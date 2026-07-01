"मेरे पास बहुत समय है..." जापान के एक माली ने Nvidia CEO को दिया अरबों का वो सीक्रेट, जो कोई IIT-IIM नहीं सिखाता

क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक, Nvidia के CEO जेन्सेन हुआंग (Jensen Huang) अपने हाथ में कभी घड़ी नहीं पहनते? आज के दौर में जहां लोग हर सेकंड का हिसाब रखते हैं और समय के पीछे भागते हैं, वहां एक अरबपति का घड़ी न पहनना बेहद हैरान करने वाला है.
लेकिन इसके पीछे कोई लापरवाही नहीं, बल्कि जिंदगी का वो सबसे बड़ा सच छिपा है जो जेन्सेन को जापान के एक मंदिर में मिला था. आइए जानते हैं उस दिलचस्प किस्से को, जिसने जेन्सेन हुआंग के काम करने के तरीके और उनकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया.
यह बात साल 2024 की है जब जेन्सेन हुआंग ने कैलटेक (Caltech) के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए एक बेहद पर्सनल कहानी शेयर की थी. जेन्सेन ने बताया कि एक बार वो अपने परिवार के साथ जापान के क्योटो शहर में स्थित एक बेहद खूबसूरत मॉस गार्डन (काई का बगीचा) घूमने गए थे. वह गर्मी का एक बेहद गर्म दिन था. वहां उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग माली बेहद शांति से घुटनों के बल बैठा हुआ था. वह एक बांस की चिमटी (tweezer) से सूखी हुई काई के छोटे-छोटे टुकड़ों को चुनकर अपनी टोकरी में रख रहा था.
बगीचा बहुत विशाल था और माली के पास मौजूद साधन बेहद छोटे थे. जेन्सेन हुआंग इस बात को देखकर हैरान रह गए. वो उस बुजुर्ग माली के पास गए और पूछा, "यह बगीचा इतना बड़ा है और आपकी चिमटी और टोकरी इतनी छोटी है. आप अकेले इस पूरे बगीचे की देखभाल कैसे कर पाते हैं?" माली ने जो जवाब दिया, उसने जेन्सेन की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया. माली ने मुस्कुराते हुए कहा, "मेरे पास बहुत समय है." माली पिछले 30 सालों से रोजाना यही काम कर रहा था.
माली के उन चार शब्दों "मेरे पास बहुत समय है" ने जेन्सेन को करियर की सबसे बड़ी सीख दी. जेन्सेन ने छात्रों को बताया, "बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं हाथ में घड़ी नहीं पहनता. और इसका कारण यह है कि मेरे लिए 'अभी' (Now) का समय ही सबसे महत्वपूर्ण है. मैं खुद को पूरी तरह से वर्तमान में समर्पित कर देता हूँ." जेन्सेन का मानना है कि जब आप घड़ी देखते हैं, तो आप भविष्य या अतीत के बारे में सोचने लगते हैं, जिससे आपका वर्तमान खराब हो जाता है.
Nvidia के CEO का सक्सेस मंत्र बेहद अलग है. वो कहते हैं कि वो कभी भी अवसरों के पीछे नहीं भागते, बल्कि अवसरों के उनके पास आने का इंतजार करते हैं. जेन्सेन ने कहा, "मैं शायद ही कभी चीजों के पीछे भागता हूँ. मेरे पास घड़ी नहीं है. मैं पूरी तरह से 'अभी' पर केंद्रित हूँ और अपने काम का आनंद ले रहा हूँ." उनका मानना है कि जब आप अपने आज के काम को सबसे बेहतर तरीके से करते हैं, तो भविष्य अपने आप बेहतर हो जाता है.
आजकल हर कोई आगे बढ़ने और ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की रेस में है. लेकिन जेन्सेन हुआंग की सोच इसके विपरीत है. उन्होंने कहा, "मैं बिल्कुल भी महत्वाकांक्षी (Ambitious) नहीं हूँ. मैं और अधिक करने की इच्छा नहीं रखता, बल्कि मैं जो अभी कर रहा हूँ, उसे और बेहतर करने की इच्छा रखता हूँ. मैं दुनिया को अपने पास आने देता हूँ."
अपनी बात को खत्म करते हुए जेन्सेन ने क्योटो के माली की बुद्धिमानी को समेटते हुए युवाओं को एक सिंपल मंत्र दिया. उन्होंने कहा, "आपके पास बहुत समय है. अपने काम का आनंद लें. आप जितना सबसे अच्छा कर सकते हैं, उतना करें. बस हर दिन कुछ नया सीखते रहें, और अच्छी चीजें खुद-ब-खुद आपके पास चलकर आएंगी."