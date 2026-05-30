Nvidia का गजब ऑफर! घर में लगवाइए मिनी AI डेटा सेंटर, बिजली और इंटरनेट का बिल होगा जीरो

Nvidia Free Electricity Bill Offer: AI की बढ़ती मांग के बीच दुनिया की बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी Nvidia एक ऐसा ऑफर लाई है, जो आम लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. कंपनी एक नए ऑफर के तहतलोगों के घरों में मिनी AI डेटा सेंटर लगाने की तैयार कर रही है. इसके बदले में Nvidia घर मालिकों के बिजली और इंटरनेट का पूरा खर्च उठाने का दावा कर रही है.
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Nvidia New Offer: हर दिन बढ़ती महंगाई के इस दौर में अगर कोई आपसे कहे कि अब आपको हर महीने आने वाले बिजली बिल और वाई-फाई के खर्च की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो शायद आप इसे मजाक ही समझें. लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनी Nvidia ने कुछ ऐसा ही ऑफल लाई है. दुनियाभर में AI की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. इसी मांग को पूरा करने के लिए टेक कंपनियों को बड़े-बड़े डेटा सेंटर्स की जरूरत पड़ रही है. जहां एक ओर टेक कंपनियां बड़े-बड़े डेटा सेंटर बना रही हैं, वहीं एनवीडिया एक अनोखा आइडिया लाई है. Nvidia अब आपके घर के खाली हिस्से में एक छोटा AI डेटा सेंटर लगाने की तैयारी में है, और इसके बदले कंपनी आपके घर का बिजली और इंटरनेट का बिल चुकाएगी.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, Nvidia ने सैन फ्रांसिस्को के एक स्टार्टअप SPAN के साथ इस ऑफर के लिए हाथ मिलाया है. दोनों कंपनियों ने मिलकर एक डिस्ट्रिब्यूटेड डेटा सेंटर सॉल्यूशन तैयार किया है, जिसे XFRA नाम दिया है. इस प्रोजेक्ट के तहत, आपके घर के खाली हिस्से में छोटे-छोटे कंप्यूटर नोड्स लगाए जा सकते हैं. कंपनियों का दावा है कि इस नेटवर्क के जरिए बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिना प्रेशर नहीं पड़ेगा और इससे भारी मात्रा में नई कंप्यूटिंग पावर हासिल की जा सकती है.
ऑफर के तहत घरों पर लगने वाले छोटे सेंटर्स में लिक्विड-कूल्ड Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition GPU का प्रयोग किया जाएगा.
एनवीडिया का दावा है कि यह मशीन घर में बहुत ही शांत तरीके से काम करेगी, यानी किसी भी तरह से परेशान नहीं होंगे.
इसके साथ ही इस तरह से बड़े डेटा सेंटर्स के कारण होने वाले भारी पानी के नुकसान और जमीन की बर्बादी जैसी समस्याओं को भी हल करेगा.
इस ऑफर में शामिल SPAN के अनुसार इस मिनी डेटा सेंटर से आपके घर के दूसरे डिवाइस पर बिजली का कोईअसर नहीं पड़ेगा. यह मशीन सिर्फ ग्रिड की उस एक्स्ट्रा बिजली का इस्तेमाल करेगी, जो आपके काम की नहीं होती.
एनवीडिया का यह ऑफर तभी लोगों को पसंद आएगा, जब लोगों को फायदा हो. इसी बात का ध्यान रखते हुए चिप कंपनी ने इसले किए बड़ा ऑफर दिया है- SPAN का दावा है कि जो लोग इस स्कीम का हिस्सा बनेंगे, उनके घर का हर महीने का पूरा बिजली और इंटरनेट बिल कंपनी खुद भरेगी.
रियल्टर डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के अंदर इस बात की भी चर्चा चल रही है कि मकान मालिकों को बिजली बिल के अलावा हर महीने करीब 150 डॉलर यानी की फीस भी दी जाएगी. लेकिन, इस पर अभी आखिरी फैसला होना बाकी है.
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अभी यह ऑफर तो अमेरिका के लिए है. लेकिन अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है, तो यह मॉडल भारत में भी शुरू हो सकता है. भारत में तेजी से डेटा सेंटर बन रहा है. बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों करोड़ों का खर्च कर भारत में डेटा सेंटर बना रही हैं. ऐसे में अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है, तो भारत में भी कंपनियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.
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