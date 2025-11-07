1 मिनट में पता लगाएं कहीं आपका पार्टनर तो नहीं कर रहा चीट, ये टेक ट्रिक खोल कर रख देगी सारा राज!

Catch Partner Cheating: क्या आपके रिश्ते में अचानक दूरी आ गई है और आपका पार्टनर हमेशा फोन छुपा कर रखता है? अगर ऐसा ही कुछ है तो जरा सावधान हो जाइए. आज के दौर में नए रिश्ते बनाना जितना आसान हो गया है उतना ही उनसें शक की गुंजाइश भी बढ़ गई है. जब कोई पार्टनरशिप या रिलेशनशिप में होते हैं तो उम्मीद होती है कि कुछ भी छिपाया न जाए. लेकिन क्या हो अगर आपको लगे कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छिपा रहा है?

डिजिटल दौर में कई ऐसे स्मार्ट फीचर आ चुके हैं जिसकी मदद से चोरी छिपाई जा सकती है! दरअसल आज के दौर में ऐप लॉक और हाइड फीचर स्मार्टफोन में गए हैं कि कुछ भी चीजें आसानी से छिपाई जा सकती है. स्मार्टफोन में इन-बिल्ट ऐप्स लॉक व हाइड करने का ऑप्शन होता है. इसे प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए पेश किए गया है लेकिन बहुत से लोग इस फीचर का गलत इस्तेमाल भी करते हैं. ये ऐप्स अक्सर इतनी चालाकी से छिपाए जाते हैं कि उन्हें ढूंढना एक चुनौती बन जाता है. लेकिन परेशान होने की बात नहीं है. आज के इस आर्टिकल में हम आपको ऐसी ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हैं जिसकी सहायता से आप सिर्फ एक ही मिनट में यह जान सकेंगे कि कहीं आपका पार्टनर फोन में आपसे कोई डेटिंग ऐप या कुछ छिपा तो नहीं रहा है.

किसी भी Android फोन में Hide ऐप्स को देखना बहुत ही आसान है. अब आप एक ट्रिक फॉलो कीजिए और सच्चाई आपके सामने आ जाएगी. आइए जानते हैं कैसे



इस तरह दिखेगा फोन में हाइड ऐप

Android फोन में Hide ऐप को देखने के लिए आपको फोन की होम-स्क्रीन स्क्रोल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए. हाइड ऐप को देखने के लिए आपको अपने फोन की सेटिंग में जाना चाहिए.

फोन की सेटिंग्स में नीचे स्क्रोल-डाउन करने पर आपको Digital Wellbeing and parental controls का एक आप्शन दिखाई देगा.

इस पर क्लिक करते ही आपको एक ग्राफ दिखाई देने लगेगा. यहीं आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा App Timers का. यह सेक्शन आपको ऐप पर बिताए समय की जानकारी देता है. ऐसे में जो भी ऐप उस फोन में हाइड होगी या जो उस फोन के होम स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहे होंग वो भी यहां आसानी से देखाई देते हैं.

App Timers पर क्लिक करते ही आपको फोन में डाउनलोड किए गए सारे ऐप्स की लिस्ट खुलकर सामने आ जाएगी. इस लिस्ट में फोन की होम स्क्रीन से हाइड किए गए ऐप्स में दिखाई देते हैं. तो अगर आपका पार्टनर फोन में डेटिंग या फिर किसी भी सीक्रेट ऐप को हाइड किया हुआ है तो आप यहां से उस ऐप को आसानी से देख सकते हैं.

