BSNL यूजर्स के लिए गजब खबर! अब बिना नेटवर्क के भी करें कॉल, वो भी बिल्कुल फ्री, जानिए कैसे

भारत सरकार की टेलीकॉम कंपनी BSNL (भारत संचार निगम लिमिटेड) ने अपने यूजर्स के लिए एक जबरदस्त सुविधा शुरू की है. अब BSNL यूजर्स बिना मोबाइल नेटवर्क के भी वॉइस कॉल (Voice Call) कर पाएंगे. इस सुविधा का नाम है VoWiFi यानी Voice over Wi-Fi. इसका मतलब है कि अब आप वाई-फाई से कॉल कर सकते हैं, जैसे कि घर, ऑफिस या किसी वाई-फाई जोन से, जहां मोबाइल नेटवर्क कमजोर होता है.

क्या है BSNL की VoWiFi सर्विस?

VoWiFi एक ऐसी तकनीक है जो मोबाइल नेटवर्क की बजाय Wi-Fi कनेक्शन के जरिए कॉल करने की सुविधा देती है. इस फीचर से उन लोगों को काफी फायदा होगा जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां मोबाइल सिग्नल अच्छे नहीं होते, जैसे गांव, पहाड़ी इलाके या मोटी दीवारों वाले घर.

इस सर्विस के लिए आपको किसी खास ऐप की जरूरत नहीं है, बस आपका मोबाइल VoWiFi सपोर्टेड होना चाहिए. ज्यादातर नए स्मार्टफोन (Android और iPhone) में यह फीचर पहले से होता है. आप इसे मोबाइल की settings में जाकर चालू कर सकते हैं.

कहां-कहां शुरू हुई है यह सर्विस?

BSNL ने फिलहाल यह सर्विस South Zone और West Zone में शुरू की है. जल्द ही इसे पूरे भारत में लागू किया जाएगा. यह सेवा BSNL की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च की गई है. इसे 2 अक्टूबर 2025 को दूरसंचार विभाग के सचिव नीरज मित्तल ने सॉफ्ट लॉन्च किया था.

BSNL का 4G नेटवर्क भी हो रहा है मजबूत

BSNL ने पूरे देश में अपने 4G नेटवर्क को भी तेजी से फैलाना शुरू किया है. अभी तक कंपनी ने 1 लाख से ज्यादा मोबाइल टावर लगा दिए हैं और आगे 97,500 और टावर लगाने की योजना है. इसके साथ ही, मुंबई में eSIM और 4G सेवाएं भी शुरू कर दी गई हैं. पहले यह सुविधा तमिलनाडु में शुरू हुई थी.

क्या VoWiFi सर्विस के लिए कोई चार्ज लगेगा?

नहीं. BSNL ने साफ कहा है कि इस सुविधा के लिए यूजर्स को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा. यह पूरी तरह से फ्री है. यानी आप बिना नेटवर्क के, सिर्फ Wi-Fi की मदद से, फ्री में कॉल कर सकते हैं – बिना किसी ऐप या सब्सक्रिप्शन के.

क्या BSNL अब प्राइवेट कंपनियों को टक्कर दे रहा है?

बिल्कुल. Jio, Airtel और Vodafone-Idea जैसी कंपनियां पहले से Wi-Fi कॉलिंग की सुविधा दे रही थीं. अब BSNL ने भी इसी राह पर कदम बढ़ाकर यह दिखा दिया है कि वह भी टेक्नोलॉजी और सर्विस के मामले में किसी से पीछे नहीं है. इस कदम से BSNL न सिर्फ अपने पुराने यूजर्स को बेहतर सुविधा देगा, बल्कि नए ग्राहकों को भी आकर्षित करेगा.