कैश और बोनस का जमाना गया? Nvidia अब इंजीनियरों को AI करेंसी में देगा एक्स्ट्रा पैसा, जानें क्या है नया फंडा

Nvidia AI Token Salary: दुनिया की सबसे दिग्गज चिप कंपनी Nvidia ने अपने इंजीनियर्स के लिए बड़ा और सबसे अलग ऐलान कर दिया है. दुनिया की टॉप चिप कंपनी में शामिल Nvidia के सीईओ जेन्सेन हुआंग ने टेक टैलेंट को अपनी कंपनी में लाने के लिए एक नया और अलग प्रस्ताव पेश किया है. सैन जोस में आयोजित GTC कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआंग ने ऐलान किया कि वे अपने इंजीनियरों को उनकी बेस सैलरी के लगभग 50% हिस्से के बराबर AI टोकन बजट देने का सोच रहे हैं. यह कदम ऐसे समय में आया है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया में कंप्यूट पावर और टोकन आने वाले समय की करेंसी बनते जा रहे हैं.

क्या हैं ये AI टोकन?

अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि एआई टोकन क्या है और इसकी क्या जरूरत है? तो इसका सीधा और सरल जवाब है टोकन AI की दुनिया में गणना (Measurement) की एक इकाई है. जैसे हम बिजली को किलोवाट में या दूरी को किलोमीटर में मापते हैं वैसे ही AI मॉडल की प्रोसेसिंग पॉवर को टोकन में मापा जाता है.

जब आप ChatGPT या जेमिनी जैसे किसी AI मॉडल को किसी काम के लिए कोई कमांड यानी प्रॉम्प्ट देते हैं तो वह उसे छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ देता है, जिन्हें टोकन कहते हैं. जैसे Unbelievable शब्द को un, believe और able जैसे तीन अलग-अलग टोकन में एआई ने बांट दिया. आमतौर पर 750 शब्दों का टेक्स्ट जनरेट करने में करीब 1,000 टोकन का खर्च आता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सैलरी का चौथा तरीका बनेगा टोकन

जेन्सेन हुआंग के मुताबिक आज के समय में इंजीनियर की प्रोडक्टिविटी इस बात पर तय करती है कि उसके पास कितनी कंप्यूटिंग पॉवर मौजूद है. हुआंग के अनुसार अगर एक इंजीनियर की सैलरी लाखों डॉलर है तो मैं उसे उसका आधा हिस्सा टोकन के रूप में दूंगा. इससे उसकी काम करने की पॉवर 10 गुना तक बढ़ सकती है. अब तक किसी भी नौकरी में सैलरी, बोनस और शेयर ही मिलता है लेकिन अब टोकन बजट सैलरी का चौथा हिस्सा बनने जा रहा है. सिलिकॉन वैली में इंटरव्यू के दौरान अब उम्मीदवार पूछने लगे हैं कि उन्हें काम के लिए कितने टोकन का एक्सेस मिलेगा.

क्यों महंगा है AI टोकन का इस्तेमाल?

AI मॉडल का इस्तेमाल फ्री नहीं है. कंपनियां इसके लिए खूब पैसे खर्च करती हैं. जैसे OpenAI अपने एडवांस मॉडल्स के लिए प्रति 10 लाख टोकन पर 15 डॉलर तक चार्ज करता है. कठिन कोडिंग या एजेंटिक वर्कफ्लो में ये टोकन पानी की तरह खर्च होते हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार Vercel के एक इंजीनियर ने AI एजेंट के माध्यम से सिर्फ एक दिन में 10,000 डॉलर लगभग 8.3 लाख रुपये के टोकन खर्च किए थे.

ये भी पढे़ंः Smartwatch बनी मिनी स्मार्टफोन! इन स्मार्टवॉच पर आया WhatsApp, अब कलाई से होगा काम

चिप बनाने वाली कंपनी Nvidia खुद इन टोकन्स को बनाने वाली चिप्स तैयार करती है, इसलिए हुआंग का यह दांव कंपनी के लिए और फायदेमंद भी हो सकता है. Zapier और Kumo AI जैसी कंपनियां पहले से ही अपने कर्मचारियों के टोकन इस्तेमाल को ट्रैक कर रही है जिससे स्टार परफॉर्मर्स की पहचान की जा सके. आने वाले कुछ सालों में अगर किसी जॉब ऑफर में टोकन बजट शामिल नहीं होगा तो उसे एक कमजोर ऑफर माना जा सकता है. AI के इस दौर में अब सिर्फ पैसा ही काफी नहीं, पावर भी जरूत बन गया है.

ये भी पढे़ंः OTT पर 'गंदा' कंटेंट परोसने वालों की खैर नहीं! सरकार की रडार पर 15 OTT Apps