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TV का रिमोट खो गया? घर में पड़ा पुराना Android फोन आएगा काम, एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, जानिए कैसे

टीवी का रिमोट खोने पर नया रिमोट खरीदने की कोई जरूरत नहीं है. घर में रखा पुराना एंड्रॉयड फोन या टैबलेट बिना एक भी रुपया खर्च किए आपका काम आसान कर सकता है, जानिए कैसे.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Oct 04, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 04:35 PM IST
TV का रिमोट खो गया? घर में पड़ा पुराना Android फोन आएगा काम, एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, जानिए कैसे
Image Credit: खो गया है टीवी का रिमोट?

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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