Advertisement
trendingNow12992448
Hindi Newsटेक

1 मिनट में पता लगाएं कहीं आपका पार्टनर तो नहीं कर रहा चीट, ये टेक ट्रिक खोल कर रख देगी सारा राज!

Catch Partner Cheating: क्या आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छिपा रहा है? अगर आपके रिश्ते में अचानक दूरी आ गई है और फोन हमेशा छुपाया जा रहा है तो सावधान हो जाइए! डिजिटल जमाने में नए रिश्ते बनाना जितना आसान हुआ है, धोखा देना भी उतना ही आसान हो गया है! हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी सीक्रेट टेक ट्रिक जो केवल एक मिनट में आपके पार्टनर के फोन से हर छिपे हुए राज को बेनकाब कर देगी!

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 07, 2025, 02:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1 मिनट में पता लगाएं कहीं आपका पार्टनर तो नहीं कर रहा चीट, ये टेक ट्रिक खोल कर रख देगी सारा राज!

Catch Partner Cheating: क्या आपके रिश्ते में अचानक दूरी आ गई है और आपका पार्टनर हमेशा फोन छुपा कर रखता है? अगर ऐसा ही कुछ है तो जरा सावधान हो जाइए. आज के दौर में नए रिश्ते बनाना जितना आसान हो गया है उतना ही उनसें शक की गुंजाइश भी बढ़ गई है. जब कोई पार्टनरशिप या रिलेशनशिप में होते हैं तो उम्मीद होती है कि कुछ भी छिपाया न जाए. लेकिन क्या हो अगर आपको लगे कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छिपा रहा है?

डिजिटल दौर में कई ऐसे स्मार्ट फीचर आ चुके हैं जिसकी मदद से चोरी छिपाई जा सकती है! दरअसल आज के दौर में ऐप लॉक और हाइड फीचर स्मार्टफोन में गए हैं कि कुछ भी चीजें आसानी से छिपाई जा सकती है. स्मार्टफोन में इन-बिल्ट ऐप्स लॉक व हाइड करने का ऑप्शन होता है. इसे प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए पेश किए गया है लेकिन बहुत से लोग इस फीचर का गलत इस्तेमाल भी करते हैं. ये ऐप्स अक्सर इतनी चालाकी से छिपाए जाते हैं कि उन्हें ढूंढना एक चुनौती बन जाता है. लेकिन परेशान होने की बात नहीं है. आज के इस आर्टिकल में हम आपको ऐसी ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हैं जिसकी सहायता से आप सिर्फ एक ही मिनट में यह जान सकेंगे कि कहीं आपका पार्टनर फोन में आपसे कोई डेटिंग ऐप या कुछ छिपा तो नहीं रहा है.

किसी भी Android फोन में Hide ऐप्स को देखना बहुत ही आसान है. अब आप एक ट्रिक फॉलो कीजिए और सच्चाई आपके सामने आ जाएगी. आइए जानते हैं कैसे
 
इस तरह दिखेगा फोन में हाइड ऐप

Add Zee News as a Preferred Source

Android फोन में Hide ऐप को देखने के लिए आपको फोन की होम-स्क्रीन स्क्रोल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए. हाइड ऐप को देखने के लिए आपको अपने फोन की सेटिंग में जाना चाहिए.

फोन की सेटिंग्स में नीचे स्क्रोल-डाउन करने पर आपको Digital Wellbeing and parental controls का एक आप्शन दिखाई देगा.

ये भी पढे़ंः सेंसर लगा है गर्म-ठंडा खुद ही करेगा! Dyson ने लॉन्च किए 2 'जादुई' Air प्यूरीफायर

इस पर क्लिक करते ही आपको एक ग्राफ दिखाई देने लगेगा. यहीं आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा App Timers का. यह सेक्शन आपको ऐप पर बिताए समय की जानकारी देता है. ऐसे में जो भी ऐप उस फोन में हाइड होगी या जो उस फोन के होम स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहे होंग वो भी यहां आसानी से देखाई देते हैं.

App Timers पर क्लिक करते ही आपको फोन में डाउनलोड किए गए सारे ऐप्स की लिस्ट खुलकर सामने आ जाएगी. इस लिस्ट में फोन की होम स्क्रीन से हाइड किए गए ऐप्स में दिखाई देते हैं. तो अगर आपका पार्टनर फोन में डेटिंग या फिर किसी भी सीक्रेट ऐप को हाइड किया हुआ है तो आप यहां से उस ऐप को आसानी से देख सकते हैं.

ये भी पढे़ंः GTA VI की लॉन्चिंग डेट पर लगा 'ग्रहण', 13 साल बाद इस तारीख को होगा लॉन्च!

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Catch Partner Cheatinghidden appsSecret apps on phone

Trending news

'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों के दिए ये 5 आदेश
Supreme Court
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों के दिए ये 5 आदेश
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
Vande Mataram
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
kanker
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज
good story
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज
कांग्रेस के विधायक खुद करते हैं वोट चोरी? BJP नेता ने सबूत दिखाकर लगाया आरोप
SIR row
कांग्रेस के विधायक खुद करते हैं वोट चोरी? BJP नेता ने सबूत दिखाकर लगाया आरोप
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
russiya
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
अल्लाह के सिवाय वंदना नहीं, वंदे मातरम नहीं बोल सकते मुस्लिम... अबू आजमी ने साफ कहा
best vande mataram
अल्लाह के सिवाय वंदना नहीं, वंदे मातरम नहीं बोल सकते मुस्लिम... अबू आजमी ने साफ कहा
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के हटाए थे छंद, सीआर केसवन का आरोप
Vande Mataram
नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के हटाए थे छंद, सीआर केसवन का आरोप
SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा