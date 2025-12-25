क्यों पुराने चार्जर्स में होता था अजीब सा 'बम्प' और अब क्यों हो गया गायब? सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे आप!

Why do Chargers Have Bumps: क्या आप अभी लैपटॉप या मोबाइल को चार्ज करने के लिए पुराने चार्जर का इस्तेमाल करते हैं? अगर हां तो आपने यह जरूर गैर किया होगा कि चार्जर के केबल के अंत में एक छोटा सा काला और गोल सिलेंडर जैसा हिस्सा बना होता है. बहुत से लोग इसे चार्जर का डिजाइन मानते हैं तो कुछ लोगों का मानना है कि कंपनी इसे टूटने से बचाने के लिए बनाई है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह छोटा सा हिस्सा आपके कीमती गैजेट्स की जान बचाता है? आइए जानते हैं कैसे...साथ में यह भी जानेंगे कि अब आने वाले चार्जर में ये बम्प क्यों नहीं होते हैं.

क्या है फेराइट बीड और यह कैसे काम करता है?

चार्जर केबल के अंत में एक छोटा सा काला और गोल सिलेंडर जैसा हिस्से को टेक्नोलॉजी की दुनिया में फेराइट बीड कहते हैं. यह फोन चार्जिग में बहुत जरूरी काम करता है. जब चार्जर के निकली बिजली केबल से गुजरती है तो वह हमेशा स्थिर नहीं होती है. कई बार हाई-वोल्टेज करंट के कारण इलेक्ट्रिकल नॉइज पैदा होती है. यह शोर आपके फोन या लैपटॉप के डेटा ट्रांसफर और चार्जिंग प्रोसेस में बाधा डाल सकता है.

फेराइट बीड एक तरह का केबल का नॉइज क्लीनर होता है. यह बिजली को तो नहीं रोकता है बल्कि उसे फिल्टर करने का काम करता है. यह गैर जरूरी फ्रीक्वेंसी को सोखने का काम करता है जिससे आपके डिवाइस तक सिर्फ सुरक्षित और स्थिर करंट ही पहुंचे.

डिवाइस के लिए क्यों है जरूरी?

बिना फेराइट बीड के, हाई-फ्रीक्वेंसी सिग्नल आपके डिवाइस के जरूरी पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इससे चार्जिंग ठीक से न होना, डेटा ट्रांसफर स्लो हो जाना या डिवाइस का अचानक से हैंग करने लगने जैसी समस्याएं होने लगती है. यह न केवल आपके डिवाइस को सेफ रखता है बल्कि पास रखे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में होने वाले इंटरफेरेंस को भी रोकने का काम करता है.

अब नए चार्जर में क्यों नहीं दिखता यह बंप?

आज के समय में आने वाले लेटेस्ट स्मार्टफोन चार्जर में यह काला सिलेंडर नहीं देखने को मिलता है. इसका मतलब यह नहीं कि कंपनियों ने इस सुरक्षा डिवाइस को हटा दी हैं. दरअसल अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि इस फिल्टरिंग सर्किट को चार्जर के प्लग या कनेक्टर के अंदर ही छोटा करके लगा दिया जाता है. इसलिए अब बाहर से किसी अलग बंप लगाने की जरूरत नहीं होती है.

किन चीजों में आज भी है इसका इस्तेमाल?

एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से भले ही आज यह फोन चार्जर में बाहर नहीं लगाया जाता हो लेकिन लेकिन भारी बिजली यूज करने वाले डिवाइस जैसे माइक्रोवेव, गीजर और लैपटॉप के पावर ब्रिक्स में आज भी फेराइट बीड का इस्तेमाल होता है. यह छोटा सा दिखने वाला पुर्जा इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है, जो खामोशी से आपके महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की उम्र बढ़ाता है.

