प्रैग्नेंट महिलाओं के लिए पुरानी बैटरी बनी सबसे खतरनाक, बच्चों को बना सकता है 'अपंग'! नई रिपोर्ट ने उड़ा दिए होश

Battery Recycling Hazards: जिस बैटरी से हमारे घर रोशन होते हैं, बाइक और कारें दौड़ती हैं वही बैटरी अब आने वाली पीढ़ी के लिए 'धीमा जहर' साबित हो रही है. भारत में तेजी से बढ़ते गैजेट्स और इलेक्ट्रिक वाहनों के दौर में बैटरी रीसाइक्लिंग एक बड़ी इंडस्ट्री बन रही है. एक तरफ इस इंडस्ट्री की जरूरत है तो वहीं दूसरी तरफ इसके खतरे भी सामने आने लगे हैं, जो हैरान कर देने वाला है. हाल ही में हुई एक स्टडी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसमें कहा गया है कि देश के कई राज्यों में बैटरी रीसाइक्लिंग यूनिट्स के पास मिट्टी में लेड यानी सीसा के खतरनाक स्तर की पुष्टि हुई है.

टॉक्सिक्स लिंक की स्टडी Soiled With Lead: From Battery Recycling ने देश के कई राज्यों में बैटरी रीसाइक्लिंग यूनिट्स के पास मिट्टी में लेड के खतरनाक स्तर की पुष्टि की है. दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में बैटरी रीसाइक्लिंग यूनिट्स के पास की मिट्टी में लेड का लेवल सामान्य की तुलना में ज्यादा हो गया है. जो न सिर्फ मिट्टी और पर्यावरण को बर्बाद कर रही है, बल्कि बच्चों के मानसिक विकास के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं के हेल्थ पर ऐसा असर कर रही है जिसकी भरपाई मुमकिन ही नहीं है.

क्या है पूरा मामला?

रिसर्चर्स ने दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में मिट्टी के 23 नमूने लिए. हैरान कर देने वाली बात यह है कि इनमें लेड का लेवल 100 ppm से लेकर 43,800 ppm तक मिला. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के मानकों के मुताबिक यह मात्रा सुरक्षित सीमा से बहुत ज्यादा है. रिसर्च के अनुसार 52% नमूनों में लेड की मात्रा 5,000 ppm से ज्यादा थी जो इसे स्वास्थ्य के नजरिए से इमरजेंसी जैसे हालात बनाता है.

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बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए 'रेड अलर्ट'

इस रिसर्च में सबसे ज्यादा डराने वाली बात बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लेकर है. लेड एक ऐसा स्लो पॉइजन होता है जिसका शरीर में कोई सुरक्षित स्तर नहीं होता. लेड बच्चों के दिमाग के विकास में समस्या पैदा करता है. इससे बच्चों में सीखने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, व्यवहार में बदलाव, चिड़चिड़ापन और मानसिक विकलांगता का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है.

वहीं यह गर्भवती महिलाएं के लिए खतरनाक है. लेड खून के जरिए गर्भ में पल रहे बच्चे तक पहुंच सकता है, जिससे बच्चे के विकास में समस्या पैदा हो सकती है. लेड दूषित धूल को सांस के जरिए, भोजन या पानी और त्वचा के संपर्क में आने से शरीर में जा सकता है.

हैरान करने वाला खुलासा यह भी हुआ कि अवैध यूनिट्स की तुलना में मान्यता प्राप्त यूनिट्स के पास लेड का लेवल ज्यादा पाया गया. जो बताता है कि कंपनियां नियमों का पालन करने और कचरे के सही निस्तारण में लापरवाही कर रही हैं.

कहीं गंभीर न हो जाए समस्या?

टॉक्सिक्स लिंक ने इस रिसर्च को लेकर सरकार और प्रशासन से मांग की है कि-

इन जगहों पर रहने वाले लोगों का ब्लड लेड लेवल टेस्ट समय-समय पर कराया जाए.

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मिट्टी, हवा और पानी की भी जांच की जाए.

बैटरी बनाने वाली कंपनियों के लिए EPR नियमों को सख्ती से लागू किया जाए.

WHO के आंकड़ों के मुताबिक लेड के कारण दुनिया भर में हर साल लगभग 5.40 लाख लोगों की जान चली जाती है. ऐसे में अगर समय रहते इन रीसाइक्लिंग यूनिट्स पर लगाम नहीं लगाई गई तो यह एक बड़ी समस्या बन सकती है.

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