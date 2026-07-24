'Nvidia अपनी कब्र खुद खोद रहा है!' DeepSeek CEO का बड़ा धमाका, सिलिकॉन वैली में मची भगदड़

चीनी टेक दिग्गज आमतौर पर मीडिया से दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन चीनी AI लैब 'DeepSeek' के CEO लियांग वेनफेंग (Liang Wenfeng) ने 4 घंटे की बातचीत में ऐसा धमाका किया है जिसने पूरे सिलिकॉन वैली की नींद उड़ा दी है. OpenAI और Anthropic जैसी अमेरिकी कंपनियों के विपरीत, जो ट्रिलियन-डॉलर IPO और मुनाफे के पीछे भाग रही हैं, DeepSeek का दावा है कि उनका एकमात्र लक्ष्य मानव स्तर की बुद्धिमत्ता यानी AGI (Artificial General Intelligence) हासिल करना है.
जहाँ अमेरिकी AI कंपनियां अरबों डॉलर के वैल्युएशन और निवेशकों को रिटर्न देने की होड़ में लगी हैं, वहीं लियांग वेनफेंग ने IPO की संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. उनके मुताबिक कंपनी का राजस्व (Revenue) उनके लिए मूंगफली के दानों जैसा है जिसे वे प्राथमिकता नहीं देते. DeepSeek का मुख्य मकसद केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि दुनिया और मानवता के लिए उपयोगी AI तकनीक बनाना है. OpenAI जो कभी नॉन-प्रॉफिट थी, अब पूरी तरह कमर्शियल हो चुकी है, लेकिन DeepSeek खुद को एक विजन-संचालित कंपनी के रूप में देखता है.
DeepSeek का मुख्य फोकस AGI हासिल करना है यानी ऐसा AI जो इंसानों की तरह सोच और सीख सके. लियांग के अनुसार AI का विकास एक सीढ़ी की तरह है, जहाँ हर नया कदम पिछले मॉडल पर आधारित होता है. जब AI मॉडल खुद को लगातार अपडेट करना और नया कोड लिखना सीख जाएंगे, तब तकनीकी दुनिया में एक बड़ा बदलाव (Singularity) आएगा. इसके बाद AI खुद ही अपने से बेहतर वर्जन तैयार करने लगेगा.
अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए चिप प्रतिबंधों पर बोलते हुए DeepSeek CEO ने कहा कि Nvidia खुद अपनी कब्र खोद रहा है. बैन की वजह से चीन अब अपनी घरेलू चिप निर्माण क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है. लियांग का मानना है कि Huawei की 950 सुपरनोड चिप्स प्रदर्शन और कीमत के मामले में Nvidia के GB200 और GB300 को कड़ी टक्कर दे सकती हैं. भले ही चीन की चिप्स अभी थोड़ी पीछे हों, लेकिन प्रतिबंधों ने चीनी कंपनियों को आत्मनिर्भर बना दिया है.
DeepSeek ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके नए मॉडल अब Nvidia के सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम पर निर्भर नहीं हैं. कंपनी ने खुद का 'TileLang' नामक कंपाइलर तैयार कर लिया है. इसके अलावा DeepSeek पूरी तरह से खुला और मुफ़्त (Open-Weight) मॉडल देने की रणनीति पर काम कर रहा है, जो अमेरिकी कंपनियों के महंगे सब्सक्रिप्शन मॉडल को बाजार से बाहर कर सकता है.
जैसे चीनी निर्माताओं ने दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों को सस्ता और सुलभ बनाया है, ठीक वैसे ही DeepSeek और अन्य चीनी AI लैब्स का इरादा बेहद सस्ते और शक्तिशाली AI मॉडल उपलब्ध कराना है. लियांग का मानना है कि आने वाले समय में अमेरिकी और चीनी AI मॉडल की कार्यक्षमता में कोई खास अंतर नहीं रहेगा, लेकिन चीनी मॉडल काफी सस्ते होंगे. यह कदम निश्चित रूप से सिलिकॉन वैली की बादशाहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है.