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Smartwatch बनी मिनी स्मार्टफोन! इन स्मार्टवॉच पर आया WhatsApp का नया ऐप, अब कलाई से ही होगा सारा काम

Smartwatch WhatsApp Features: आज की इस बिजी और तेज रफ्तार जिंदगी में टेक्नोलॉजी लगातार लोगों को आसान बना रही है. स्मार्टवॉच जो कभी सिर्फ समय जानने और फिटनेस ट्रैकिंग जैसे फीचर्स के साथ आती थी लेकिन अब एक स्मार्ट डिवाइस के रूप में बदलती जा रही है. इसी बदलाव को आगे बढ़ाते हुए WhatsApp ने Garmin स्मार्टवॉच यूजर्स के लिए नया ऐप लॉन्च किया है. इस फीचर के जरिए अब यूजर्स बिना फोन निकाले ही अपनी कलाई से मैसेज पढ़ और जवाब दे सकेंगे. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 18, 2026, 12:00 PM IST
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Smartwatch बनी मिनी स्मार्टफोन! इन स्मार्टवॉच पर आया WhatsApp का नया ऐप, अब कलाई से ही होगा सारा काम

Smartwatch WhatsApp Features: आज के समय में स्मार्टवॉच सिर्फ समय जानने या फिटनेस ट्रैक करने का जरिया नहीं रह गई है, बल्कि अब स्मार्टवॉच धीरे-धीरे एक छोटे स्मार्टफोन का रूप ले रही हैं. इसी क्रम में दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने Garmin स्मार्टवॉच यूजर्स को बड़ी सौगात दे दी है जिसका उन्हें काफी लंबे समय से इंतजार था. अब Garmin स्मार्टवॉच यूजर्स को जिम में वर्कआउट करते समय या फिर ट्रैवलिंग के समय किसी का मैसेज देखने या रिप्लाई करने के लिए बार-बार स्मार्टफोन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. WhatsApp ने आधिकारिक तौर पर गार्मिन के चुनिंदा मॉडल्स के लिए एक डेडीकेटेड ऐप लॉन्च कर दिया है. कंपनी का यह कदम न सिर्फ गार्मिन यूजर्स के एक्सपीरियंस को शानदार बनाएगा बल्कि वियरेबल टेक्नोलॉजी के मार्केट में एक नई क्रांति भी लाएगा. 

इन मॉडल्स को मिलेगा सपोर्ट
WhatsApp और गार्मिन की यह पार्टनरशिप फिटनेस के शौकीनों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है. यह ऐप गार्मिन की फेमस सीरीज जैसे fenix, Forerunner, Venu और vívoactive के मॉडल्स पर काम करेगा. स्मार्टवॉच यूजर्स इसे सीधे Garmin Connect IQ स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं.

स्मार्टवॉच पर मिलेंगे ये धांसू फीचर्स

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गार्मिन स्मार्टवॉच के लिए बना यह WhatsApp न सिर्फ मैसेज दिखाता है बल्कि कई इंटरैक्टिव फीचर्स भी साथ लाया है-

अब आप वॉच की स्क्रीन पर दिए गए कीबोर्ड का इस्तेमाल करके सीधे मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं.

यूजर्स अपनी घड़ी पर हाल ही के 10 मैसेज और कन्वर्सेशन थ्रेड को देख सकते हैं जिससे चैट का कॉन्टेक्स्ट समझना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा.

चैटिंग को और भी ज्यादा मजेदार बनाने के लिए घड़ी से ही इमोजी और मैसेज रिएक्शंस भेजने की सुविधा दी गई है.

अगर स्मार्टवॉच यूजर्स को कोई WhatsApp कॉल आती है तो वह वॉच पर दिखेगी. यूजर्स यहीं से कॉल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं.

सुरक्षा और प्राइवेसी का पूरा ध्यान
इस नए अपडेट के साथ ही Meta ने यह भी साफ कर दिया है कि स्मार्टवॉच पर होने वाली सभी बातचीत पूरी तरह से सेफ होगी और यह एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन होगी. यानी आपके मैसेज सिर्फ आप और जिसे आप मैसेज भेज रहे हैं वही पढ़ पाएंगे. सुरक्षा के मामले में घड़ी पर भी वही प्राइवेसी मिलेगी जो फोन ऐप पर मिलती है.

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कैसे करें इस्तेमाल?
स्मार्टवॉच यूजर्स इस फीचर का लाभ उठाने के लिए अपने Android या iPhone से कनेक्ट करना होगा, जिसमें WhatsApp भी इंस्ट्रॉल होना चाहिए. गार्मिन की वाइस प्रेसिडेंट सुसान लायमन के मुताबिक यह इंटीग्रेशन Connect IQ इकोसिस्टम की मजबूती को दिखाता है जिससे ट्रेनिंग या ट्रैवल के दौरान लोग आसानी से जुड़े रह सकें. वहीं मेटा के प्रोडक्ट मैनेजमेंट डायरेक्टर निखिल जोशी के अनुसार कंपनी का टारगेट WhatsApp को ज्यादा से ज्यादा डिवाइस तक पहुंचाना है जिससे यूजर्स का एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाया जा सके.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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