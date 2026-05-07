सिर्फ 1 पासवर्ड से चलेगा पूरे देश का पब्लिक Wi-Fi, TRAI ला रहा है नया सिस्टम, बदल जाएगी आपकी डिजिटल दुनिया!

Public Wi-Fi: क्या आप भी रेलवे स्टेशन, पब्लिक लाइब्रेरी, पार्क या किसी मॉल में पब्लिक वाई-फाई का इस्तेमाल करते हैं? जवाब कर हां है तो आपको बार-बार OTP आने और लॉगिन करने की झंझट से परेशान हो ही पड़ा होगा. लेकिन अब आपकी यह परेशानी बहुत ही जल्द हमेंशा के लिए खत्म होने वाली है. भारत सरकार लोगों की सुविधा के लिए एक ऐसा हाई-टेक सिस्टम लाने की तैयारी में है, जहां आपको पूरे देश के 4 लाख से ज्यादा वाई-फाई हॉटस्पॉट के लिए सिर्फ एक ही बार पासवर्ड डालना होगा. यानी एक बार लॉगिन कीजिए और देशभर में कहीं भी बेफिक्र होकर हाई-स्पीड वाई-फाई इंटरनेट का मजा लीजिए.

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI ने इस दिशा में एक नया कंसल्टेशन पेपर जारी कर दिया है, जिसका उद्देश्य PM-WANI की कमियों को दूर कर इंटरनेट एक्सेस को आसान बनाना है.

क्या होगा बदलाव?

भारत में अभी तक करीब 4 लाख हॉटस्पॉट एक्टिव हैं, लेकिन हर नए लोकेशन पर यूजर को फिर से रजिस्टर करना होता है. लेकिन नए सिस्टम के आ जाने के बाद-

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सिर्फ एक पासवर्ड या OTP डालने के बाद आप देशभर के किसी भी पब्लिक वाई-फाई से कनेक्ट हो सकेंगे.

डिजिटल पेमेंट को सेफ बनाने के लिए इसमें WPA3 यानी Wi-Fi Protected Access 3 जैसे लेटेस्ट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल होगा. इससे UPI और बैंकिंग ट्रांजेक्शन पूरी तरह से सेफ रहेंगे.

शहरों में हाई-स्पीड इंटरनेट और गांवों के लिए कम्युनिटी वाई-फाई मॉडल लागू किया जाएगा.

कमाई का भी बनेगा जरिया

TRAI का मानना है कि पुराना सिस्टम इसलिए सफल नहीं हुआ क्योंकि ऑपरेटरों के लिए इसमें कमाई का बड़ा जरिया नहीं था. वहीं नए मॉडल में ऑपरेटरों के लिए रेवेन्यू जनरेट करने के तीन रास्तों का सुझाव दिया गया है-

फ्री इंटरनेट के साथ छोटे-छोटे विज्ञापन.

हाई-स्पीड डेटा के लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन.

सरकार की ओर से वित्तीय सहायता.

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भारत अभी पीछे पर बढ़ेगी रफ्तार

मीडिया रिपोर्ट और आंकड़ों के अनुसार भारत की 140 करोड़ की आबादी में से केवल 2% लोग ही पब्लिक वाई-फाई का इस्तेमाल अभी करते हैं. इसके मुकाबले दक्षिण कोरिया में 80% और अमेरिका के 70% लोग पब्लिक वाई-फाई का इस्तेमाल करते हैं. पूर्व BSNL चेयरमैन अरुण श्रीवास्तव के मुताबिक यह कदम न सिर्फ इंटरनेट सस्ता करेगा, बल्कि मोबाइल नेटवर्क पर बढ़ते डेटा के बोझ को भी कम करेगा.

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