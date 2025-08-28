अब क्या करेंगे बेचारे Gen Z? चुन-चुनकर नौकरियां खा रहा AI! दिनों का काम कर रहा मिनटों में
AI अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से तेजी से जॉब मार्केट बदलने लगा है. जहां यह टेक्नोलॉजी काम को आसान और तेज बना रही है, वहीं दूसरी ओर यह युवाओं के लिए परेशानी खड़ी कर रही है. एक स्टडी में सामने आया है कि AI का सबसे बड़ा असर फ्रेशर्स और एंट्री-लेवल कर्मचारियों पर पड़ रहा है. कंपनियां अब नई भर्तियां करने से बच रही हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 28, 2025, 08:53 AM IST
AI Jobs Impact: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तेजी से हमारे काम करने के तरीके को बदल रहा है. जहां एक तरफ यह टेक्नोलॉजी काम को आसान और तेज बना रही है, वहीं दूसरी ओर AI कई सेक्टरों में नौकरियों के लिए खतरा भी बन रहा है. हाल ही में आई एक स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि AI की वजह से खासकर युवाओं की जॉब्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है.
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में पता चला है कि AI अमेरिकी श्रम बाजार में युवा और एंट्री-लेवल कर्मचारियों को नौकरी को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कस्टमर सर्विस जैसे क्षेत्रों में 22 से 25 साल के कर्मचारियों की नौकरियों में 13% से 16% तक की गिरावट देखी गई है, वहीं एक्सपीरियंस एम्पलाई की नौकरियां पर भी खतरा बना हुआ है. रिसर्च में जानकारी दी गई है कि अब तक ChatGPT जैसे जनरेटिव एआई टूल कोडिंग और एआई से जुड़े अन्य क्षेत्रों में एंट्री लेवल जॉब्स को छीन रहे हैं.

AI का सबसे ज्यादा असर युवाओं पर

स्टैनफोर्ड डिजिटल इकोनॉमी लैब के इकोनॉमिस्ट एरिक ब्रिनजोल्फसन की अगुवाई में हुए इस रिसर्च में ADP के लाखों एम्पलाई के डेटा का एनालाइज किया गया. आइए जानते हैं रिसर्च की खास बातें.

AI के कारण कंपनियां नई भर्तियां कम कर रही हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां रिपीटेटिव टास्क्स ज्यादा हैं, जैसे कोड लिखना, डिबगिंग करना, या कस्टमर क्वेरीज का जवाब देना .
इस रिसर्च के अनुसार अभी 30 साल से ऊपर के क्सपीरियंस एम्पलाई की नौकरियों पर कोई खास असर नहीं पड़ा है. बल्कि उनकी नौकरियों में 6% से 12% तक की बढ़ोतरी भी देखी गई है .
इसका कारण है कि AI किताबी ज्ञान से जुड़े काम आसानी से कर सकता है. जो यंग प्रोफेशनल्स करते हैं. लेकिन अनुभव से मिलने वाला व्यावहारिक ज्ञान जैसे समस्या-समाधान, फैसला लेना या टीम मैनेजमेंट अभी भी AI के लिए मुश्किल है .

फ्रेशर्स की बढ़ी मुश्किलें

स्टडी में यह भी साफ किया गया है कि AI पूरी तरह नौकरियां नहीं खत्म कर रहा है बल्कि वर्कफोर्स की संरचना बदल रहा है. टेक और कस्टमर सर्विस सेक्टर में कुल नौकरियों की संख्या उतनी ही है. फर्क बस इतना है कि कंपनियां अब नए लोगों को कम रख रही हैं और एक्सपीरियंस्ड स्टाफ पर ज्यादा भरोसा कर रही हैं. यानी साफ है कि AI आने वाले समय में जॉब्स को पूरी तरह खत्म नहीं करेगा, लेकिन एंट्री-लेवल युवाओं के लिए चुनौतियां और बढ़ जाएगी.

