Hindi News

कभी Facebook में की थी इंटर्नशिप, आज TikTok के सीईओ हैं Zi Chew, ऐसा रहा फर्श से अर्श तक का सफर

TikTok CEO Shou Zi Chew: TikTok एक बार फिर से ग्लोबल चर्चा का विषय बना हुआ है, खासकर अमेरिका में हुई नई डील के बाद. अमेरिका में TikTok अब फिर से काम करेगा और इसमें चीनी कंपनी बाइटडांस की हिस्सेदारी 20% से कम होगी. इसके पीछे की रणनीति और ऐप के फीचर्स लोगों को बेहद पसंद हैं. इस सफलता के पीछे TikTok के CEO Shou Zi Chew की कहानी है. Chew ने अमेरिकी कंपनी में इंटर्नशिप से अपने करियर की शुरुआत की थी और आज टिकटॉक के सीईओ बन गए हैं. आइए जानते हैं उनके सफर की कहानी...

Last Updated: Sep 26, 2025, 03:21 PM IST
TikTok CEO Shou Zi Chew: वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक काफी समय से चर्चा में बना हुआ है. इसके चर्चा के पीछे कारण है अमेरिका और भारत में बैन. लेकिन आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश पर साइन करते हुए कहा कि अमेरिका में फिर से टिकटॉक काम करेगा. इस सौदे के तहत इसे अमेरिकी निवेशकों को सौंपा जाएगा और बाइटडांस की हिस्सेदारी 20 फीसदी से भी कम होगी. उन्होंने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस समझौते को मंजूरी दी है. अमेरिका से डील डन होने के बाद अब भारतीय लोगों के मन में भी यह सवाल आने लगा है कि क्या भारत में भी टिकटॉक वापसी कर सकता है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में भारत सरकार ने संकेत दिया था कि देश में टिकटॉक की वापसी पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है.

टिकटॉक की ग्लोबल चर्चा का सबसे बड़ा कारण है इसका फीचर्स. इस ऐप में मिलने वाले फीचर्स लोगों को काफी पसंद आते हैं. इन फीचर्स की प्लानिंग करने वाले कंपनी के सीईओ की कहानी भी कम मजेदार नहीं है. आइए आज के इस आर्टिकल में हम  TikTok के सीईओ Shou Zi Chew की अमेरिकी कंपनी में इंटर्नशिप से लेकर सीईओ बनने तक का सफर.

TikTok के सीईओ Shou Zi Chew का सफर सबसे पहले अमेरिकी कंपनी में फेसबुक इंटर्नशिप से शुरू हुआ था. फेसबुक में उन्होंने तेजी से बढ़ते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में काम करने की बारीरियों को सीखा और आज उनके ऐप्स के दुनियाभर में एक अरब से ज्यादा यूजर्स हैं. सिंगापुर में पैदा हुए और यहीं पले-बढ़े Chew ने कुछ साल तक सेना में भी काम किया और फिर पढ़ाई पूरी की. 

ये भी पढ़ेंः भारत में बने iPhone ने अमेरिका में मचाया तहलका! ग्लोबल मार्केट में बढ़ा देश का दबदबा

एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पर भी करते हैं काम
सिंगापुर में साल 1983 में जन्मे Shou Zi Chew अपनी पढ़ाई सिंगापुर में ही की. Chew हमेशा से ही एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं. काम में बिजी रहने के बाद भी हमेशा परिवार के लिए समय निकालते हैं. उनकी पत्नी Vivian Kao फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और दोनों के तीन बच्चे हैं, जो सिंगापुर में ही रहते हैं. Chew और उनकी पत्नी मिलकर एशिया में एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं.

TikTok के CEO बनने तक का सफर

Shou Zi Chew ने 2006 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की. ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA किया. MBA के दौरान ही उन्होंने Facebook जो अब मेटा हो चुका है उस कंपनी में इंटर्नशिप की. इंटर्नशिप के बाद उन्होंने लंदन में Goldman Sachs में इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में भी काम शुरू किया. कुछ समय यहां नौकरी करने के बाद ही उन्होंने DST Global जॉइन किया, जहां उन्होंने JD.com, Alibaba और Xiaomi जैसी बड़ी कंपनियों में निवेश करना शुरू कर दिया. इसके बाद साल 2015 में Chew ने Xiaomi में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में काम शुरू किया जिससे उन्हें टेक्नोलॉजी और फाइनेंस दोनों क्षेत्रों में काम करने का मौका मिला.

2021 में Shou Zi Chew बाइटडांस में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप काम शुरू किया. इसके कुछ ही दिनों बाद उन्हें TikTok का CEO बना दिया गया. उनकी लीडरशिप में TikTok ने कई मुश्किलों के बावजूद अपने यूजर बेस बढ़ाने में कामयाबी हासिल की. अलग-अलग कंपनियों और महत्वपूर्ण पदों पर काम करने के एक्सपीरियंस के चलते Chew आज 200 मिलियन डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं.

ये भी पढ़ेंः 8877 करोड़ रुपये के निवेश के साथ लंदन ये की कंपनी आएगी भारत! 1800 लोगों नौकरी मिलेगी

TikTok के टेक्नोलॉजी विजन में CEO की भूमिका

TikTok की सफलता के पीछे जो रणनीति और टेक विजन है वह कंपनी के CEO Shou Zi Chew की मेहनत का नतीजा है. उनके नेतृत्व में TikTok ने नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए अपने AI-ड्रिवन फीचर्स को और बेहतर बनाया. इन फीचर्स ने ऐप को दुनिया भर में करोड़ों यूजर्स तक पहुंचाने में मदद की.  Chew की लीडरशिप में TikTok ने यूजर-फोकस्ड AI विकसित किया जो हर यूजर के लिए पर्सनलाइज्ड फीड बनाता है. इसके साथ ही सीईओ Chew ने टीम को ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने के लिए प्रेरित किया जिससे कंटेंट क्रिएटिव और इंटरैक्टिव हो. साथ ही CEO ने डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर भी विशेष फोकस किया जिससे कई देशों में TikTok की भरोसेमंद इमेज बनी.

