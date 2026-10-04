/TV का रिमोट खो गया? घर में पड़ा पुराना Android फोन आएगा काम, एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, जानिए कैसे

शाम को पसंदीदा शो देखने का मन हो और अगर ऐसे में टीवी का रिमोट न मिले, तो परेशानी तो होती है. सोफे के कुशन पलटने से लेकर पूरा कमरा छान मारने के बाद भी अगर रिमोट न मिले, तो नया रिमोट खरीदने के लिए मार्केट भागने की तैयारी शुरू हो जाती है. लेकिन जरा रुकिए! अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो तो, परेशान होने की कोई बात नहीं है. अगर आपके घर में कोई पुराना एंड्रॉयड फोन या टैबलेट रखा हुआ है, तो वह आपके लिए एकदम फ्री का रिमोट बन सकता है. आइए जानते हैं कि बिना एक भी रुपया खर्च किए इस पुराने फोन को कैसे दमदार टीवी रिमोट में बदला जा सकता है.