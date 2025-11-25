अब चश्मा बताएगा रास्ता, रिकॉर्ड करेगा वीडियो और करेगा पेमेंट! भारत में धमाल मचाने आए Oakley Meta HSTN AI ग्लासेस

Meta ने घोषणा की है कि इसके Oakley Meta HSTN AI ग्लासेस भारत में 1 दिसंबर से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे. इन्हें सबसे पहले जून में ग्लोबली लॉन्च किया गया था और इन्हें खासकर उन यूज़र्स के लिए डिजाइन किया गया है जो मजबूत, स्पोर्टी और एक्टिव लाइफस्टाइल वाले स्मार्ट ग्लासेस पसंद करते हैं. Oakley की पहचान हमेशा से रग्ड और एथलीट-फ्रेंडली eyewear में रही है, और यह मॉडल उसी लेगेसी को AI टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ता है. ग्लोबल मार्केट में Ray-Ban Meta Gen 1 ग्लासेस के बाद यह Oakley लाइनअप का बड़ा अपग्रेड माना जा रहा है क्योंकि इसमें बेहतर बैटरी लाइफ, हैंड्स-फ़्री कैमरा और Meta का एडवांस्ड AI असिस्टेंट शामिल है. यह ग्लासेस 3K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट लाता है, जो इसे अपने कैटेगरी में काफी आगे रखता है.

कीमत और उपलब्धता

भारत में Oakley Meta HSTN AI ग्लासेस की कीमत ₹41,800 से शुरू होती है. 1 दिसंबर से यह भारत में ऑफिशियली बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे. अभी प्री-बुकिंग Sunglass Hut की वेबसाइट और सेलेक्ट रिटेल स्टोर्स पर लाइव है. कंपनी इस मॉडल को छह अलग-अलग फ्रेम और लेंस कॉम्बिनेशन में पेश कर रही है, ताकि यूज़र्स अपनी स्टाइल और जरूरत के हिसाब से चुन सकें. इसमें PRIZM लेंस, Polar लेंस और Transitions लेंस जैसी प्रीमियम ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी शामिल है, जो Oakley की खास विशेषता मानी जाती है. इन कॉम्बिनेशन में Warm Grey, Black, Brown Smoke और Clear वेरिएंट शामिल हैं. यह पूरा सेगमेंट उन यूज़र्स के लिए डिजाइन किया गया है जो स्टाइल और टेक्नोलॉजी दोनों का बैलेंस चाहते हैं.

डिज़ाइन और स्पोर्ट्स-फोकस्ड फीचर्स

Meta के अनुसार, Oakley Meta HSTN AI ग्लासेस को खासकर एथलीट्स और स्पोर्ट्स फैंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसका डिज़ाइन Oakley की HSTN फ्रेम लाइन से प्रेरित है, जो दुनिया भर में स्पोर्ट्स eyewear के लिए मशहूर है. इसमें एक इन-बिल्ट कैमरा दिया गया है जिससे यूज़र हैंड्स-फ़्री वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. यह खासकर साइक्लिंग, रनिंग, ट्रेकिंग या आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए काफी उपयोगी है. ग्लासेस में ओपन-ईयर स्पीकर्स दिए गए हैं, यानी आप संगीत या वीडियो ऑडियो सुन सकते हैं और फिर भी अपने आसपास की आवाज़ें भी सुन पाएंगे. यह ग्लासेस IPX4 स्प्लैश-रेसिस्टेंट हैं, यानी हल्की बारिश, स्वेट या पानी की छींटों से खराब नहीं होंगे. यानी वर्कआउट और आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए ये काफी भरोसेमंद हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बैटरी लाइफ और परफॉर्मेंस में बड़ा अपग्रेड

Ray-Ban Meta Gen 1 की तुलना में Oakley Meta HSTN मॉडल में बैटरी को काफी बेहतर किया गया है. कंपनी के अनुसार, यह ग्लासेस एक ही चार्ज में आठ घंटे तक लगातार चल सकते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है जो करीब 20 मिनट में लगभग 50% बैटरी दे देता है. साथ आने वाला चार्जिंग केस 48 घंटे तक की टोटल बैकअप टाइम प्रदान करता है, जिससे यह लगातार ट्रैवल और आउटडोर यूज़ के लिए बेहद सुविधाजनक बन जाता है. कैमरा भी अपग्रेड किया गया है और अब यह 3K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, जिससे वीडियो की डिटेल और शार्पनेस पहले से कहीं बेहतर मिलती है.

Meta AI का पावर — अब हिन्दी में भी

इन ग्लासेस की सबसे खास बात यह है कि इनमें Meta AI असिस्टेंट बिल्ट-इन है. यूज़र सिर्फ वॉयस कमांड देकर सवाल पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, फंक्शन कंट्रोल कर सकते हैं या हैंड्स-फ़्री वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं.

भारत के लिए Meta ने कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स भी जोड़े हैं:

• अब Meta AI को हिन्दी भाषा में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा.

• Meta View ऐप के जरिए Device Settings में यह भाषा चुनी जा सकती है.

• इसके अलावा Meta ने Celebrity AI Voice भी जोड़ा है, जिसमें अब दीपिका पादुकोण की इंग्लिश वॉयस उपलब्ध है.

Meta UPI पेमेंट्स का भी टेस्ट कर रहा है. यूज़र बस QR कोड को देखकर इतना कहेंगे, “Hey Meta, scan and pay”, और UPI Lite पेमेंट WhatsApp-linked बैंक अकाउंट से हो जाएगा.