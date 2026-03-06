Advertisement
Hindi Newsटेकबदल गया UPI से पैसा भेजने का तरीका! अब मोबाइल नंबर या ID डालकर नहीं होगा पेमेंट? जानें NPCI का नया फरमान

बदल गया UPI से पैसा भेजने का तरीका! अब मोबाइल नंबर या ID डालकर नहीं होगा पेमेंट? जानें NPCI का नया फरमान

UPI New Rules 2026: देश में डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा माध्यम बन चुके UPI सिस्टम में जल्द एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. अब वह तरीका धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है, जिसमें लोग सिर्फ मोबाइल नंबर या UPI ID डालकर पेमेंट करते थे और सामने वाले की ओर से आने वाली रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके पैसे भेज देते थे. इसको आम भाषा में कलेक्ट रिक्वेस्ट कहा जाता था.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 06, 2026, 08:29 AM IST
UPI New Rules 2026: अगर आप भी गूगल पे (Google Pay), फोनपे (PhonePe) या पेटीएम (Paytm) से धड़ाधड़ पेमेंट करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. क्योंकि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने डिजिटल पेमेंट को और सिक्योर बनाने के लिए एक बड़ा बदलाव किया है. अब 28 फरवरी 2026 से 'UPI Collect' फीचर को ज्यादातर जगहों पर बंद किया जा रहा है. इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब तक जो आप अपनी UPI ID या मोबाइल नंबर मैन्युअल तरीके से टाइप करके पेमेंट कर देते थे, वह तरीका अब कई जगह काम नहीं करेगा.

क्या है यह 'UPI Collect' और अब क्यों हुआ बंद?

अभी तक जब आप किसी वेबसाइट या ऐप पर शॉपिंग करते थे, तो वहां अपनी UPI ID (जैसे: abc@okaxis) या मोबाइल नंबर डालते थे. इसके बाद आपके UPI ऐप (जैसे Google Pay या PhonePe) पर एक नोटिफिकेशन आता था, जिसे अप्रूव करते ही पेमेंट हो जाती थी. लेकिन स्कैमर्स इस पुल (Pull) ट्रांजैक्शन का फायदा उठाते थे. वे लोगों को पैसे मिलने का लालच देकर कलेक्ट रिक्वेस्ट भेजते थे और लोग अनजाने में पिन (PIN) डालकर पैसे गंवा देते थे. अब पी2पी (Person-to-Person) कलेक्ट रिक्वेस्ट को पूरी तरह बंद या सीमित कर दिया गया है. अब ज्यादातर ट्रांजैक्शन पुश (Push) मोड में होंगे, यानी पैसा भेजने वाला ही ट्रांजैक्शन शुरू करेगा.

आखिर क्यों बंद हो रहा है पुराना तरीका?

NPCI का कहना है कि यह कदम डिजिटल ट्रांजैक्शन को और अधिक सिक्योर और तेज बनाने के लिए उठाया गया है. दरअसल, मैन्युअल तरीके से ID या नंबर टाइप करने में गलती की गुंजाइश ज्यादा रहती थी. जिससे कई बार स्कैमर्स फर्जी UPI ID बनाकर लोगों को ठगने की कोशिश करते थे. अब 'UPI Collect' फीचर की जगह नए और सुरक्षित तरीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है.

अब कैसे होगा पेमेंट?

पुराना तरीका बंद होने का मतलब यह नहीं है कि आपकी ऑनलाइन शॉपिंग रुक जाएगी. इसके बाद NPCI ने अब दो नए तरीकों पर जोर दिया है. जिसमें पहला तरीका QR Code Scan का है. इसमें अब डेस्कटॉप या वेब पर पेमेंट करने के लिए आपको सिर्फ QR कोड स्कैन करना होगा. यह सबसे सिक्योर तरीका माना जाता है. वहीं दूसरा तरीका UPI Intent का है. इसमें आपको मोबाइल ऐप पर पेमेंट करते समय अब सीधे अपनी पसंदीदा UPI ऐप का आइकन मिलेगा. उस पर क्लिक करते ही आप सीधे पेमेंट पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको बस अपना पिन डालना होगा. केवल बड़े और वेरिफाइड मर्चेंट्स के लिए ही कलेक्ट रिक्वेस्ट की सुविधा जारी रहेगी, ताकि आपका काम न रुके.

आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा?

इस बदलाव से आम यूजर्स के लिए पेमेंट करने का तरीका थोड़ा अलग जरूर लगेगा, लेकिन इससे सिक्योरिटी बढ़ेगी. QR कोड या सीधे ऐप के जरिए पेमेंट में गलती की संभावना कम रहती है और यूजर को पूरा नियंत्रण भी मिलता है. एनपीसीआई का डेटा बताता है कि यूपीआई फ्रॉड के 70% से ज्यादा मामले कलेक्ट रिक्वेस्ट के जरिए ही होते थे. 28 फरवरी 2026 की डेडलाइन के बाद, इस लूपहोल को बंद कर दिया गया है, जिससे डिजिटल इंडिया का सपना बिना किसी डर के पूरा हो सके.

UPI का बढ़ता इस्तेमाल

भारत में UPI का इस्तेमाल पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है. छोटे दुकानदार से लेकर बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक लगभग हर जगह लोग मोबाइल से ही पेमेंट कर रहे हैं. ऐसे में सिस्टम को सिक्योर बनाए रखना भी उतना ही जरूरी हो गया है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिजिटल पेमेंट करते समय हमेशा यह ध्यान रखें कि आप किसे पैसे भेज रहे हैं. किसी भी अनजान पेमेंट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से बचें. थोड़ी सी सावधानी से ऑनलाइन ठगी से बचा जा सकता है और डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाया जा सकता है.

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

NPCI new UPI rules 2026UPI New RulesCollect paymentUPI safety rules

