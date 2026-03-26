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Hindi Newsटेकअपनी नौकरी भूल जाइए... Nvidia चीफ की दो टूक चेतावनी- अगर आपका काम ये है, तो AI छीन लेगा Job

'अपनी नौकरी भूल जाइए...' Nvidia चीफ की दो टूक चेतावनी- अगर आपका काम 'ये' है, तो AI छीन लेगा Job

Nvidia के CEO Jensen Huang ने बताया कि AI कई नौकरियों को प्रभावित जरूर करेगा, खासकर वे काम जो बार-बार दोहराए जाने वाले टास्क पर आधारित हैं. हुआंग के मुताबिक, अगर आपकी नौकरी सिर्फ एक खास तरह के काम (टास्क) तक सीमित है, तो उस पर AI का असर ज्यादा पड़ेगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 26, 2026, 01:26 PM IST
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'अपनी नौकरी भूल जाइए...' Nvidia चीफ की दो टूक चेतावनी- अगर आपका काम 'ये' है, तो AI छीन लेगा Job

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दुनिया भर में चर्चा तेज है, और अब इस पर Nvidia के CEO Jensen Huang ने भी अहम बात कही है. हाल ही में Lex Fridman के पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि AI कई नौकरियों को प्रभावित जरूर करेगा, खासकर वे काम जो बार-बार दोहराए जाने वाले टास्क पर आधारित हैं. हुआंग के मुताबिक, अगर आपकी नौकरी सिर्फ एक खास तरह के काम (टास्क) तक सीमित है, तो उस पर AI का असर ज्यादा पड़ेगा. लेकिन अगर आपकी भूमिका सिर्फ काम करने तक नहीं, बल्कि सोचने, निर्णय लेने और इनोवेशन से जुड़ी है, तो AI आपको रिप्लेस नहीं बल्कि और मजबूत बना सकता है.

'AI सीखना जरूरी है, नहीं तो पीछे रह जाएंगे'

जेनसन हुआंग ने साफ कहा कि आने वाले समय में AI का इस्तेमाल करना सीखना बेहद जरूरी होगा. उनका मानना है कि हर प्रोफेशन- चाहे वह किसान हो या फार्मासिस्ट- AI का इस्तेमाल करके अपने काम को बेहतर बना सकता है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर वे खुद किसी और प्रोफेशन में होते, तो सबसे पहले AI को समझते और उसे अपने काम में शामिल करते. इससे न सिर्फ काम आसान होगा, बल्कि नए इनोवेशन के मौके भी मिलेंगे. उनका मैसेज साफ है- AI से डरने की बजाय उसे अपनाना ही बेहतर रास्ता है.

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छात्रों के लिए खास सलाह: AI एक्सपर्ट बनकर निकलें

AI को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच हुआंग ने छात्रों को खास सलाह दी है. उनका कहना है कि हर कॉलेज स्टूडेंट को ग्रेजुएशन तक AI में एक्सपर्ट बन जाना चाहिए. इसका मतलब यह नहीं कि सभी को कोडिंग एक्सपर्ट बनना है, बल्कि AI टूल्स को समझना और उनका सही इस्तेमाल करना सीखना जरूरी है. आने वाले समय में वही लोग आगे रहेंगे जो AI के साथ काम करना जानते होंगे.

नौकरियां खत्म नहीं होंगी, बल्कि बदलेंगी

हुआंग का मानना है कि लोग अक्सर अपनी नौकरी को अपने कामों से जोड़कर देखते हैं, जबकि असल में नौकरी का उद्देश्य उससे कहीं बड़ा होता है. उन्होंने अपने अनुभव का जिक्र करते हुए बताया कि वे 30 साल से CEO हैं, लेकिन इस दौरान उनके काम करने के तरीके और टूल्स लगातार बदलते रहे हैं. इससे यह साफ होता है कि टेक्नोलॉजी के साथ रोल बदलते हैं, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होते. यानी AI आने के बाद भी नौकरियां रहेंगी, बस उन्हें करने का तरीका बदल जाएगा.

रेडियोलॉजी का उदाहरण: AI सब कुछ नहीं कर सकता

हुआंग ने रेडियोलॉजी का उदाहरण भी दिया, जहां पहले माना जा रहा था कि AI डॉक्टरों की जगह ले लेगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस काम में सिर्फ इमेज देखना ही नहीं, बल्कि निर्णय लेना और इंसानी समझ भी जरूरी होती है. यही बात दूसरी नौकरियों पर भी लागू होती है. जहां इंसानी सोच, क्रिएटिविटी और निर्णय लेने की जरूरत होती है, वहां AI पूरी तरह से इंसानों की जगह नहीं ले सकता.

AI के साथ काम करना ही भविष्य

कुल मिलाकर, जेनसन हुआंग का संदेश साफ है- AI से नौकरियां खत्म होने की बजाय उनका स्वरूप बदलेगा. जो लोग सिर्फ एक तरह के काम पर निर्भर हैं, उन्हें अपस्किल करना होगा. वहीं जो लोग AI को अपने काम का हिस्सा बना लेंगे, उनके लिए नए मौके खुलेंगे. आने वाला समय उन लोगों का होगा जो टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपडेट करते रहेंगे और AI को एक टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे, न कि खतरे की तरह.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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