अब क्रेडिट स्कोर भी सुधारएगा AI, फाइनेंशियल असिस्टेंट का करेगा काम, झटपट दिलाएगा बैंक से लोन!
Advertisement
trendingNow12934905
Hindi Newsटेक

अब क्रेडिट स्कोर भी सुधारएगा AI, फाइनेंशियल असिस्टेंट का करेगा काम, झटपट दिलाएगा बैंक से लोन!

AI Credit Score: आजकल लोन लेने से पहले सबसे बड़ी टेंशन होती है क्रेडिट स्कोर की. अगर स्कोर अच्छा है तो बैंक तुरंत लोन मंजूर कर देता है, लेकिन खराब स्कोर की वजह से कई बार जरूरी लोन भी अटक जाता है. ऐसे में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आपकी मदद करने के लिए तैयार है. AI न सिर्फ आपका फाइनेंशियल असिस्टेंट बन कर झटपट आपको लोन दिलाएगा. आइए जानते हैं कैसे.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 24, 2025, 02:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब क्रेडिट स्कोर भी सुधारएगा AI, फाइनेंशियल असिस्टेंट का करेगा काम, झटपट दिलाएगा बैंक से लोन!

AI Credit Score: आज के समय में अगर आपको घर, गाड़ी या किसी भी दूसरे खर्च के लिए बैंक से लोन लेना है तो सबसे पहले आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है. क्रेडिट स्कोर अगर अच्छा है तो बैंक बिना किसी झंझट के लोन दे देता है लेकिन अगर स्कोर सही नहीं है तो परेशानी बढ़ सकती है. अगर आप का भी क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है. अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की सहायता लेकर यह परेशानी भी दूर कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे..

एआई के आ जाने के बाद से ही काम करने का तरीका हर दिन बदला जा रहा है. फैक्ट्री से लेकर ऑफिस  में  AI के आने से काफी बदलाव आ चुका है. अब फैक्टी, ऑफिस के साथ ही साथ लाफाइनेंस मैनेजमेंट में भी AI बड़ी भूमिका निभा रहा है. इसी क्रम में खराब क्रेडिट स्कोर को भी AI ठीक करने में मददगार साबित हो रहा है. अब आपको AI के बताए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और आपका क्रेडिट स्कोर फिर से पटरी पर आ जाता है.

ChatGPT से मिलेगा पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल गाइड
अक्सर लोग क्रेडिट स्कोर को सही करने के लिए तरह-तरह के प्रयास करते रहते हैं. लेकिन कई बार इन प्रयासों से क्रेडिट स्कोर और भी ज्यादा खराब हो जाता है. लेकिन  ChatGPT इस समस्या को बिना बढ़ाए आसानी से हल कर सकता है. यह आपकी आय, खर्च, पुराने डिफॉल्ट्स और क्रेडिट रिपोर्ट की गलतियों जैसी जानकारी को आधार बनाकर क्रेडिट स्कोर सही करने की प्लानिंग तैयार करता है. इसकी सहायता से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से और किन स्टेप्स की सहायता लेकर आप अपना स्कोर जी से बढ़ा सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

खर्च और कर्ज मैनेजमेंट में मदद
ChatGPT न सिर्फ आपको क्रेडिट स्कोर सही करने का टिप्स देगा बल्कि आपको खर्चों पर नजर बनाए रखने, कर्ज कम करने और समय पर रीपेमेंट प्लान बनाने में भी सहायता करता है. 
AI चैटबॉट अब आपके क्रेडिट स्कोर को सही करने में बड़ी मदद करता है. ये टूल्स आपकी क्रेडिट रिपोर्ट को ध्यान से स्कैन करता है और बताता है कि किस वजह से स्कोर गिरा और किन बातों पर सुधार करना जरूरी है. खास बात यह है कि ये सिर्फ समस्या बताने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि आसान और सही तरीके भी बताते हैं. कुछ ऐप्स जैसे Cleo और Kikoff तो बजट मैनेजमेंट के साथ-साथ ऐसे क्रेडिट-बिल्डिंग फीचर्स भी देते हैं, जिनसे आपकी समय पर की गई पेमेंट्स की जानकारी सीधे क्रेडिट ब्यूरो तक पहुंच जाती है और स्कोर अपने आप बेहतर होने लगता है.

ये भी पढे़ंः गीजर खरीदने से पहले सावधान...छोटी सी भी गलती बन सकती है खतरनाक, घर में हो सकता है बड़ा धमाका!

गलतियों को आसानी से पकड़ लेता है AI

क्रेडिट रिपोर्ट में कई बार छोटी-छोटी गलतियां रह जाती हैं, जो आपके स्कोर को सही नहीं होने देती हैं. ऐसे मामलों में AI टूल्स, जैसे ChatGPT, बड़ी तेजी से इन गलतियों को पकड़ लेता है और आपको उन्हें ठीक कराने का आसान तरीका भी बताता है, जैसे डिस्प्यूट लेटर तैयार करना. यही कारण है कि क्रेडिट स्कोर सुधारने के लिए AI अब एक भरोसेमंद साथी बनता जा रहा है. अगर आप सही प्लानिंग के साथ इन टूल्स का यूज करते हैं तो न केवल अपना स्कोर सही कर सकते हैं भविष्य के फाइनेंशियल फैसले भी ज्यादा समझदारी से ले पाएंगे.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्रेडिट स्कोर तीन अंको का नंबर होता है. यह आमतौर पर 300 से 900 के बीच होता है. जो यह बताता है कि कि व्यक्ति लोन चुकाने की कैसी क्षमता रखता है. अगर आपका स्कोर हाई है तो आपको बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है वहीं अगर कम है तो लोन मिलना मुश्किल होता है. पर ब्रेक लगा सकता है.

ये भी पढे़ंः Amazon-Flipkart पर धमाकेदार ऑफर से बढ़ी कंफ्यूजन! iPhone 15 और iPhone 16 में से कौन है बेस्ट डील? यहां जानें

 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

credit scorebank loanAI tools

Trending news

R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
RG Kar Medical College
R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
PM Modi
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
Jammu and Kashmir
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
सोनम वांगचुक के नेतृत्‍व में लद्दाख को पूर्ण राज्‍य का दर्जा देने की मांग
Leh
सोनम वांगचुक के नेतृत्‍व में लद्दाख को पूर्ण राज्‍य का दर्जा देने की मांग
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
Teen Suicide case
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
Plane Landing Gear
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
medical negligence
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
Hyderabad
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
बिजनेस टाइकून नुस्ली वाडिया की बढ़ी मुश्किलें, 30 साल पुराने मामले में FIR दर्ज
mumbai
बिजनेस टाइकून नुस्ली वाडिया की बढ़ी मुश्किलें, 30 साल पुराने मामले में FIR दर्ज
घायल सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने की सर्जरी, लगाए 6 टांके
snake
घायल सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने की सर्जरी, लगाए 6 टांके
;