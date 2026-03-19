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'आप सुरक्षित रहें, हम आपके पीछे खड़े हैं...' Nvidia CEO ने इजरायल के लिए खोला अपना दिल, बताया क्यों खास है यह देश

Jensen Huang ने GTC कॉन्फ्रेंस में इजरायल में मौजूद अपने 6,000 कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है. हुआंग ने इजरायल को Nvidia का "दूसरा घर" बताया है, क्योंकि कंपनी के कई महत्वपूर्ण चिप्स (जैसे BlueField-4) वहीं विकसित हुए हैं. कंपनी किर्यत तिवोन (Kiryat Tivon) में एक नया विशाल कैंपस बनाने जा रही है, जहां 10,000 कर्मचारी काम करेंगे.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 19, 2026, 06:55 AM IST
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'आप सुरक्षित रहें, हम आपके पीछे खड़े हैं...' Nvidia CEO ने इजरायल के लिए खोला अपना दिल, बताया क्यों खास है यह देश

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के माहौल में टेक कंपनी Nvidia के CEO Jensen Huang ने इजराइल में काम कर रहे अपने कर्मचारियों के लिए एक भावुक संदेश साझा किया है. उन्होंने यह संदेश कंपनी के सालाना इवेंट Nvidia GTC के दौरान दिया, जो San Jose में आयोजित हुआ. मीडिया से बातचीत के दौरान Huang ने बताया कि इजराइल में कंपनी के करीब 6,000 कर्मचारी और उनके परिवार रहते हैं. उन्होंने कहा कि वह सभी की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं, लेकिन फिलहाल वहां कंपनी का कामकाज स्थिर बना हुआ है.

कर्मचारियों के लिए भावुक अपील
इजराइल में मौजूद कर्मचारियों को भेजे अपने मैसेज में Jensen Huang ने कहा, “हमारे हजारों परिवार इजराइल में हैं. मैं आप सभी के लिए चिंतित हूं. कृपया सुरक्षित रहें. हम आपके साथ हैं और आपका पूरा समर्थन करते हैं.” यह बयान बताता है कि कंपनी अपने कर्मचारियों को सिर्फ वर्कफोर्स नहीं बल्कि परिवार की तरह देखती है. Huang ने यह भी साफ किया कि मुश्किल हालात के बावजूद Nvidia अपने कर्मचारियों के साथ खड़ी है.

इजराइल में Nvidia की मजबूत मौजूदगी
जियोपॉलिटिकल मुद्दों पर सवाल का जवाब देते हुए Huang ने कहा कि Nvidia इजराइल में अपनी लंबी मौजूदगी जारी रखेगी. इससे पहले भी उन्होंने CES 2026 के दौरान इजराइल के साथ कंपनी के गहरे रिश्तों के बारे में बात की थी. उन्होंने बताया कि इजराइल में काम कर रही टीम बेहद टैलेंटेड है और कंपनी के लिए काफी अहम भूमिका निभाती है. Huang के मुताबिक, इजराइली कर्मचारियों की मेहनत और अपने देश के प्रति समर्पण काबिले तारीफ है.

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अहम टेक्नोलॉजी में इजराइल का योगदान
Huang ने यह भी बताया कि Nvidia के कई महत्वपूर्ण चिप्स और नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, जैसे BlueField-4, इजराइल में ही विकसित किए गए हैं. इससे साफ होता है कि AI और हार्डवेयर इनोवेशन में इजराइल कंपनी के लिए एक अहम सेंटर बन चुका है. दरअसल, Nvidia ने साल 2019 में Mellanox को 6.9 बिलियन डॉलर में खरीदा था. इस डील के बाद इजराइल का Yokneam शहर कंपनी का एक बड़ा हब बन गया और तब से Nvidia लगातार वहां अपना विस्तार कर रही है.

2026 में इजराइल जाने की योजना
Jensen Huang ने पहले कहा था कि वह 2026 में इजराइल का दौरा करने की योजना बना रहे हैं. शुरुआत में अप्रैल महीने का समय तय किया गया था, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए यह स्पष्ट नहीं है कि यह यात्रा कब होगी. उन्होंने इजराइल की टीम को “शानदार” बताते हुए कहा कि वहां के कर्मचारी एक-दूसरे और अपने देश के लिए जो त्याग करते हैं, वह बेहद प्रेरणादायक है.

इजराइल में बड़ा निवेश और विस्तार
Nvidia ने हाल ही में इजराइल में अपने ऑपरेशन को और बढ़ाने का ऐलान किया है. कंपनी Kiryat Tivon में एक नया कैंपस बनाने जा रही है, जहां करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है. दिसंबर 2025 में इस प्रोजेक्ट की घोषणा करते हुए Huang ने कहा था कि इजराइल दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली टेक एक्सपर्ट्स का घर है और Nvidia के लिए यह “दूसरा घर” बन चुका है. उन्होंने कहा कि यह नया कैंपस AI के भविष्य को बनाने में अहम भूमिका निभाएगा.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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