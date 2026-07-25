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बिना इंटरनेट के भी फटाफट होंगे UPI पेमेंट: NPCI ला रहा है 'ऑफलाइन UPI', जानिए कैसे काम करेगी यह नई टेक्नोलॉजी

NPCI offline UPI Payment: क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कुछ जरूरी पेमेंट करना हो और अचानक नेटवर्क ही गायब हो गया हो? अक्सर ही यह समस्या यूपीआई यूजर्स को सताती रहती है. अब इसी समस्या के समाधान के लिए NPCI ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 25, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 08:50 AM IST
बिना इंटरनेट के भी फटाफट होंगे UPI पेमेंट: NPCI ला रहा है 'ऑफलाइन UPI', जानिए कैसे काम करेगी यह नई टेक्नोलॉजी

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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