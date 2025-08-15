अब भारत में बिना ड्राइवर के चलेगी बस! AI ने किया चमत्कार, ट्रैफिक जाम में भी निकलेगी मक्खन की तरह
Advertisement
trendingNow12881591
Hindi Newsटेक

अब भारत में बिना ड्राइवर के चलेगी बस! AI ने किया चमत्कार, ट्रैफिक जाम में भी निकलेगी मक्खन की तरह

देश में तकनीक के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाते हुए IIT हैदराबाद ने भारत की पहली बिना ड्राइवर के चलने वाली बस तैयार कर ली है. यह बस पूरी तरह AI संचालित है. खास बात यह है कि सेंसर और आधुनिक नेविगेशन सिस्टम से लैस यह बस ट्रैफिक की स्थिति को समझकर सुरक्षित ढंग से आगे बढ़ती है. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 15, 2025, 08:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब भारत में बिना ड्राइवर के चलेगी बस! AI ने किया चमत्कार, ट्रैफिक जाम में भी निकलेगी मक्खन की तरह

Driverless Bus AI Technology: क्या आपने सोचा है कि सड़कों पर दौड़ने वाले बसें बिना ड्राइवर के भी चल सकती है? शायद नहीं, लेकिन अब ऐसा संभव है. भले ही सुनने में अजीब लगे कि बना ड्राइवर के बस कैसे चलेगी, लेकिन ऐसा हो सकता है. आधुनिक भारत में ऐसी तकनीक विकसित हो गई है, जो व्हीकल को ड्राइवरलेस बना देगी यानी गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. इस कमाल की तकनीक तो IIT हैदराबाद ने AI की सहायता से तैयार किया है. इसको आजमाने के लिए एक ड्राइवरलेस बस भी तैयार कर ली है, जिसका टेस्ट भी हो गया है. उम्मीद है कि भविष्य में इस तकनीक का प्रयोग बड़े स्तर पर देखने को मिल सकता है.

बिना ड्राइवर की बस
मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, आईआईटी हैदराबाद स्थित टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन (TiHAN) ने AI द्वारा संचालित ड्राइवरलेस तकनीक विकसित की है. इस सॉफ्टवेयर की सहायता से बिना ड्राइवर के ही बस कैंपस में बच्चों और टीचरों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकती है. भले ही यह तकनीक IIT हैदराबाद के कैंपस तक सीमित हो, लेकिन पूरी संभावना है कि आने वाले कुछ समय में परिवहन के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि ड्राइवरलेस तकनीक सड़क हादसों और मौतों को कम करने में सहायक साबित हो सकती है.

सेंसर से मिलती है आसपास की जानकारी 
अभी ड्राइवरलेस बस को सार्वजनिक सड़कों पर नहीं चलाया जा रहा है. अब तक, इस बस ने 10,000 से अधिक यात्रियों का सफर पूरा किया है. लगभग 90% यात्रियों ने इस बस ट्रिप को लेकर अच्छा रिएक्शन भी दिए हैं. इस बस में कई तरह के सेंसर लगाए गए हैं जो बस को आसपास के माहौल को समझने में सहायता करते हैं. यह सिस्टम इलेक्ट्रिक और तेल इंजन से चलने वाली गाड़ियों, दोनों के लिए काम कर सकता है. AI की सहायात से ये आसपास के ट्रैफिक और व्हीकल मूवमेंट का पता लगा लेती है और इसी हिसाब से आगे बढ़ती है.

ट्रायल  रहा सफल  
ड्राइवरलेस बस ट्रायल में सफल रही है, जिसमें बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और तेलंगाना सरकार भी इसमें रुचि दिखा रही है. उनका मानना है कि इसे हवाई अड्डों, बड़े कॉलेज कैंपस या इंडस्ट्रियल एरिया में इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां ज्यादा ट्रैफिक नहीं है. मुमकिन है कि भविष्य में इस तरह की गाड़ियां या बसें आपके करीब से गुजरें और आपके लिए ये सब नॉर्मल हो. हालांकि, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि ड्राइवरलेस व्हीकल्स सुरक्षित हैं और ट्रैफिक नियमों की पालना करते हैं.

