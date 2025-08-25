अब ITR भरना हुआ बच्चों का खेल! AI करेगा आपकी मदद, सिर्फ 3 मिनट में पूरा होगा काम
अब ITR भरना हुआ बच्चों का खेल! AI करेगा आपकी मदद, सिर्फ 3 मिनट में पूरा होगा काम

टैक्स फाइल करने की टेंशन अब खत्म! अब आपको न लंबे फॉर्म भरने होंगे और न ही घंटों इंतजार करना होगा. AI प्लेटफॉर्म आपकी ITR सिर्फ 3 मिनट में फाइल कर देगा. आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 25, 2025, 12:47 PM IST
अब ITR भरना हुआ बच्चों का खेल! AI करेगा आपकी मदद, सिर्फ 3 मिनट में पूरा होगा काम

ITR Filing in 3 Minutes: आजकल ITR भरना और टैक्स फाइल करना बहुत झाम वाला काम हो गया है. लंबा फॉर्म, कठिन प्रोसेस, डिटेल्स चेक करना और इन सब में लगने वाला समय हर किसी को परेशान करता है. कई लोगों के लिए तो यह किसी चुनौती से कम नहीं है. लेकिन अब यह काम सिर्फ 3 मिनट में हो सकेगा. सुनने में भले ही अजीब लगे लेकिन यह पूरी तरह से सच है. यह काम भी अब AIल करेगा वो भी मिनटों में. TaxBuddy ने देश का पहला AI आधारित टैक्स फाइलिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो आपकी आयकर रिटर्न  यानी ITR भरने की प्रक्रिया को तेज, सरल और बिल्कुल सही बना देता है.

जानिए कैसे काम करेगा TaxBuddy AI
इस नए प्लेटफॉर्म की सहायता से अब आपको न कहीं जाना होगा और न हीं घंटों समय बर्बाद करना होगा. बस आपको इस प्लेटफॉर्म पर साइन इन करना है और कुछ आसान गाइडेड सवालों के उत्तर देने हैं. इसके बाद सारा काम AI खुद-ब-खुद कर देगा और 3 मिनट में आपका रिटर्न तैयार कर देगा. सिर्फ इतना ही अगर आपके मन में ITR को लेकर कोई डाउट होता है तो सिस्टम तुरंत रिप्लाई भी करेगा. यानी अब किसी क्लैरिफिकेशन के लिए घंटों इंतजार करने की जरूरत नहीं है.

TaxBuddy का कहना है कि उनका यह सिस्टम सिर्फ तेज ही नहीं, बल्कि पूरी तरह नियमों के हिसाब से रिटर्न फाइल करने की गारंटी भी देता है. यानी यूजर का ITR बिना गलती और पूरी तरह से कंप्लायंस के साथ जमा होगा. साथ ही अगर किसी को अतिरिक्त मदद की जरूरत हो तो वह TaxBuddy की एक्सपर्ट टीम से भी सलाह ले सकता है.

यूजर्स का काम होगा आसान
TaxBuddy पहले से ही पूरे देश में एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है. इसके 16,000 से ज्यादा गूगल रिव्यू हैं और औसतन 4.9 स्टार की शानदार रेटिंग मिली हुई है. कंपनी का दावा है कि उनका नया AI सिस्टम न केवल रिटर्न फाइलिंग की स्पीड बढ़ाएगा, बल्कि यूजर्स को इस काम को लेकर होने वाले मेंटल स्ट्रेस से भी दूर रखेगा.

Income Tax की नोटिस का फ्री में सॉल्यूशन भी 
TaxBuddy की एक और बड़ी खासियत यह है कि यह यूजर्स को फ्री नोटिस मैनेजमेंट सर्विस देता है. यानी अगर टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कोई नोटिस आता है, तो उसका समाधान बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के किया जाएगा. इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर 365 दिन का पोस्ट-फाइलिंग सपोर्ट उपलब्ध है, जिससे सालभर यूजर सुरक्षित रहते हैं.

ITR फाइलिंग की दुनिया में नया मानक तय करने की ओर बढ़ते हुए TaxBuddy पहले ही लाखों सैलरीड प्रोफेशनल्स, फ्रीलांसर और बिजनेस ओनर्स को आसान और भरोसेमंद टैक्स फाइलिंग का एक्सीपीरियंस दे चुका है. अब कंपनी का यह AI-पावर्ड प्लेटफॉर्म स्पीड, सटीकता और कस्टमर एक्सपीरियंस में नया बेंचमार्क तय करने जा रहा है.

अगर आप खुद इस प्लेटफॉर्म का अनुभव लेना चाहते हैं तो सीधा www.taxbuddy.com पर विजिट कर सकते हैं.

