भारतीय रेलवे का AI धमाका! अब स्टेशन पर ASC अर्जुन करेगा आपकी सुरक्षा, पलक झपकते ही भांप लेगा खतरा

Indian Railways AI Robot: भारत के रेलवे स्टेशनों पर अब सुरक्षा का नजारा पूरी तरह से बदलने वाला है. खाकी वर्दी में तैनात आरपीएफ कर्मियों के साथ अब आपको एक अत्याधुनिक रोबोट भी गश्त लगाता हुआ दिखाई देगा. भारतीय रेलवे ने यात्रियों की स्क्रीनिंग और सुरक्षा की देखरेख को हाई-टेक बनाने के लिए ASC अर्जुन को मैदान में उतार दिया है. यह रोबोट न केवल असामाजिक तत्वों पर नजर रखेगा बल्कि यात्रियों की सेहत और सुरक्षा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी पर भी पैनी नजर बनाए रखेगा.

इंडियन रेलवे ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की दिशा में एक नई मिसाल कायम करते हुए विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर ASC अर्जुन रोबोट को लगा दिया है. यह शुरुआत रेलवे में पहली बार है. पूर्वी तट रेलवे (ECR) के वाल्टेयर मंडल द्वारा शुरू की गई इस व्यवस्था के पीछे का कारण स्टेशन कैंपस में यात्रियों की सुरक्षा, निगरानी और मदद को और बेहतर बनाना. यह रोबोट रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF के अधीन काम करेगा और रेलवे के आधुनिकीकरण और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिशन का ही एक अहम हिस्सा है. ASC अर्जुन सुरक्षा से जुड़े कामों को मजबूत करने के साथ-साथ यात्रियों को जरूरी जानकारी और मदद भी करेगा जिससे स्टेशन पर यात्रा अनुभव ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक बन सके.



आरपीएफ के महानिरीक्षक (IG) आलोक बोहरा ने इस पहल को लेकर कहा कि पूर्व तट रेलवे जोन के वाल्टेयर डिवीजन ने यात्रियों की सुरक्षा और सेवा को और बेहतर बनाने के लिए विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर एएससी अर्जुन नाम वाले एक मानव रोबोट को तैनात किया गया है. मंडल रेलवे प्रबंधक ललित बोहरा के मुताबिक रोबोट AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कनेक्टिविटी और रियल टाइम की निगरानी जैसी क्षमताओं से लैस है जिससे यह आरपीएफ कर्मियों और यात्रियों दोनों के लिए एक स्मार्ट सहायक के रूप में काम करेगा.

क्या काम करेगा

एएससी अर्जुन स्टेशन कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा. यह रोबोट सुरक्षा निगरानी के साथ-साथ भीड़ नियंत्रण, स्वच्छता पर नजर रखने और यात्रियों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने में मदद करेगा. इस रोबोट को इस तरह से तैयार किया गया है कि मानव कर्मियों पर पड़ने वाला ज्यादा प्रेशर को कम किया जा सके और किसी भी प्रकार के काम के लिए बेहतर बनाया जा सके. रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक यह रोबोट पूरी तरह से भारत में ही बना है. विशाखापत्तनम में ही इसे डिजाइन किया गया है. इसके निर्माण और परीक्षण के लिए आरपीएफ की टीम ने वरिष्ठ रेलवे और सुरक्षा अधिकारियों के मार्गदर्शन में एक साल से अधिक समय तक लगातार काम किया है.

