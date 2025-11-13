Advertisement
लॉन्च से पहले लीक हुई OnePlus 15 5G की कीमत! OnePlus 13 से ज्यादा महंगा, लेकिन फीचर्स सुनकर रह जाएंगे दंग

Reliance Digital की वेबसाइट पर गलती से OnePlus 15 की प्राइस, स्टोरेज वेरिएंट्स और कलर ऑप्शन दिख गए. हालांकि कुछ देर बाद जानकारी हटा दी गई, लेकिन इससे यह साफ हो गया कि कंपनी अपने नए फ्लैगशिप फोन को पिछले मॉडल से थोड़ी ज्यादा कीमत में लॉन्च कर सकती है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 13, 2025, 10:57 AM IST
OnePlus 15 5G आज यानी 13 नवंबर को ग्लोबल लॉन्च होने वाला है, लेकिन लॉन्च से कुछ घंटे पहले ही इसकी कीमत और वेरिएंट्स ऑनलाइन लीक हो गए. दरअसल, Reliance Digital की वेबसाइट पर गलती से OnePlus 15 की प्राइस, स्टोरेज वेरिएंट्स और कलर ऑप्शन दिख गए. हालांकि कुछ देर बाद जानकारी हटा दी गई, लेकिन इससे यह साफ हो गया कि कंपनी अपने नए फ्लैगशिप फोन को पिछले मॉडल से थोड़ी ज्यादा कीमत में लॉन्च कर सकती है.

OnePlus 15 5G की भारत में कीमत
लीक लिस्टिंग के मुताबिक, OnePlus 15 5G दो स्टोरेज वेरिएंट्स में लॉन्च किया जा सकता है – 12GB RAM + 256GB स्टोरेज और 16GB RAM + 512GB स्टोरेज. 12GB वेरिएंट की कीमत ₹72,999 और 16GB वेरिएंट की कीमत ₹79,999 बताई जा रही है. कलर ऑप्शन में 12GB मॉडल Ultra Violet शेड में और 16GB मॉडल Infinite Black कलर में दिखा था. टिप्स्टर्स द्वारा लीक हुई जानकारियां भी इसी प्राइस रेंज को सपोर्ट करती हैं, इसलिए संभावना है कि यही कीमत आधिकारिक तौर पर घोषित की जाए.

OnePlus 13 से महंगा, लेकिन क्यों?
पिछले साल लॉन्च हुआ OnePlus 13 5G भारत में ₹69,999 की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध था. ऐसे में नया OnePlus 15 करीब ₹3,000 से ₹4,000 महंगा होगा. हालांकि, इसमें कंपनी ने कई बड़े अपग्रेड किए हैं जो इसे और भी प्रीमियम बनाते हैं. प्रोसेसर, कैमरा और बैटरी परफॉर्मेंस के मामले में OnePlus ने इस बार “फ्लैगशिप-लेवल” का अनुभव देने का दावा किया है. यही वजह है कि इसका प्राइस थोड़ा बढ़ा हुआ दिखाई देता है.

OnePlus 15 5G के स्पेसिफिकेशन
लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, OnePlus 15 5G में 6.78-इंच का OLED डिस्प्ले दिया जाएगा, जो 1.5K रेजोल्यूशन और 165Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा. यह स्क्रीन अल्ट्रा-स्मूद और क्रिस्टल-क्लियर विजुअल्स प्रदान करेगी.
फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है, जो अब तक का सबसे पावरफुल चिपसेट माना जा रहा है. इसमें 512GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलेगी.

कैमरा सेटअप की बात करें तो फोन में 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम होगा, जो प्रोफेशनल लेवल फोटोग्राफी एक्सपीरियंस देने का दावा करता है. फ्रंट में 32MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट कर सकता है.

दमदार बैटरी और चार्जिंग फीचर
OnePlus 15 5G को लेकर जो सबसे बड़ी चर्चा है, वह इसकी बैटरी को लेकर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें 7,300mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी जो 120W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करेगी. इसका मतलब है कि फोन सिर्फ कुछ मिनटों में ही आधा चार्ज हो जाएगा. यह फीचर खासकर उन यूजर्स के लिए है जो पावरफुल फोन के साथ लंबा बैकअप चाहते हैं.

क्या वाकई OnePlus 15 5G है “हाइप” के लायक?
OnePlus ने इस बार अपने 15 सीरीज के साथ टेक्नोलॉजी और डिजाइन दोनों में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की है. डिस्प्ले से लेकर प्रोसेसर तक, हर फीचर हाई-एंड यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.
हालांकि, कीमत बढ़ने से कुछ खरीदार सोच सकते हैं कि क्या यह अपग्रेड वाकई वर्थ है या नहीं. लेकिन अगर आप फ्लैगशिप एक्सपीरियंस चाहते हैं तो OnePlus 15 5G निश्चित रूप से प्रीमियम कैटेगरी में एक मजबूत दावेदार साबित हो सकता है.

