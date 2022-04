OLED vs QLED TV: नया टीवी खरीदने से पहले जानें कौनसी स्क्रीन है सबसे शानदार

OLED vs QLED TV Which Screen is Better: फिल्में हों, टीवी कंटेन्ट हो या फिर ओटीटी शोज, सभी को देखने के लिए लोग टीवी का इस्तेमाल करते हैं. अगर आप अपने घर के लिए एक नया टीवी लेना चाह रहे हैं और कन्फ्यूज्ड हैं कि आप कौन से डिस्प्ले वाला स्मार्ट टीवी लें तो ये खबर आपके लिए काफी काम की साबित हो सकती है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ओएलईडी (OLED) और क्यूएलईडी (QLED) डिस्प्ले में क्या अंतर होता है और आपको कौनसे डिस्प्ले वाला टीवी लेना चाहिए..

OLED और QLED TV के बीच का अंतर

कई दशकों से टीवी का डिस्प्ले एलसीडी (LCD) तकनीक पर काम आधारित होता था जो ओएलईडी (OLED) और क्यूएलईडी (QLED) तकनीक के मकबले काफी सस्ता भी होता था. अब अगर हम ओएलईडी और क्यूएलईडी के बीच के अंतर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि ओएलईडी (OLED) यानी ऑर्गैनिक लाइट-एमिटिंग डाइओड (Organic light-emitting diode) डिस्प्ले वाले टीवी में इस तकनीक के पिक्सल अपनी खुद की लाइट फेंकते हैं; जबकि क्यूएलईडी (QLED) यानी क्वॉन्टम डॉट एलईडी (Quantum dost LED) टीवी अपनी खुद की लाइट नहीं फेंकता है बल्कि एलईडी बैकलाइट पर आधारित होता है.

कौनसा डिस्प्ले है बेहतर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कन्डक्ट किए गए तमाम टेस्ट्स के मुताबिक पिक्चर क्वॉलिटी की बात की जाए तो ओएलईडी (OLED) डिस्प्ले क्यूएलईडी (QLED) डिस्प्ले से बेहतर हैं और अच्छी पिक्चर क्वॉलिटी ऑफर करते हैं. कॉन्ट्रास्ट और ब्लैक लेवल के मामले में भी ओएलईडी बेहतर है लेकिन क्यूएलईडी डिस्प्ले वाले स्मार्ट टीवी ब्राइटनेस के मामले में ओएलईडी से बेहतर हैं. आपको बता दें कि आम तौर पर सैमसंग (Samsung) के स्मार्ट टीवी आपको ओएलईडी डिस्प्ले वाले मिलेंगे और अगर आप एलजी (LG) के टीवी लेंगे, तो वो क्यूएलईडी डिस्प्ले के साथ आएंगे.

डिस्प्ले साइज में अंतर

आपको शायद इस बारे में जानकारी न हो, ओएलईडी डिस्प्ले वाले स्मार्ट टीवी आम तौर पर छह साइज में मार्केट में उपलब्ध हैं. इन्हें आप 42-इंच, 48-इंच, 55-इंच, 65-इंच, 77-इंच, 83-इंच, 88-इंच और 97 -इंच में खरीद सकते हैं. वहीं, अगर आप क्यूएलईडी (QLED) टीवी लेने का सोच रहे हैं तो उन्हें आप 32-इंच, 43-इंच, 50-इंच, 55-इंच, 58-इंच, 65-इंच, 72-इंच, 82-इंच, 85-इंच और 98-इंच के ऑप्शन्स में खरीद सकते हैं.

अब आप चुनें कि इन दोनों में से कौनसे डिस्प्ले वाला स्मार्ट टीवी आपको अपने घर के लिए ठीक और खरीदने लायक लगता है.