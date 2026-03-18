Advertisement
trendingNow13145225
Hindi Newsटेककैश और बोनस का जमाना गया? Nvidia अब इंजीनियरों को AI करेंसी में देगा एक्स्ट्रा पैसा, जानें क्या है नया फंडा

कैश और बोनस का जमाना गया? Nvidia अब इंजीनियरों को AI करेंसी में देगा एक्स्ट्रा पैसा, जानें क्या है नया फंडा

AI Token Salary: अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी Nvidia ने टेक प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत ही अनोखा ऑफर पेश किया है. कंपनी के सीईओ जेन्सेन हुआंग अब इंजीनियरों को सिर्फ कैश और बोनस ही सैलरी के रूप में नहीं देंगे बल्कि 'पावर' भी देंगे. इसी को लेकर उन्होंने इंजीनियरों को उनकी बेस सैलरी के 50% हिस्से के बराबर AI टोकन बजट देने की बात कही है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 18, 2026, 12:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कैश और बोनस का जमाना गया? Nvidia अब इंजीनियरों को AI करेंसी में देगा एक्स्ट्रा पैसा, जानें क्या है नया फंडा

Nvidia AI Token Salary: दुनिया की सबसे दिग्गज चिप कंपनी Nvidia ने अपने  इंजीनियर्स के लिए बड़ा और सबसे अलग ऐलान कर दिया है. दुनिया की टॉप चिप कंपनी में शामिल Nvidia के सीईओ जेन्सेन हुआंग ने टेक टैलेंट को अपनी कंपनी में लाने के लिए एक नया और अलग प्रस्ताव पेश किया है. सैन जोस में आयोजित GTC कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआंग ने ऐलान किया कि वे अपने इंजीनियरों को उनकी बेस सैलरी के लगभग 50% हिस्से के बराबर AI टोकन बजट देने का सोच रहे हैं. यह कदम ऐसे समय में आया है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया में कंप्यूट पावर और टोकन आने वाले समय की करेंसी बनते जा रहे हैं.

क्या हैं ये AI टोकन?
अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि एआई टोकन क्या है और इसकी क्या जरूरत है? तो इसका सीधा और सरल जवाब है टोकन AI की दुनिया में गणना (Measurement) की एक इकाई है. जैसे हम बिजली को किलोवाट में या दूरी को किलोमीटर में मापते हैं वैसे ही AI मॉडल की प्रोसेसिंग पॉवर को टोकन में मापा जाता है.

जब आप ChatGPT या जेमिनी जैसे किसी AI मॉडल को किसी काम के लिए कोई कमांड यानी प्रॉम्प्ट देते हैं तो वह उसे छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ देता है, जिन्हें टोकन कहते हैं. जैसे Unbelievable शब्द को un, believe और able जैसे तीन अलग-अलग टोकन में एआई ने बांट दिया. आमतौर पर 750 शब्दों का टेक्स्ट जनरेट करने में करीब  1,000 टोकन का खर्च आता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सैलरी का चौथा तरीका बनेगा टोकन
जेन्सेन हुआंग के मुताबिक आज के समय में इंजीनियर की प्रोडक्टिविटी इस बात पर तय करती है कि उसके पास कितनी कंप्यूटिंग पॉवर मौजूद है. हुआंग के अनुसार अगर एक इंजीनियर की सैलरी लाखों डॉलर है तो मैं उसे उसका आधा हिस्सा टोकन के रूप में दूंगा. इससे उसकी काम करने की पॉवर 10 गुना तक बढ़ सकती है. अब तक किसी भी नौकरी में सैलरी, बोनस और शेयर ही मिलता है लेकिन अब टोकन बजट सैलरी का चौथा हिस्सा बनने जा रहा है. सिलिकॉन वैली में इंटरव्यू के दौरान अब उम्मीदवार पूछने लगे हैं कि उन्हें काम के लिए कितने टोकन का एक्सेस मिलेगा.

क्यों महंगा है AI टोकन का इस्तेमाल?
AI मॉडल का इस्तेमाल फ्री नहीं है. कंपनियां इसके लिए खूब पैसे खर्च करती हैं. जैसे OpenAI अपने एडवांस मॉडल्स के लिए प्रति 10 लाख टोकन पर 15 डॉलर तक चार्ज करता है. कठिन कोडिंग या एजेंटिक वर्कफ्लो में ये टोकन पानी की तरह खर्च होते हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार Vercel के एक इंजीनियर ने AI एजेंट के माध्यम से सिर्फ एक दिन में 10,000 डॉलर लगभग 8.3 लाख रुपये के टोकन खर्च किए थे.

