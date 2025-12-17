अब Google की नहीं, आपकी मर्जी चलेगी; डिस्कवर वही दिखाएगा जो आप चाहेंगे, एक क्लिक करते ही बदल जाएगा सब कुछ!

Google Discover Update: क्या आप भी Google Discover में बार-बार बेकार और अनचाहे टॉपिक देखकर परेशान हो गए हैं? अगर हां तो अब आपकी यह समस्या हल होने वाली है. Google एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है जिसकी सहायता से अब Discover फीड पूरी तरह आपकी पसंद के अनुसार बदली जा सकेगी. गूगल के इस नए अपडेट के जरिए यूजर्स खुद ही यह तय कर सकेंगे कि उन्हें किस तरह की खबरें और कंटेंट देखना पसंद है और किसे बिलकुल नजरअंदाज करना है. यह फीचर गूगल डिस्कवर को पहले से ज्यादा पर्सनल और यूजर-फ्रेंडली बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

गूगल अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए एक शानदार फीचर पर काम कर रहा है. इस नए फीचर का नाम है Tailor your feed. इस फीचर की सहायता से आपके गूगल ऐप के डिस्कवर फीड में वही खबरें दिखाई देंगे जिन्हें आप असल में देखना चाहते हैं. गूगल के इस नए फीचर की सबसे खास बात यह है कि इस नए फीचर की सबसे खास बात यह है कि अब आपको केवल गूगल के सिटिंग्स पर निर्भर नहीं रहना होगा. आप खुद ही लिखकर गूगल को बता सकेंगे कि आपको किस तरह का कंटेंट पसंद है और क्या आप बिल्कुल नहीं देखना चाहते.

क्या है Tailor your feed और कैसे करेगा यह काम?

अभी तक Google Discover आपके सर्च और पसंद के आधार पर खुद ही खबरें चुनता है. लेकिन इस नए टूल के जरिए यूजर्स सीधे निर्देश दे सकेंगे. जैसे आप लिखकर ही बता सकते हैं कि आपको हेल्दी रेसिपी या क्रिकेट न्यूज ज्यादा देखना पसंद है. साथ ही इस नए फीचर की सहायता से आप किसी खास न्यूज वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं या अपनी पसंदीदा वेबसाइट की खबरें को ज्यादा ऊपर रख सकते हैं. इस फीचर को लेकर गूगल का कहना है कि आप अपने मूड के हिसाब से भी फीड को सेट करने के लिए कह सकते हैं.

ऐसे करें इस फीचर का इस्तेमाल

Google का यह नया फीचर अभी Search Labs के जरिए टेस्टिंग फेज में है. इसे इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को-

सबसे पहले अपने गूगल ऐप में जाना होगा.

अब यहां ऊपर बाईं ओर दिख रहे Laboratory यानी बीकर आकइन पर क्लिक करें.

अब यहां आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, इनमें Tailor your feed को खोजकर इनेबल कर दें.

गूगल का यह कदम यूजर्स को उनके कंटेंट पर ज्यादा कंट्रोल देने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

इस बात का ध्यान दें कि अगर आपके गूगल ऐप में अभी ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो यह कुछ समय इंतजार करें, जल्द ही आपके डिवाइस पर भी ये फीचर लाइव हो जाएगा. वहीं अगर आपका गूगल ऐप न अपडेट होतो एक बार जरूर अपडेट कर लें.