ये भी पढ़ेंः  Flight Ticket अब मिलेगी कम कीमत पर! AI खोजकर निकालेगा सस्ती हवाई यात्रा, जानिए पूरा प्रोसेस

ट्रैफिक से जुड़ा डेटा है स्टोर  

इस तकनीक को और बेहतर और सफल बनाने के लिए  को और बेहतर बनाने के लिए आईआईटी हैदराबाद में स्वायत्त नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र (TiHAN) ने  बड़ा डेटा इकट्ठा किया है. इसके लिए एक खास स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल (SUV) को तैयार किया गया, जो हैदराबाद से जम्मू तक का सफर तय कर चुका है. इस प्रोजेक्ट का नाम सफारी रखा गया है.  

 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

TAGS

driverless busAIIIIT Hyderabad

Trending news

100 साल पहले एक संगठन बना... लाल किले से RSS का जिक्र करके PM मोदी ने क्या कहा?
rss
100 साल पहले एक संगठन बना... लाल किले से RSS का जिक्र करके PM मोदी ने क्या कहा?
यहां शुद्ध घी मिलता है... ऐसे ही दुकानदार अपनी दुकान पर क्‍या बोर्ड लगाएंगे
PM Modi Red Fort
यहां शुद्ध घी मिलता है... ऐसे ही दुकानदार अपनी दुकान पर क्‍या बोर्ड लगाएंगे
जब पीएम मोदी भर रहे थे हुंकार, श्रीनगर के लाल चौक पर जो हुआ, उसे देख नहीं पाएगा PAK
79th Independence Day 2025
जब पीएम मोदी भर रहे थे हुंकार, श्रीनगर के लाल चौक पर जो हुआ, उसे देख नहीं पाएगा PAK
इंदिरा गांधी का टूट गया रिकॉर्ड.. लाल किले की प्राचीर पर PM मोदी ने रच दिया इतिहास
Red Fort speech
इंदिरा गांधी का टूट गया रिकॉर्ड.. लाल किले की प्राचीर पर PM मोदी ने रच दिया इतिहास
सेमीकंडक्‍टर के विचार की 50-60 साल पहले भ्रूण हत्‍या हो गई...लाल किले से किसको घेरा?
Semi Conductor
सेमीकंडक्‍टर के विचार की 50-60 साल पहले भ्रूण हत्‍या हो गई...लाल किले से किसको घेरा?
आसमान में दिखा ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य, PM मोदी ने जो कहा सुनकर PAK को नींद नहीं आएगी
operation sindoor
आसमान में दिखा ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य, PM मोदी ने जो कहा सुनकर PAK को नींद नहीं आएगी
किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही: 46 की मौत, 160 घायल, दर्द और आंसुओं का बह रहा
Kishtwar
किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही: 46 की मौत, 160 घायल, दर्द और आंसुओं का बह रहा
Independence Day 2025 LIVE: देश का हर अहम ठिकाना 2035 तक होगा सुरक्षित, PM मोदी ने लाल किले से किया राष्ट्रीय सुरक्षा कवच 'सुदर्शन चक्र' का ऐलान
Independence Day
Independence Day 2025 LIVE: देश का हर अहम ठिकाना 2035 तक होगा सुरक्षित, PM मोदी ने लाल किले से किया राष्ट्रीय सुरक्षा कवच 'सुदर्शन चक्र' का ऐलान
15 अगस्त पर इस बार क्या है खास थीम? दिखेगी 'ऑपरेशन सिंदूर' की झलक, जानें क्या नया
Independence Day
15 अगस्त पर इस बार क्या है खास थीम? दिखेगी 'ऑपरेशन सिंदूर' की झलक, जानें क्या नया
स्वतंत्रता दिवस पर आज कई शहरों में होगी बारिश, रंग में भंग पड़ने का है अंदेशा!
today weather update
स्वतंत्रता दिवस पर आज कई शहरों में होगी बारिश, रंग में भंग पड़ने का है अंदेशा!
;