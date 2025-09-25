UPI से मिल सकेगा Loan! आ रहा है पेमेंट के लिए EMI ऑप्शन, जानें कब तक लॉन्च होगा नया फीचर?

UPI EMI Option: आज के समय में ज्यादातर लोग छोटे पेमेंट से लेकर बड़े पेमेंट्स के लिए UPI का ही इस्तेमाल करते हैं. अगर आप भी UPI पेमेंट करते हैं यह खबर आपको खुश कर देगी. अब जल्द ही UPI से की गई पेमेंट्स को EMI में बदलने का ऑप्शन मिल सकता है. इस नए फीचर के आने से यूजर्स को बड़े-बड़े ट्रांजैक्शन करने में आसानी होगी और उन्हें एकमुश्त रकम चुकाने यानी एक बार में पेमेंट करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. यह बदलाव न सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शन को और आसान बनाएगा बल्कि शॉपिंग और खर्चों की मैनेजमेंट को भी आसान कर देगा.

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI कथित तौर पर एक नया फीचर तैयार कर रहा है जो यूजर्स को अपने UPI पेमेंट्स को मंथली इंस्टॉलमेंट्स यानी EMI में बदलने में बदलने का ऑप्शन देगा. टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह कदम क्रेडिट प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने और रिटेल डिजिटल पेमेंट में अगले चरण की वृद्धि को नई रफ्तार देने के लिए NPCI की रणनीति का हिस्सा है.

ईटी की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि एनपीसीआई फिनटेक कंपनियों को एक ईएमआई पेमेंट फीचर उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है, जिससे यूजर्स अपने UPI ट्रांजैक्शन्स को तुरंत ईएमआई में बदल सकेंगे. इस फीचर से NPCI को UPI नेटवर्क के जरिए से ज्यादा क्रेडिट ट्रांजैक्शन्स को बढ़ावा देने में सहायता मिलने की उम्मीद है.

अब जानिए कैसे काम करेगी UPI पेमेंट्स पर EMI

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह पूरी तरीके से पॉइंट-ऑफ-सेल टर्मिनल्स पर कार्ड से पेमेंट करने जैसा होगा, इससे यूजर्स तुरंत कार्ड स्वाइप को आसानी से EMI में बदल सकते हैं.

UPI पर बड़े पैमाने पर क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल और UPI नेटवर्क पर क्रेडिट सुविधाओं की शुरुआत के बाद कहा जा रहा है कि NPCI इस फीचर को लागू करने का सोच रहा है. कुछ बैंकों ने पहले ही Nuvem और Paytm जैसी फिनटेक कंपनियों के साथ साझेदारी कर ली है जिससे UPI यूजर्स को क्रेडिट सुविधा आसानी से उपलब्ध कराई जा सके.

Navi में जल्द मिलेगा ये फीचर

ईटी को दिए बयान में नवी के सीईओ राजीव नरेश ने बताया कि फिलहाल उनका सिस्टम ईएमआई ऑप्शन के साथ लाइव नहीं है. लेकिन अगली अपडेट में जिसे NPCI ने अपने प्रोडक्ट गाइडलाइन के तहत मंजूरी दी है यूजर्स QR कोड स्कैन करते समय कुछ शर्तों के साथ पेमेंट को ईएमआई में बदल सकेंगे.

सचिन बंसल समर्थित कंपनी UPI में काफी ज्यादा निवेश कर रही है, जिसका फोकस क्रेडिट-बेस्ड पेमेंट्स पर है. इसको लेकर उनका मानना है कि इससे UPI ऐप्स के लिए टिकाऊ बिजनेस मॉडल बनाने में मदद मिलेगी.

फिनटेक फाउंडर्स के अनुसार UPI पर क्रेडिट से रेवेन्यू ज्यादा आएगा, वहीं सेविंग अकाउंट बेस्ड ट्रांजैक्शन्स में रुपे डेबिट कार्ड और UPI पेमेंट पर सरकार के जीरो-फीस आदेश के कारण व्यापारियों से कोई चार्ज नहीं लिया जा सकता है.

हर दिन 20 अरब ट्रांजेक्शन्स संभालता है UPI

डेबिट, क्रेडिट और ईएमआई पेमेंट्स जैसे ऑप्शनों को सपोर्ट करने वाले कार्ड्स की तरह UPI से भी अपना खुद का क्रेडिट इकोसिस्टम डेवलप करने की उम्मीद है, जो उन लाखों यूजर्स को चेकआउट फाइनेंसिंग की सुविधा प्रदान कर सकता है जिनके पास वर्तमान में क्रेडिट कार्ड नहीं है. आज के समय में हर दिन UPI करीब 20 अरब ट्रांजैक्शन्स संभालता है, और इसका एक्टिव यूजर बेस 25-30 करोड़ से भी ज्यादा है.

