हो गया फैसला! अब पुरानी फोटो-वीडियो Free में नहीं होगी सेव, इस प्लेटफॉर्म ने शुरू किया पेड सब्सक्रिप्शन

Snapchat Memories Feature: सोशल मीडिया की दुनिया में हमेशा कुछ नया और ट्रेंडिंग देखने को मिलता रहता है, लेकिन हर बार नई चीजें फायदेमंद नहीं होती है. इसी क्रम में Snapchat ने फिर एक बड़ा कदम उठाया है. अब यूजर्स खासकर Gen Z अपने पुराने फोटो और वीडियो को हमेशा के लिए सेफ रखने के लिए Snapchat को सब्सक्रिप्शन चार्ज देने होंगे. प्लेटफॉर्म ने यह कदम यूजर्स की बढ़ती मांग और डिजिटल स्पेस में सीमित स्टोरेज की चुनौतियों को देखते हुए उठाया है.

इस बदलाव का मतलब यह है कि अब स्टोरेज के लिए भी पैसा देना होगा. Snapchat ने इसको लेकर नया पेमेंट मॉडल पेश किया है. Snapchat के ज्याादतर यूजर्स Gen Z हैं तो यानी अब Gen Z को अपने वीडियो फोटो सेव रखने के लिए जेब ढ़ीली करनी होगी. बता दें कि मैसेजिंग ऐप का मेमोरीज फीचर जो यूजर्स को शुरुआत में शेयर की गई इमेज और वीडियो को 24 घंटे या उससे कम समय के लिए सेव करने की ऑप्शन देता है. साल 2016 में लॉन्च होने के बाद से यह फीचर फ्री है. लेकिन नई पॉलिसी के तहत 5GB से ज्यादा सेव किए गए कंटेट वाले यूजर्स को एक्सेस बनाए रखने के लिए पैसे देने होंगे.

जानिए कितना देना होगा चार्ज?

स्नैपचैट की पैरेंट कंपनी स्नैप ने ब्लॉग पोस्ट में बताया कि यह नया नियम धीरे-धीरे पूरी दुनिया में लागू किया जाएगा. हालांकि सभी देशों में इसकी कीमत क्या होगी यह तय नहीं हुआ है. इसको लेकर कंपनी के एक प्रवक्ता ने मीडिया को बताया कि शुरुआती 100GB स्टोरेज प्लान की कीमत करीब 175 रुपये प्रति माह होगी. वहीं 250GB स्टोरेज वाले प्लान को स्नैपचैट+ सब्सक्रिप्शन के हिस्से के रूप में लगभग 350 रुपये प्रति माह में लिया जा सकेगा. कंपनी ने यह भी भरोसा दिया है कि जिन यूजर्स का डेटा 5GB की फ्री लिमिट से ज्यादा हो जाएगा उन्हें 12 महीने का अस्थायी स्टोरेज मिलेगा और वे अपने सेव किए गए कंटेंट को डाउनलोड कर सकेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः क्या Instagram आपकी बातें सुनकर दिखाता है विज्ञापन? खुद कंपनी के हेड ने किया खुलासा

10 साल पहले लॉन्च होने के बाद से Snapchat यूजर्स ने अब तक एक ट्रिलियन से ज्यादा मेमोरीज सेव कर ली है. यह फीचर मूल रूप से उन पोस्ट्स को बाद में देखने की सुविधा देता है जो पहले 24 घंटों में गायब हो जाते थे यानी यूजर्स अपने थ्रोबैक के रूप में इन्हें फिर से एक्सेस कर सकते हैं. अब जिन यूजर्स को ज्यादा स्टोरेज चाहिए उन्हें पेड स्टोरेज प्लान में अपग्रेड करना होगा, जिसमें हाई कैपेसिटी वाले स्नैपचैट प्रीमियम सब्सक्रिप्शन विकल्प भी शामिल हैं.

Snapchat के इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई है. कुछ यूजर्स ने इसे लालची और गलत बताया है. कई लोग जो सालों से फ्री स्टोरेज पर निर्भर रहे हैं अब अपने मेमोरीज को सेफ रखने के लिए चार्ज देना होगा.

ये भी पढ़ेंः धनतेरस-दिवाली पर खरीद रहे हैं AC-फ्रिज? स्टार रेटिंग का गणित समझ लीजिए, होगी खूब बचत