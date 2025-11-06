FAQ: Oil heater या Room heater... कौन सा जल्दी घर गर्म करता है? कौन सा कम बिजली खाता है? सबकुछ जानिए यहां

Advertisement
लोग अब ऐसे रूम हीटर की खोज में हैं जो न सिर्फ उनके कमरे में फिट हो बल्कि सुरक्षित, आरामदायक और बिजली बचाने वाला भी हो. इस वक्त मार्केट में दो बड़े विकल्प छाए हुए हैं- ऑयल-फिल्ड हीटर और नॉर्मल रूम हीटर.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 06, 2025, 08:28 AM IST
उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है और घरों में अब गर्माहट की तलाश शुरू हो चुकी है. लोग अब ऐसे रूम हीटर की खोज में हैं जो न सिर्फ उनके कमरे में फिट हो बल्कि सुरक्षित, आरामदायक और बिजली बचाने वाला भी हो. इस वक्त मार्केट में दो बड़े विकल्प छाए हुए हैं- ऑयल-फिल्ड हीटर और नॉर्मल रूम हीटर. दोनों ही गर्मी देते हैं, लेकिन दोनों की सेफ्टी, स्टाइल, एनर्जी यूज़, कम्फर्ट और लंबी अवधि के खर्च में बड़ा फर्क है.

ऑयल-फिल्ड रूम हीटर क्या होता है?
ऑयल हीटर के अंदर मौजूद थर्मल ऑयल हीट को स्टोर करता है. जब यह इलेक्ट्रिक एलिमेंट से गर्म होता है, तो धीरे-धीरे धातु की फिन (fins) गर्म होकर पूरे कमरे में समान रूप से गर्मी फैलाती हैं. यह हीटर तेल को जलाता नहीं है, बल्कि वही तेल बार-बार इस्तेमाल होता रहता है. इसलिए यह पूरी तरह सुरक्षित और दीर्घकालिक होता है.

यह खासतौर पर इन जगहों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है:
• बेडरूम या बच्चों का कमरा
• बुजुर्गों के लिए
• बंद स्पेस या छोटे कमरे
• 4 से 8 घंटे तक लगातार हीटिंग

हालांकि इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है, जो ₹6,000 से ₹12,000 तक जाती है.

नॉर्मल रूम हीटर क्या होता है?
नॉर्मल हीटर का मतलब ज़्यादातर लोग फैन हीटर, कॉइल हीटर या क्वार्ट्ज हीटर से लगाते हैं. ये हीटर डायरेक्ट हीटिंग करते हैं- यानी इनकी कॉइल लाल होकर गर्म हो जाती है और फैन या रिफ्लेक्टर उस गर्म हवा को बाहर फेंकता है.

ये हीटर इन परिस्थितियों में अच्छे हैं:
• तुरंत गर्मी चाहिए
• छोटा कमरा हो
• कम बजट और अल्पकालिक उपयोग

इनकी कीमत आमतौर पर ₹800 से ₹3,000 तक होती है.

ऑयल हीटर vs नॉर्मल हीटर- कौन है बेस्ट?

1. हीटिंग कम्फर्ट
ऑयल हीटर की गर्मी प्राकृतिक और समान होती है, जिससे ना सूखापन होता है, ना जलन या जलने की गंध आती है. वहीं नॉर्मल हीटर की गर्मी सीधी और तेज़ होती है, जो थोड़ी देर बाद चुभने या असुविधाजनक लग सकती है.

सुरक्षा (Safety)
ऑयल हीटर में कोई खुली कॉइल नहीं होती और इसमें आग लगने या शॉर्ट सर्किट का खतरा नहीं होता. यह बच्चों और पालतू जानवरों के लिए भी सुरक्षित है. नॉर्मल हीटर में कॉइल खुली होती है, जो छूने पर जला सकती है या लंबे समय तक चलने पर फायर रिस्क पैदा कर सकती है.

हवा की गुणवत्ता
सर्दियों में हवा में नमी बनी रहना बहुत ज़रूरी है. ऑयल हीटर ऑक्सीजन नहीं जलाता, जिससे हवा में नमी और ताजगी बनी रहती है. नॉर्मल हीटर ऑक्सीजन जलाकर सूखापन पैदा करता है, जिससे गला सूखना या खांसी जैसी समस्या हो सकती है.

4. बिजली की खपत
ऑयल हीटर थोड़ी ज़्यादा बिजली खपत करता है, लेकिन यह लंबे समय तक कमरे को गर्म रखता है. नॉर्मल हीटर कम समय के उपयोग के लिए ठीक है, और आप इसे चालू-बंद करके बिजली बचा सकते हैं.

5. हीटिंग स्पीड
ऑयल हीटर को गर्म होने में 10–15 मिनट लगते हैं. नॉर्मल हीटर कुछ ही सेकंड्स में गर्म हवा देना शुरू कर देता है.

6. कीमत
ऑयल हीटर ₹6,000–₹12,000 तक
नॉर्मल हीटर ₹800–₹3,000 तक

कौन-सा हीटर खरीदना सही रहेगा?

ऑयल-फिल्ड हीटर खरीदें अगर आप चाहते हैं:
• बच्चों या बुजुर्गों के लिए सुरक्षित हीटिंग
• बिना सूखे और जलन के प्राकृतिक गर्मी
• पूरी रात चलने वाला हीटर
• बेहतर आराम और लंबी अवधि का समाधान

नॉर्मल हीटर खरीदें अगर आप चाहते हैं:
• तुरंत गर्मी
• कम बजट वाला विकल्प
• हल्का, पोर्टेबल और आसान से चलने वाला हीटर

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

