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AI के बाद अब AGI पर छिड़ी बहस: NVIDIA बॉस बोले- आ चुका है, तो ChatGPT वाले Altman का दावा- अभी तो शुरुआत है!

AI के बाद अब AGI की रेस को लेकर टेक जगत के दिग्गजों की अलग-अलग राय देखने को मिल रही हैं. NVIDIA बॉस जेन्सेन हुआंग का कहना है कि कुछ मामलों में AGI की एंट्री हो चुकी है, तो वहीं ChatGPT बनाने वाले सैम ऑल्टमैन का दावा है कि AGI की शुरुआत जल्द ही होने वाली है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 27, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 05:22 PM IST
AI के बाद अब AGI पर छिड़ी बहस: NVIDIA बॉस बोले- आ चुका है, तो ChatGPT वाले Altman का दावा- अभी तो शुरुआत है!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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