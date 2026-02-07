बिना कंप्यूटर छुए बनेगा पक्का बिल... भारत के इस 'जादुई' AI ने उड़ाए सबके होश, दुकानदारों से लेकर खरीदारों की हुई मौज!

Advertisement
What is Pilloo AI: अभी तक आपने हाथ से बही-खाता लिखते या फिर कंप्यूटर पर बिल काटते देखा होगा लेकिन अब यह नजारा पूरी तरह से बदलने वाला है. छोटे व्यापारियों के लिए हिसाब-किताब का वो डर खत्म होने जा रहा है जो उन्हें कागजों और कंम्यूटर के सॉफ्टवेयरों में उलझाए रखता था. देश में एक ऐसी जादुई तकनीक आ गई है जहां बिना पेन-कीबोर्ड के भी बोलकर ही सारा काम हो जाएगा.

Feb 07, 2026
Pilloo AI: डिजिटल इंडिया के दौर में अब काम करने का तरीका बदल रहा है. AI आने के बाद काम न सिर्फ कम समय में पूरा हो रहा है बल्कि इसके तरीके में भी बड़ा बदलाव हुआ है. अब दुकानदारों से लेकर खरीदारों की बड़ी टेंशन दूर होने वाली है. व्यापारियों के लिए हिसाब-किताब का सिरदर्द हमेशा के लिए खत्म होने वाला है. अब एआई ऐसा कारनामा करने जा रहा है जहां किसी को न तो पेन उठाने की जरूरत होगी और न ही कंप्यूटर की स्क्रीन पर माथापच्ची करने की बस बोलते ही पूरा बही-खाता तैयार हो जाएगा!

आंध्र प्रदेश की धरती से एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी Pilloo AI का आगाज हो गया है. Pilloo AI को भारत का पहला वॉइस-आधारित बिलिंग और अकाउंटिंग एजेंट कहा जा रहा है. आंध्र प्रदेश के सीएम एन. चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में लॉन्च हुआ यह AI टूल सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि उन लाखों छोटे व्यापारियों के लिए एक डिजिटल साथी की भूमिका निभाएगा जो इंग्लिश सॉफ्टवेयर और कागजी कार्रवाई से दूर भागते थे. अब अपनी ही भाषा में बात करके इनवॉइस बनाने से लेकर बैलेंस शीट मैनेज करने तक का काम पलक झपकते ही हो सकेगा.

अब जानिए क्या है Pilloo AI?
Pilloo AI एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म है जिसे आंध्र प्रदेश स्थित पिल्लू एआई प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है. इस टूल की सबसे बड़ी खास बात है इसका वॉइस कमांड फीचर. इसमें आपको स्क्रीन पर टाइप करने या स्प्रेडशीट देखने की भी जरूरत नहीं होती है. इस एआई की सहायता से आप बस बोलकर इनवॉइस तैयार कर सकते हैं और लेन-देन का रिकॉर्ड रख सकते हैं. अभी यह Pilloo AI 5 भारतीय भाषाओं को जानता है जिसे आने वाले सालों में 50 से ज्यादा भाषाओं तक ले जाने की योजना है. इसके साथ ही यह बैंक ट्रांजैक्शन और खरीदारी की एंट्री को खुद-ब-खुद मैनेज कर सकता है.   

बिना अकाउंटिंग ज्ञान के बनेगा बैलेंस शीट
आज के समय में भी ऐसे बहुत से बिजनेस मैन हैं जो अकाउंटिंग की तकनीकी से दूर भागना चाहते हैं. पिल्लू एआई के फाउंडर साईं प्रणीत जी. के मुताबिक यह प्लेटफॉर्म व्यापारियों को डेली सेल ट्रैक करने, पेमेंट का हिसाब-किताब रखने और ऑटोमैटिक बैलेंस शीट जनरेट करने में मदद करेगा. 

