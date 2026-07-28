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UPI यूजर्स की प्राइवेसी होगी और मजबूत! NPCI का नया फैसला, अनजान लोगों को नहीं मिलेगी आपकी ये डिटेल

डिजिटल इंडिया में UPI ने पेमेंट तो बैकिंग को घर-घर पहुंचा दिया है. लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसके साथ ही प्राइवेसी का खतरा भी बना रहता है. मोबाइल नंबर अनजान लोगों तक पहुंचने का. अब NPCI ने इस सेंधमारी पर ब्रेक लगाने का फैसला लिया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 28, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:54 PM IST
UPI यूजर्स की प्राइवेसी होगी और मजबूत! NPCI का नया फैसला, अनजान लोगों को नहीं मिलेगी आपकी ये डिटेल

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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