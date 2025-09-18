कैसे एक मोबाइल की वजह से 30 साल बाद पकड़ा गया भारतीय? कहानी सुनकर घूम जाएगा सिर
Advertisement
trendingNow12926500
Hindi Newsटेक

कैसे एक मोबाइल की वजह से 30 साल बाद पकड़ा गया भारतीय? कहानी सुनकर घूम जाएगा सिर

Phone Call Controversy US: कभी-कभी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा एक बहुत ही छोटी गलती के लिए मिलती है. ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है अमेरिका से जहां भारतीय मूल के एक कारोबारी को मात्र एक पुरानी फोन कॉल के आधारपर हिरासत में ले लिया गया. परमजीत सिंह पिछले 30 सालों से इंडियाना में अपना बिजनेस चला रहे हैं और ग्रीन कार्ड होल्डर हैं उन्हें शिकागो एयरपोर्ट पर उस वक्त हिरासत में लिया गया, वजह है फोन कॉल. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 18, 2025, 07:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कैसे एक मोबाइल की वजह से 30 साल बाद पकड़ा गया भारतीय? कहानी सुनकर घूम जाएगा सिर

Phone Call Controversy US: कभी-कभी छोटी-सी चूक भी जिंदगी के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है. अमेरिका में भारतीय मूल के कारोबारी के साथ भी भी कुछ ऐसा ही हुआ जहां एक मामूली घटना उनकी गिरफ्तारी का कारण बन गई. बीते 30 सालों से इंडियाना में कारोबार कर रहे और ग्रीन कार्ड धारक परमजीत सिंह को शिकागो एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया. उनको हिरासत में लेने के पीछे की वजह है फोन कॉल. परिवार वालों का कहना है कि यह कार्यवाई एक बहुत ही छोटी और पुरानी घटना के आधार पर की गई है जबकि वह पहले ही इसकी सजा और जुर्माना दे चुके हैं. डिजिटल और ग्लोबल कनेक्टिविटी के दौर में जब एक छोटी सी जानकारी सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आती है तो वह वायरल हो जाती है ऐसे मामलों से प्रवासी भारतीयों के लिए नई चिंताएं सामनें आ रही हैं.

फोन यूज करना बना बड़ी मुसीबत
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी गिरफ्तारी की वजह एक पुरानी फोन कॉल है. परमजीत सिंह शिकागो के ओ हेयर एयरपोर्ट पर 30 जुलाई को भारत से वापस लौटते समय हिरासत में ले लिए गए थे. उनके परिवार के मुताबिक सरकार ने एक पुरानी घटना का हवाला दिया जब उन्होंने बिना पैसे डाले पब्लिक फोन का यूज कर लिया था.

काट चुके हैं सजा 
यह एक गलती जिसके लिए वह पहले ही सजा काट चुके हैं साथ ही जुर्माना भी भर चुके हैं. उनके वकील लुईस एंजेल्स के मुताबिक यह गिरफ्तारी बिल्कुल गलत है. उन्होंने कहा कि परमजीत सिंह ने हमेशा कानून का पालन किया है और उन्होंने कानूनी तरीके से अमेरिका में प्रवेश किया ग्रीन कार्ड लिया और 30 सालों से अपना बिजनेस चला रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

परिवार वालों के अनुसार एयरपोर्ट पर उन्हें 5 दिनों तक बंद रखा गया. इस दौरान उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई कि उन्हें वहां से इमरजेंसी रूम में ले जाना पड़ा. परमजीत सिंह को ब्रेन ट्यूमर और दिल की बीमारी है. सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि उनके परिवार वालों कि हिरासत में लेने के बाद कोई सूचना भी नहीं दी गई. बाद में जब अस्पताल का बिल घर पहुंचा तब उन्हें जानकारी हुई की परमजीत सिंह अस्पातल में भर्ती हैं.

ये भी पढे़ंः भारत में कब आएगा 6G? IIT हैदराबाद ने मचा डाली सनसनी, गांव से लेकर आसमान तक मिलेगा हाई-स्पीड इंटरनेट!

 

परिवार वालों ने लगाया यह आरोप

हाल ही में परमजीत सिंह ने बॉन्ड सुनवाई जीत ली है, लेकिन परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी जानबूझकर उनकी रिहाई में देरी कर रहा है. उनके भाई चरनजीत सिंह का कहना है कि हम सिर्फ बॉन्ड भरना चाहते हैं. हम किसी जिम्मेदार अधिकारी से बात करना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है.

ये भी पढ़ेंः AI ने संभाली खेती की कमान; किसानों को मिली सटीक जानकारी, होने लगा फायदा ही फायदा! 

 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Phone Call Controversy US#AmericaUS Immigration Rules

Trending news

AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
DNA Analysis
AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
DNA Analysis
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
Delhi Fatehpur Beri police attack
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
DNA Analysis
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
कंपनी CEO ने किया ऐसा पोस्ट, हिल गई कर्नाटक सरकार; ठेकेदारों को दिया बड़ा अल्टीमेटम
bengaluru news in hindi
कंपनी CEO ने किया ऐसा पोस्ट, हिल गई कर्नाटक सरकार; ठेकेदारों को दिया बड़ा अल्टीमेटम
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
Uri attack
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
Mumbai News
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
Rahul Gandhi
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
partition of India
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
haryana
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
;