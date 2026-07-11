Add Zee Business As A Preferred Source
App

Europe के बाद अब New York में AC पर 'बैन' का खतरा? Mayor Mamdani की इस चेतावनी से मचा हड़कंप

New York में भीषण हीटवेव के बीच Mayor Zohran Mamdani ने AC के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. जानिए कैसे Europe का AC बैन अब न्यूयॉर्क के लिए सबक बन रहा है और मेयर ने बिजली बचाने के लिए क्या कहा है.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jul 11, 2026, 06:59 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:05 AM IST
Europe के बाद अब New York में AC पर 'बैन' का खतरा? Mayor Mamdani की इस चेतावनी से मचा हड़कंप
Image Credit: New York में भीषण हीटवेव के बीच Mayor Zohran Mamdani ने AC के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दिल, दोस्ती और डील्स! पीएम मोदी ने बताया भारत-न्यूजीलैंड कैसे रचेंगे नया इतिहास
PM Modi New Zealand Visit47 min ago
2
Who decides spam calls54 min ago
3
uttarakhand rain alert58 min ago
4
China Worm Wine1 hr ago
5
Harmanpreet Kaur1 hr ago