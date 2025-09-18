कैसे एक मोबाइल की वजह से 30 साल बाद पकड़ा गया भारतीय? कहानी सुनकर घूम जाएगा सिर

Phone Call Controversy US: कभी-कभी छोटी-सी चूक भी जिंदगी के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है. अमेरिका में भारतीय मूल के कारोबारी के साथ भी भी कुछ ऐसा ही हुआ जहां एक मामूली घटना उनकी गिरफ्तारी का कारण बन गई. बीते 30 सालों से इंडियाना में कारोबार कर रहे और ग्रीन कार्ड धारक परमजीत सिंह को शिकागो एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया. उनको हिरासत में लेने के पीछे की वजह है फोन कॉल. परिवार वालों का कहना है कि यह कार्यवाई एक बहुत ही छोटी और पुरानी घटना के आधार पर की गई है जबकि वह पहले ही इसकी सजा और जुर्माना दे चुके हैं. डिजिटल और ग्लोबल कनेक्टिविटी के दौर में जब एक छोटी सी जानकारी सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आती है तो वह वायरल हो जाती है ऐसे मामलों से प्रवासी भारतीयों के लिए नई चिंताएं सामनें आ रही हैं.

फोन यूज करना बना बड़ी मुसीबत

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी गिरफ्तारी की वजह एक पुरानी फोन कॉल है. परमजीत सिंह शिकागो के ओ हेयर एयरपोर्ट पर 30 जुलाई को भारत से वापस लौटते समय हिरासत में ले लिए गए थे. उनके परिवार के मुताबिक सरकार ने एक पुरानी घटना का हवाला दिया जब उन्होंने बिना पैसे डाले पब्लिक फोन का यूज कर लिया था.

काट चुके हैं सजा

यह एक गलती जिसके लिए वह पहले ही सजा काट चुके हैं साथ ही जुर्माना भी भर चुके हैं. उनके वकील लुईस एंजेल्स के मुताबिक यह गिरफ्तारी बिल्कुल गलत है. उन्होंने कहा कि परमजीत सिंह ने हमेशा कानून का पालन किया है और उन्होंने कानूनी तरीके से अमेरिका में प्रवेश किया ग्रीन कार्ड लिया और 30 सालों से अपना बिजनेस चला रहे हैं.

परिवार वालों के अनुसार एयरपोर्ट पर उन्हें 5 दिनों तक बंद रखा गया. इस दौरान उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई कि उन्हें वहां से इमरजेंसी रूम में ले जाना पड़ा. परमजीत सिंह को ब्रेन ट्यूमर और दिल की बीमारी है. सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि उनके परिवार वालों कि हिरासत में लेने के बाद कोई सूचना भी नहीं दी गई. बाद में जब अस्पताल का बिल घर पहुंचा तब उन्हें जानकारी हुई की परमजीत सिंह अस्पातल में भर्ती हैं.

परिवार वालों ने लगाया यह आरोप

हाल ही में परमजीत सिंह ने बॉन्ड सुनवाई जीत ली है, लेकिन परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी जानबूझकर उनकी रिहाई में देरी कर रहा है. उनके भाई चरनजीत सिंह का कहना है कि हम सिर्फ बॉन्ड भरना चाहते हैं. हम किसी जिम्मेदार अधिकारी से बात करना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है.

