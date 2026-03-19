31 मार्च से पहले कर लें ये काम, घर आएगी 500 रुपये की फ्री गैस; सरकार ने भी दी सलाह!

PNG Connection Online: देश भर में इन दिनों कई जगह गैस सिलेंडर को लेकर देरी से मिलने की अफवाहें हैं. मिडिल ईस्ट संकट से सरकार ने भी लोगों से ज्यादा से ज्यादा PNG कनेक्शन लेने की अपील की है. लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि पीएनजी कनेक्शन लेना बहुत मुश्किल और कई दिनों वाला काम है. लेकिन बदलते भारत में अब PNG कनेक्शन पाना उतना ही आसान हो गया है जितना नया मोबाइल सिम लेना. सोने पर सुहागा यह है कि इस महीने की आखिरी तारीख यानी 31 मार्च तक आपको भारी छूट और शानदार ऑफर्स भी मिल रहे हैं. आइए जानते हैं आप घर बैठे इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं."

500 तक की मिलेगी फ्री गैस

मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को देखते हुए सरकार ने लोगों से ज्यादा से ज्यादा PNG कनेक्शन लेंने की बात कही है जिससे LPG पर निर्भरता कम हो सके. इसी वजह से Indraprastha Gas Limited, GAIL, Mahanagar Gas Limited और Bharat Petroleum जैसी कंपनियों ने ऑफर निकाले हैं. अगर कोई व्यक्ति 31 मार्च से पहले PNG कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करता है, तो उसे कुछ फायदे मिलेंगे. जैसे इंस्टॉलेशन फीस में छूट, आसान किस्तों में भुगतान की सुविधा. दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग अगर 31 मार्च से पहले कनेक्शन लेकर उसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, तो उन्हें 500 रुपये तक की फ्री गैस भी मिलेगी.

घर बैठे कैसे करें PNG कनेक्शन के लिए अप्लाई

अब सबसे अच्छी बात यह है कि PNG कनेक्शन लेने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आप इसे घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. सबसे पहले आपको यह चेक करना होगा कि आपके इलाके में PNG सेवा उपलब्ध है या नहीं. इसके लिए आप संबंधित गैस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर अपना पिनकोड डाल सकते हैं. अगर आपके इलाके में सेवा उपलब्ध है, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. इस फॉर्म में नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल और पहचान से जुड़े डॉक्युमेंट्स की जानकारी देनी होती है.

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अब जानिए कैसे करें PNG कनेक्शन के लिए अप्लाई

राहत की बात यह है कि PNG कनेक्शन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा. अब आफ घर से ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आपको बस यह चेक करना होगा कि आपके एरिया में PNG सर्विस मौजूद है या नहीं. इसके लिए आप गैस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर अपना पिनकोड डालकर चेक कर सकते हैं. अगर आपके एरिया में सर्विस उपलब्ध है तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. इस फॉर्म में नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल और पहचान से जुड़े कुछ डॉक्युमेंट्स की जानकारी मांगी जाती है.

IGL से कनेक्शन लेने का तरीका

Indraprastha Gas Limited की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.iglonline.net/newConnection पर पर जाकर आप नये कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. बस आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, जरूरी डॉक्युमेंट्स अपलोड करने होंगे और अपनी सुविधा के मुताबिक इंस्टॉलेशन की डेट तय करनी होगी. इसके बाद पेमेंट करना होगा.

MGL से PNG कनेक्शन अप्लाई करने का तरीका

वहीं अगर आप MGL से कनेक्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. वहां डोमेस्टिक PNG रजिस्ट्रेशन फॉर्म सर्च करना होगा. यहां आपको अपने एरिया का पिनकोड डालना होगा. इसके बाद आपकी लोकेशन में PNG सर्विस उपलब्ध है या नहीं ये जानकारी सामने आ जाएगी. फिर आपको अपनी बिल्डिंग का नाम चुनना है, उसके बाद फ्लैट नंबर और बाकी जरूरी जानकारी फॉर्म में भरनी होगी. साथ ही आपको अपनी PAN डिटेल, Aadhaar नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी भरना होगा. सारी जानकारी भरने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें.

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PNG गैस कनेक्शन के फायदे भी जान लीजिए

PNG गैस कनेक्शन के कई फायदे हैं और यही वजह है कि यह LPG से बेहतर माना जाता है. सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें गैस खत्म होने की टेंशन नहीं रहती. इसका बिल भी आपके इस्तेमाल के हिसाब से आता है, यानी जितनी गैस इस्तेमाल करेंगे, उतना ही पैसा देना होगा. सुरक्षा के मामले में भी PNG अच्छा होता है, क्योंकि यह हवा से हल्की होती है. अगर कहीं लीकेज हो भी जाए, तो गैस जल्दी फैल जाती है और खतरा कम हो जाता है.

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