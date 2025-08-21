OLA-Uber Service: इस शहर के लोग लेंगे राहत की सांस, फिर सड़कों पर दौड़ेंगी 6 लाख बाइकें

Rapido, OLA-Uber Taxi Service in Bengaluru: रैपिडो और उबर सर्विस ने सफर को बहुत आसान बना दिया है. वहीं, अब इस सर्विस को लेकर बैंगलुरु में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी आई है. दरअसल, पिछले लंबे वक्त से बंद इस सर्विस को बैंगलुरु के लोगों के लिए फिर से शुरू कर दिया गया है. गुरुवार यानी 21 अगस्त से फिर बेंगलुरु में बाइक टैक्सी सर्विस लॉन्च हो गई है. बेंगलुरु के अलावा कर्नाटक के कई अन्य शहरों में भी कैब सर्विस प्रोवाइडर्स ने इस सर्विस को शुरू कर दिया है.

कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद हुई शुरुआत

रैपिडो और उबर की बाइक टैक्सी सर्विस फिर शुरूआत, कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद हुई है. बता दें कि इससे एक दिन पहले ही कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि वह बाइक टैक्सी के लिए नियम बनाए. हालांकि, अभी तक सरकार की तरफ से कोई नया आदेश नहीं आया है, लेकिन उबर, ओला और रैपिडो के ऐप में बाइक टैक्सी बुक करने का ऑप्शन फिर से दिखने लगा है. कोर्ट का कहना है कि बाइक टैक्सी को पूरी तरह बंद करने से अच्छा है कि इसे नियमों के हिसाब से चलाया जाए.

लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है मामला

ओला और रैपिडो की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि बाइक टैक्सी का मामला लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए इसे गंभीरता से देखना चाहिए. कोर्ट ने साफ कहा कि कोई भी बिजनेस तब तक ठीक है जब तक वो नियमों के मुताबिक चलता है. बाइक टैक्सी कोई बेकार या गैर-जरूरी सेवा नहीं है. अभी देश के 13 राज्यों में ये सर्विस कानूनी तौर पर चल रही है और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ग) के मुताबिक इसे अधिकार भी मिला हुआ है. कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वो 22 सितंबर तक बाइक टैक्सी के लिए नियम बना लिए जाएं.

जून तक का दिया गया था वक्त

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब तक सरकार बाइक टैक्सी के लिए नियम नहीं बनाती, तब तक इन कंपनियों को कोई सजा नहीं दी जाएगी. सरकार की तरफ से वकील ने भरोसा दिलाया कि वो इस मामले पर सोच-समझकर फैसला लेगी, लेकिन अभी नए नियम बनाने की कोई योजना नहीं है. बेंगलुरु में बाइक टैक्सी लोगों के लिए सस्ती और आसान सफर का तरीका रही हैं और यहां करीब छह लाख बाइकें चलती हैं. हालांकि, इनकी कानूनी स्थिति को लेकर कई सालों से विवाद चल रहा है. अप्रैल में कोर्ट ने कहा था कि जब तक सरकार नियम नहीं बना लेती, तब तक बाइक टैक्सी की सर्विस बंद रहेगी और इसके लिए जून तक का समय दिया गया था.