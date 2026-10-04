/TV का रिमोट खो गया? घर में पड़ा पुराना Android फोन आएगा काम, एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, जानिए कैसे

शाम को पसंदीदा शो देखने का मन हो और अगर ऐसे में टीवी का रिमोट न मिले, तो परेशानी तो होती है. सोफे के कुशन पलटने से लेकर पूरा कमरा छान मारने के बाद भी अगर रिमोट न मिले, तो नया रिमोट खरीदने के लिए मार्केट भागने की तैयारी शुरू हो जाती है. लेकिन जरा रुकिए! अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो तो, परेशान होने की कोई बात नहीं है. अगर आपके घर में कोई पुराना एंड्रॉयड फोन या टैबलेट रखा हुआ है, तो वह आपके लिए एकदम फ्री का रिमोट बन सकता है. आइए जानते हैं कि बिना एक भी रुपया खर्च किए इस पुराने फोन को कैसे दमदार टीवी रिमोट में बदला जा सकता है.
अगर आपका टीवी मोबाइल से कंट्रोल करने की सुविधा देता है, तो फोन को आसानी से रिमोट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए कई मामलों में अलग से कोई पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ती. आज के समय में ज्यादातर स्मार्ट टीवी को मोबाइल से ऑपरेट किया जा सकता है. इसके लिए आमतौर पर फोन और टीवी का एक ही Wi-Fi नेटवर्क से कनेक्ट होना जरूरी होता है. इसके बाद टीवी के हिसाब से सही ऐप डाउनलोड करके फोन को रिमोट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है.
सबसे पहले अपने Android फोन और टीवी को एक ही Wi-Fi नेटवर्क से कनेक्ट करें. इसके बाद अपने टीवी के ब्रांड के हिसाब से उसका रिमोट ऐप डाउनलोड करें. ऐप खोलने पर आसपास मौजूद टीवी दिखाई दे सकता है. टीवी को चुनने के बाद फोन को रिमोट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. Samsung TV के लिए SmartThings ऐप काम आता है. वहीं Amazon Fire TV डिवाइस के लिए अलग रिमोट ऐप मौजूद है. कुछ दूसरे टीवी के लिए भी कंपनी की अपनी ऐप मिल जाती है.
ऐप से टीवी का वॉल्यूम बढ़ाने और घटाने के साथ चैनल बदलने जैसे काम किए जा सकते हैं. टीवी के मेन्यू में जाना और अलग अलग ऑप्शन चुनना भी फोन से संभव होता है.
अगर आपके टीवी के लिए कंपनी का ऐप उपलब्ध नहीं है तो Google Play Store पर कुछ थर्ड पार्टी रिमोट ऐप भी मिल जाएंगे. लेकिन ऐसे ऐप हर टीवी के साथ काम करें, यह जरूरी नहीं है. कुछ ऐप में ऐड भी दिखाई दे सकते हैं.
कुछ टीवी और रिमोट ऐप Wi-Fi की जगह Bluetooth से कनेक्ट होने की सुविधा भी देते हैं. ऐसे में फोन सीधे टीवी से जुड़ जाता है और दोनों डिवाइस को एक ही Wi-Fi नेटवर्क पर रखने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन यह सुविधा आपके टीवी और इस्तेमाल किए जा रहे ऐप पर निर्भर करती है.
कुछ फोन में Infrared यानी IR Blaster की सुविधा भी मिलती है. अगर आपके पुराने फोन में यह सुविधा है तो वह सामान्य रिमोट की तरह टीवी को कंट्रोल कर सकता है. इसके लिए Wi-Fi या Bluetooth कनेक्शन की जरूरत नहीं होती.
अगर फोन में IR Blaster नहीं है तो USB-C पोर्ट से जुड़ने वाला IR Blaster भी इस्तेमाल किया जा सकता है. यह छोटा सा डिवाइस फोन से जुड़कर टीवी को Infrared सिग्नल भेजता है. इसके बाद फोन को सामान्य रिमोट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है.
IR Blaster का फायदा यह है कि फोन और टीवी को एक ही नेटवर्क पर रखने की जरूरत नहीं होती. कुछ IR Blaster की मदद से टीवी के अलावा मीडिया प्लेयर और AC जैसे दूसरे Infrared डिवाइस भी कंट्रोल किए जा सकते हैं.