घबराएं नहीं! अब आपकी जान बचाएगा Google, लॉन्च किया ऐसा फीचर जो पलक झपकते ही बुला लेगा मदद

Google ELS Feature: Google ने किसी भी प्रकार की इमरजेंसी में यूजर्स तक मदद पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. इसी क्रम में गूगल ने Android डिवाइसों के लिए भारत में Emergency Location Service यानी ELS रोलआउट कर दिया है. इस सर्विस के तहत इमरजेंसी कॉल के दौरान यूजर की लोकेशन अपने आप इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइडर्स तक पहुंचाई जाएगी जिससे मदद मिलने में देरी न हो.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 24, 2025, 06:46 AM IST
Google ELS India Launch: भारत में इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को मजबूत बनाने के दिशा में Google ने बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने भारत में Android स्मार्टफोन्स के लिए Emergency Location Service शुरू कर दी है जिससे किसी भी प्रकार की इमरजेंसी में मदद अब पहले से ज्यादा तेजी से मिल सकेगी. इस फीचर की मदद से किसी भी प्रकार की समस्या या परेशानी के समय पुलिस, एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड को आपकी सटीक लोकेशन मिल सकेगी जिससे सहायता पहुंचने में देरी नहीं होगी. गूगल का यह फीचर मुसीबत के समय बहुत ही काम आने वाला फीचर है. अभी यह फीचर Android यूजर्स के लिए लॉन्च किया गया है.

UP बना नंबर-1
कमाल की बात है कि इस टेक्नोलॉजी को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है. यूपी पुलिस ने पर्ट टेलीकॉम सॉल्यूशंस के साथ मिलकर इस सर्विस को इमरजेंसी नंबर 112 से कनेक्ट कर दिया है. इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले एंड्रॉयड यूजर्स अगर 112 डायल पर फोन करते हैं तो उनकी  लोकेशन तुरंत कंट्रोल रूम तक पहुंच जाएगी.

कैसे काम करता है Google ELS फीचर
गूगल का यह फीचर GPS, वाई-फाई और मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करके 50 मीटर तक की एकदम सटीक लोकेशन बता सकता है.

गूगल की यह सर्विस तभी ऑन होती है जब आप किसी किसी इमरजेंसी नंबर पर कॉल या मैसेज करते हैं.

इस सर्विस को लेकर गूगल का दावा है कि वह यह डेटा खुद एक्सेस नहीं करता. लोकेशन सीधे इमरजेंसी टीम के पास भेजी जाती है.

अच्छी बात यह है कि गूगल का यह फीचर एंड्रॉयड 6.0 और उससे ऊपर के सभी वर्जन पर भी काम करेगा. इसके लिए किसी अलग ऐप की जरूरत नहीं होगी यह फोन में इन-बिल्ट आता है.

लाइव वीडियो शेयरिंग फीचर
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Google ने कुछ दिन पहले ही इमरजेंसी लाइव वीडियो फीचर भी लॉन्च किया है. इसमें जरूरत पड़ने पर कंट्रोल रूम का ऑपरेटर यूजर से वीडियो फीड मांग सकता है. यूजर की परमिशन के बाद फोन के कैमरे से घटना स्थल का लाइव वीडियो सीधे पुलिस या मेडिकल टीम देख सकेगी.

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