ये भी पढे़ंः Smartwatch बनी मिनी स्मार्टफोन! इन स्मार्टवॉच पर आया WhatsApp, अब कलाई से होगा काम

चिप बनाने वाली कंपनी Nvidia खुद इन टोकन्स को बनाने वाली चिप्स तैयार करती है, इसलिए हुआंग का यह दांव कंपनी के लिए और फायदेमंद भी हो सकता है. Zapier और Kumo AI जैसी कंपनियां पहले से ही अपने कर्मचारियों के टोकन इस्तेमाल को ट्रैक कर रही है जिससे स्टार परफॉर्मर्स की पहचान की जा सके. आने वाले कुछ सालों में अगर किसी जॉब ऑफर में टोकन बजट शामिल नहीं होगा तो उसे एक कमजोर ऑफर माना जा सकता है. AI के इस दौर में अब सिर्फ पैसा ही काफी नहीं, पावर भी जरूत बन गया है.

ये भी पढे़ंः OTT पर 'गंदा' कंटेंट परोसने वालों की खैर नहीं! सरकार की रडार पर 15 OTT Apps

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

AI Token Salarynvidia

Trending news

ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की नौबत आई तो... ईरान - अमेरिका की लड़ाई से क्या सीख सकता है भारत?
iran america war
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की नौबत आई तो... ईरान - अमेरिका की लड़ाई से क्या सीख सकता है भारत?
राजनीति में नहीं होता फुल स्टॉप...सांसदों को विदाई देते हुए राज्यसभा में बोले पीएम
PM Modi
राजनीति में नहीं होता फुल स्टॉप...सांसदों को विदाई देते हुए राज्यसभा में बोले पीएम
ग्लोबल टेंशन और युद्ध के बीच सुभाष चंद्रा का सवाल, क्या हम एक दुनिया-एक परिवार हैं?
Dr Subhash Chandra
ग्लोबल टेंशन और युद्ध के बीच सुभाष चंद्रा का सवाल, क्या हम एक दुनिया-एक परिवार हैं?
मेरी नहीं है किसी से कोई नाराजगी...AIUDF के वाइस प्रेसिडेंट ने छोड़ी पार्टी
assam assembly elections
मेरी नहीं है किसी से कोई नाराजगी...AIUDF के वाइस प्रेसिडेंट ने छोड़ी पार्टी
One Nation One Election:JPC बढ़ाएगी समयसीमा, कितने साल में तैयार हो सकती है रिपोर्ट?
one nation one election
One Nation One Election:JPC बढ़ाएगी समयसीमा, कितने साल में तैयार हो सकती है रिपोर्ट?
74 MLA की छुट्टी, कोई नया फिल्मी सितारा नहीं... ममता की पहली लिस्ट की 5 बड़ी बातें
West Bengal Election 2026
74 MLA की छुट्टी, कोई नया फिल्मी सितारा नहीं... ममता की पहली लिस्ट की 5 बड़ी बातें
यूपी चुनाव में तो समय है! वरुण गांधी के सब्र का कौन-सा बड़ा इनाम देने जा रही भाजपा?
Varun Gandhi news
यूपी चुनाव में तो समय है! वरुण गांधी के सब्र का कौन-सा बड़ा इनाम देने जा रही भाजपा?
ममता ने 3 सीटें किसके लिए छोड़ दीं? 'दीदी' के दांव से बीजेपी हैरान
West Bengal Election 2026
ममता ने 3 सीटें किसके लिए छोड़ दीं? 'दीदी' के दांव से बीजेपी हैरान
पहले बोरा, अब बोरदोलोई! असम कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है? इस्तीफों के पीछे ‘अपमान
assam election 2026
पहले बोरा, अब बोरदोलोई! असम कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है? इस्तीफों के पीछे ‘अपमान
ब्राह्मणवाद... यूपी में टेंपो हाई, पंजाब में क्यों फेल हो गए बसपा संस्थापक कांशीराम?
kanshi ram ki kahani
ब्राह्मणवाद... यूपी में टेंपो हाई, पंजाब में क्यों फेल हो गए बसपा संस्थापक कांशीराम?