/AI के बाद अब AGI पर छिड़ी बहस: NVIDIA बॉस बोले- आ चुका है, तो ChatGPT वाले Altman का दावा- अभी तो शुरुआत है!

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का भविष्य अब सिर्फ प्रॉम्प्ट देने या मन में आने वाले सवालों के जवाब जानने तक सीमित नहीं रहा. एआई की दुनिाय में अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले NVIDIA के CEO जेन्सेन हुआंग के एक नए बयान ने टेक इंडस्ट्री में हलचल पैदा कर दी है. हुआंग का कहना है कि AGI को लेकर जारी बहस अब बेमतलब हो चुकी है, इसका कारण है कि एटोमेसस एआई एजेंट्स पहले ही इंसानों का काम संभालने लगे हैं. हाल ही में हुई एक अर्निंग्स कॉल के दौरान हुआंग ने कहा कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी AGI हासिल करना अब कोई मायने नहीं रखता.
हुआंग ने कहा कि कई कामों के लिए हम यह कह सकते हैं कि हमने पहले ही AGI हासिल कर लिया है. मुझे लगता है कि इस मोड़ पर आकर ये सभी माइलस्टोन एक तरह से बेमतलब हो चुके हैं.
हालांकि, OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन उनके इस विचार से सहमत नहीं हैं. ऑल्टमैन ने टाइम को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया है कि उनकी कंपनी इस साल के आखिरी तक अंदरूनी तौर पर AGI तैयार कर लेगी. OpenAI के अनुसार, AGI का मतलब ऐसे एटोमेसस यानी स्वायत्त सिस्टम से है जो ज्यादातर आर्थिक रूप से मूल्यवान कामों में इंसानों को पीछे छोड़ देते हैं. सैम का कहना है कि अब AGI की शुरुआत होने वाली है.
दूसरी ओर, हुआंग की AGI को लेकर हमेशा से एक अलग राय रही है. अर्निंग्स कॉल में उन्होंने AGI की कोई सीधी परिभाषा नहीं दी, बल्कि यह बताया कि अब लोग सिर्फ AI मॉडल को प्रॉम्प्ट देकर काम नहीं करा रहे हैं. अब AI एजेंट्स नाम के प्रोग्राम खुद ब खुद काम कर रहे हैं और बार-बार काम करके खुद को बेहतर बना रहे हैं.
हुआंग ने अपनी कंपनी NVIDIA का उदाहरण देते हुए बताया कि अभी उनके पास करीब 40,000 कर्मचारी हैं, लेकिन भविष्य में इन कर्मचारियों के साथ 4 लाख या 40 लाख AI एजेंट्स काम कर रहे होंगे. इससे कंपनियों का काम पहले से काफी आसान और बेहतर हो जाएगा. उनका संदेश यह था कि निवेशकों और कंपनियों को AGI शब्द के पीछे भागने या परेशान होने की जरूरत नहीं है.
NVIDIA CEO ने इंडस्ट्री के जरूरी मामलों पर बात करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तीन बातें हैं, पहली, AI उत्पादक और उपयोगी काम कर रहा है. दूसरी, AI फायदे वाले टोकन्स जनरेट कर रहा है. और तीसरी, अगर हमारे पास ज्यादा कंप्यूटिंग पावर होगी तो हम ज्यादा फायदे वाले टोकन्स जनरेट कर सकेंगे, जिससे सभी सेवाओं का मुनाफा बढ़ेगा. अभी हम ठीक इसी दौर से गुजर रहे हैं.