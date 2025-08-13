Ola-Uber में ज्यादा आ गया किराया? इन आसान तरीकों से वापस मिल जाएगा पैसा, जानें ट्रिक

Ola और Uber का इस्तेमाल भारत के बड़े शहरों में खूब किया जाता है. आद यह सबसे ज्यादा पसंद की जाने वालीं कैब सर्विस बन चुकी हैं. वहीं, इस सर्विस ने सफर को बहुत आसान भी बना दिया है. कहीं भी जाने के लिए बस अपने फोन की ऐप से आप मोटरबाइक, ऑटो या कैब बुक कर सकते हैं. हालांकि, इस सर्विस के दौरान कई बार लोगों को किराए की समस्या का सामना करते देखा गया है. जैसे बुकिंग के टाइम आपको कुछ और किराया दिखा और सफर खत्म होने के बाद किराया कुछ और ही हो गया. लेकिन ऐसे में एक्स्ट्रा पेमेंट देने के अलावा आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता.

Ola और Uber जैसे कैब प्रोवाइडर अक्सर कोई सफर खत्म होने के बाद अपने किराए में बढ़ोतरी कर देते हैं. ये बढ़ोतरी अगर 1-2 रुपये की हो तो ज्यादा ध्यान नहीं जाता, लेकिन जब पैसे 50-100 रुपये बढ़ जाएं तो मुसीबत लगने लगते हैं. इसकी कई वजह हो सकती है.