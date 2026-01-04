अब आपकी जेब में होगा 100-इंच का TV! घर से ऑफिस तक बड़े काम के हैं ये मिनी प्रोजेक्टर, जानें कीमत

Advertisement
Portable Projector For Home: अब 100 इंच का टीवी खरीदने के दिन बीत गए. अपनी जेब से यह कॉम्पैक्ट स्मार्ट प्रोजेक्टर निकालें और अपने घर को एक मिनी थिएटर में बदल दें. इनके लिए बस आपके पास एक सादी दीवार या सफेद स्क्रीन होनी चाहिए.   

Jan 04, 2026
Portable Projector For Home: अब आपको भारी-भरकम टीवी खरीदने और दीवार घेरने की जरूरत नहीं है. 100-इंच की स्क्रीन वाली TV अब आपकी जेब में समा सकती है. यह सुनकर शायद आपको यकीन न हो, लेकिन यह सच है. क्योंकि आज के समय में लोग स्मार्ट और पोर्टेबल गैजेट्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. इसी ट्रेंड को देखते हुए हम यहां आपके लिए बाजार में मिलने वाले मिनी प्रोजेक्टर लेकर आए हैं. ये प्रोजेक्टर इतने छोटे होते हैं कि आसानी से हाथ या जेब में रखे जा सकते हैं, लेकिन स्क्रीन पर ये 80 से 100-इंच तक का डिस्प्ले दिखाने की क्षमता रखते हैं. 

इन प्रोजेक्टर में क्या है खास?
इन मिनी प्रोजेक्टर की सबसे बड़ी खासियत इसकी पोर्टेबिलिटी है. आप इसे घर में बेडरूम की दीवार पर लगा सकते हैं, दोस्तों के साथ मूवी नाइट के लिए बाहर भी ले जा सकते हैं या फिर ऑफिस प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इनके लिए बस आपके पास एक सादी दीवार या सफेद स्क्रीन होनी चाहिए और आपका मिनी थिएटर पल भर में तैयार. आजकल आने वाले ज्यादातर मिनी प्रोजेक्टर में आपको Wi-Fi और Bluetooth का सपोर्ट मिल जाता है. जिससे आप इनको अपने मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट से सीधे कनेक्ट कर सकते हैं. इनके कुछ मॉडल्स में Android सिस्टम भी होता है, जिससे YouTube, Netflix जैसे ऐप्स सीधे प्रोजेक्टर पर चल जाते हैं. आवाज के लिए इनमें इन-बिल्ट स्पीकर दिए जाते हैं. 

Portronics Pico 14
हमारी लिस्ट का यह पहला प्रोजेक्टर है. इसको आप आराम से अपने पॉकेट में रख सकते हैं. कॉम्पैक्ट डिजाइन वाले इस डिवाइस को मूवी नाइट्स, गेमिंग, प्रेजेंटेशन और फ्रेंड्स व फैमिली गेट टुगेदर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें ब्राइट HD विजुअल्स और इनबिल्ट स्मार्ट स्ट्रीमिंग की सुविधा दी गई है जो इसे एक पोर्टेबल एंटरटेनमेंट डिवाइस बनाती है. यह Android 13 पर काम करता है. इसमें Netflix, Prime Video, Disney+ Hotstar और YouTube जैसे स्ट्रीमिंग ऐप्स प्री-लोडेड आते हैं.यह प्रोजेक्टर आपको 100 इंच तक की स्क्रीन पर 720p रिजॉल्यूशन और 1600 लुमेंस ब्राइटनेस देता है. इसका वजन सिर्फ 250 ग्राम है और इसमें ट्राइपॉड और रिमोट मिलता है. इसकी कीमत अभी अमेजन पर 25,599 रुपये है. 

स्कैमर्स ने महिला से 3 दिन में उड़ाए 4 लाख रुपये! कहीं आप भी तो नहीं करते ये गलती?

MoGo 2 Pro Projector
यह एक कॉम्पैक्ट, पोर्टेबल फुल HD प्रोजेक्टर है. इसमें आपको 400 ISO लुमेन ब्राइटनेस और 1080p रिज़ॉल्यूशन के साथ आ रहा है. इस प्रोजेक्टर में ISA 2.0 (Intelligent Screen Adaptation) तकनीक मिल रही है, जो आपको ऑटो कीस्टोन करेक्शन और ऑब्जेक्ट अवॉइडेंस जैसी सुविधाएँ देती है. इसको आप दिन के उजाले और अंधेरे दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं. यह प्रोजेक्टर 120 इंच तक की इमेज प्रोजेक्शन के साथ आ रहा है. इसमें आपको डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट मिल जाता है. आप इसे आसानी से अपने हैंडबैग में कहीं भी ले जा सकते हैं. इसको आप अभी अमेजन से 34,999 रुपये कीमत में अपना बना सकते हैं. 

Kodak Ultra Mini Portable Projector
इसको दुनिया का सबसे छोटा और हल्का प्रोजेक्टर कहा जाता है. इसको आप बड़े आराम से अपनी जेब में रख सकते हैं. यह प्रोजेक्टर आपको 100 इंच तक की स्क्रीन दे सकता है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें आपको HDMI, USB, और MicroSD कार्ड स्लॉट मिल जाता है. इनकी मदद से इसको आप PC, Mac, गेमिंग कंसोल आदि से कनेक्ट कर सकते हैं. इसमें एक बिल्ट-इन रिचार्जेबल बैटरी और स्पीकर मिल जाता है. इसको आप iPhone, iPad और Android के साथ भी यूज कर सकते हैं. इसको आप अमेजन से 30,507 रुपये कीमत में खरीद सकते हैं.

आ गया पुराना BlackBerry फोन? फीचर्स में देगा iPhone को टक्कर

