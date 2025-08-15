धम से गिरी OnePlus 13 की कीमत! खरीदने के लिए लगी लंबी लाइन, जल्दी करें खत्म हो रहा है स्टॉक

OnePlus 13 Discount Offer: वनप्लस के फीन खरीदने वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है. वनप्लस के फ्लैगशिप फोन OnePlus 13 पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है. अगर आप भी वनप्लस का यह स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो यह सबसे अच्छा मौका है. वनप्लस 13 सीरीज लॉन्च होते ही मिड-रेंज और फ्लैगशिप दोनों ही स्मार्टफोन सेगमेंट में धमाल मचा दिया. वनप्लस 13 को लोग सपनों का फोन कह रहे हैं. इसके पीछे का कारण है कि इसमें पावरफुल स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और बेहतरीन कैमरा दिया गया है. यह स्मार्टफोन अमेजन अब तक की सबसे ज्यादा छूट पर मिल रहा है. इस फोन की कीमत में लगभग 8 हजार की कटौती हुई है. 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट वाला वनप्लस 13 छूट पर 69,999 रुपये की बजाय सिर्फ 62,999 रुपये में मिल रहा है.

सबसे खास बात यह है कि अगर आपके पास ICICI क्रेडिट कार्ड है तो आपको 1,889 रुपये तक का एक्स्ट्रा अमेजन पे कैशबैक मिलेगा. सिर्फ यही नहीं, जियो सिम यूजर्स को इस डिवाइस की खरीदारी के साथ 10 OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस बिलकुल भी फ्री मिल रहा है.

OnePlus 13 के फीचर्स जान लीजिए

आपको वनप्लस के इस फोन में एक शानदार 6.82 इंच की क्वाड एचडी+ LTPO 4.1 ProXDR डिस्प्ले मिलता है, जो 1440x3168 पिक्सल रेजोल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट और 4,500 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आती है. इस डिस्प्ले पर आपको बेहतरीन विज़ुअल्स और स्मूथ का एक्सीरियंस मिलता है, फिर चाहे आप वीडिया देखें या गेम खेलें.

इसके साथ ही वनप्लस 13 में क्वालकॉम का फ्लैगशिप प्रोसेसर Snapdragon 8 Elite मौजूद है, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है. साथ ही, इसमें Adreno 830 GPU भी है, जो ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस को और शानदार बनाता है. यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, जो नए और शानदार फीचर्स के साथ आता है.

OnePlus 13 में 6000mAh की पॉवरफुल बैटरी मिलती है, जो 100W वायर्ड SuperVOOC फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इसका मतलब है कि आप बहुत कम समय में अपने फोन को फुल चार्ज कर सकते हैं.

बात करें इस फोन के कैमरी की तो इसमें कैमरा सेटअप में तीन बेहतरीन लेंस शामिल हैं. रियर में मिलता है 50 मेगापिक्सल का Sony LYT-808 प्राइमरी सेंसर, जो OIS के साथ आता है. वहीं 50 मेगापिक्सल का S5KJN5 अल्ट्रावाइड सेंसर और 50 मेगापिक्सल का Sony LYT-600 पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस भी इसके साथ आता है. ये तीनों लेंस मिलकर आपको शानदार फोटोग्राफी का अनुभव प्रदान करते हैं. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है, जो बेहतरीन सेल्फी और वीडियो कॉल्स का का अनुभव देता है.