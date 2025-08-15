अब भारत में बिना ड्राइवर के चलेगी बस! AI ने किया चमत्कार, ट्रैफिक जाम में भी निकलेगी मक्खन की तरह

Driverless Bus AI Technology: क्या आपने सोचा है कि सड़कों पर दौड़ने वाले बसें बिना ड्राइवर के भी चल सकती है? शायद नहीं, लेकिन अब ऐसा संभव है. भले ही सुनने में अजीब लगे कि बना ड्राइवर के बस कैसे चलेगी, लेकिन ऐसा हो सकता है. आधुनिक भारत में ऐसी तकनीक विकसित हो गई है, जो व्हीकल को ड्राइवरलेस बना देगी यानी गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. इस कमाल की तकनीक तो IIT हैदराबाद ने AI की सहायता से तैयार किया है. इसको आजमाने के लिए एक ड्राइवरलेस बस भी तैयार कर ली है, जिसका टेस्ट भी हो गया है. उम्मीद है कि भविष्य में इस तकनीक का प्रयोग बड़े स्तर पर देखने को मिल सकता है.

बिना ड्राइवर की बस

मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, आईआईटी हैदराबाद स्थित टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन (TiHAN) ने AI द्वारा संचालित ड्राइवरलेस तकनीक विकसित की है. इस सॉफ्टवेयर की सहायता से बिना ड्राइवर के ही बस कैंपस में बच्चों और टीचरों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकती है. भले ही यह तकनीक IIT हैदराबाद के कैंपस तक सीमित हो, लेकिन पूरी संभावना है कि आने वाले कुछ समय में परिवहन के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि ड्राइवरलेस तकनीक सड़क हादसों और मौतों को कम करने में सहायक साबित हो सकती है.

सेंसर से मिलती है आसपास की जानकारी

अभी ड्राइवरलेस बस को सार्वजनिक सड़कों पर नहीं चलाया जा रहा है. अब तक, इस बस ने 10,000 से अधिक यात्रियों का सफर पूरा किया है. लगभग 90% यात्रियों ने इस बस ट्रिप को लेकर अच्छा रिएक्शन भी दिए हैं. इस बस में कई तरह के सेंसर लगाए गए हैं जो बस को आसपास के माहौल को समझने में सहायता करते हैं. यह सिस्टम इलेक्ट्रिक और तेल इंजन से चलने वाली गाड़ियों, दोनों के लिए काम कर सकता है. AI की सहायात से ये आसपास के ट्रैफिक और व्हीकल मूवमेंट का पता लगा लेती है और इसी हिसाब से आगे बढ़ती है.

ट्रायल रहा सफल

ड्राइवरलेस बस ट्रायल में सफल रही है, जिसमें बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और तेलंगाना सरकार भी इसमें रुचि दिखा रही है. उनका मानना है कि इसे हवाई अड्डों, बड़े कॉलेज कैंपस या इंडस्ट्रियल एरिया में इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां ज्यादा ट्रैफिक नहीं है. मुमकिन है कि भविष्य में इस तरह की गाड़ियां या बसें आपके करीब से गुजरें और आपके लिए ये सब नॉर्मल हो. हालांकि, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि ड्राइवरलेस व्हीकल्स सुरक्षित हैं और ट्रैफिक नियमों की पालना करते हैं.

ट्रैफिक से जुड़ा डेटा है स्टोर

इस तकनीक को और बेहतर और सफल बनाने के लिए को और बेहतर बनाने के लिए आईआईटी हैदराबाद में स्वायत्त नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र (TiHAN) ने बड़ा डेटा इकट्ठा किया है. इसके लिए एक खास स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल (SUV) को तैयार किया गया, जो हैदराबाद से जम्मू तक का सफर तय कर चुका है. इस प्रोजेक्ट का नाम सफारी रखा गया है.