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Hindi NewsटेकFree में बांटे जा रहे Samsung Smartphones! ये राज्य खर्च करेगा 93 करोड़ रुपये, जानिए आखिर क्यों

Free में बांटे जा रहे Samsung Smartphones! ये राज्य खर्च करेगा 93 करोड़ रुपये, जानिए आखिर क्यों

ओडिशा सरकार करीब 80,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन बांटेगी, ताकि बच्चों और माताओं के पोषण स्तर की बेहतर निगरानी की जा सके. ये फोन सैमसंग का गैलेक्सी A06 है. आइए जानते हैं फोन में क्या खास है...

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 07, 2026, 07:56 AM IST
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ओड‍िशा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए करीब 80,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन देने की योजना बनाई है.
ओड‍िशा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए करीब 80,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन देने की योजना बनाई है.

ओड‍िशा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए करीब 80,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन देने की योजना बनाई है. इस प्रोजेक्ट पर लगभग 93 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसका मकसद मां और बच्चों के पोषण स्तर की बेहतर निगरानी करना है, ताकि सरकारी योजनाओं का फायदा सही लोगों तक पहुंचे.

POSHAN अभियान को मिलेगा बढ़ावा

इन स्मार्टफोन्स की मदद से POSHAN Abhiyaan से जुड़ी कई गतिविधियों को डिजिटल तरीके से ट्रैक किया जा सकेगा. इसमें लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन, रोजाना डेटा एंट्री, पोषण आहार वितरण की निगरानी, बच्चों की ग्रोथ मापना और प्री-स्कूल एजुकेशन जैसी चीजें शामिल हैं. सरकार का मानना है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इन सेवाओं को ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सकता है.

हैंडलूम सेक्टर के लिए नई योजना

राज्य कैबिनेट ने Mukhyamantri Hastatanta Bikasha Yojana को भी मंजूरी दी है. इस योजना के तहत राज्य के हैंडलूम सेक्टर के समग्र विकास पर फोकस किया जाएगा. अगले पांच सालों में इस पर करीब 589.10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे कारीगरों को फायदा मिलेगा.

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बाढ़ प्रबंधन के लिए बड़ा बजट

ओडिशा सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया है. 2025-26 से 2029-30 के बीच 2,781 करोड़ रुपये की लागत से एक व्यापक बाढ़ प्रबंधन योजना लागू की जाएगी. इस योजना का उद्देश्य बाढ़ के दौरान होने वाले नुकसान को कम करना, लोगों की जान बचाना और गांवों व खेती की जमीन की सुरक्षा करना है. साथ ही, लोगों को जागरूक करने और आपात स्थिति के लिए तैयार करने पर भी जोर दिया जाएगा.

मेट्रो प्रोजेक्ट पर बड़ा फैसला

सरकार ने Delhi Metro Rail Corporation के साथ भुवनेश्वर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए किया गया समझौता खत्म करने का फैसला लिया है. हालांकि, दिसंबर 2025 तक इस प्रोजेक्ट पर हुए 273.51 करोड़ रुपये का खर्च राज्य सरकार खुद उठाएगी.

यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री को भी मिलेगा सपोर्ट

राज्य सरकार ने Veer Surendra Sai University of Technology के पुनर्विकास को भी मंजूरी दी है, जिस पर करीब 926.96 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके अलावा, Badamba Cooperative Sugar Industries को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है, ताकि इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले और रोजगार के अवसर बढ़ें.

अतिरिक्त चावल की नीलामी का फैसला

सरकार ने 1 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त चावल को खुले बाजार में नीलाम करने का भी फैसला लिया है. इससे स्टॉक मैनेजमेंट बेहतर होगा और संभावित आर्थिक नुकसान को कम किया जा सकेगा.

Samsung Galaxy A06 का इस्तेमाल

रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार Samsung Galaxy A06 स्मार्टफोन आंगनवाड़ी वर्कर्स को दे सकती है. यह फोन भारत में 2024 में लॉन्च हुआ था और 4G मॉडल के रूप में आता है.

Galaxy A06 के फीचर्स

Samsung Galaxy A06 में 6.7 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है. इसमें MediaTek Helio G85 प्रोसेसर है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए ठीक-ठाक परफॉर्मेंस देता है. फोन में 4GB रैम और 64GB स्टोरेज मिलती है, जो बेसिक कामों के लिए पर्याप्त है.

कैमरा और बैटरी

इस फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है. सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है. फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो पूरे दिन आराम से चल सकती है. यह डिवाइस Android 14 पर चलता है और इसमें 2 साल तक OS अपडेट और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलते हैं.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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