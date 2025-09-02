OnePlus 15 5G की पहली तस्वीर हुई LEAK! बदल डाला पूरा का पूरा डिजाइन, आप भी देख लीजिए

वनप्लस स्मार्टफोन हर साल अपने नए फ्लैगशिप फोन के साथ टेक्नोलॉजी फैंस को चौंकाता है. अब एक लीक्ड इमेज सामने आई है, जिसमें OnePlus 15 के डिजाइन और फीचर्स की झलक दिखाई दे रही है. टिप्स्टर सुधांशु अम्भोरे ने X (पहले ट्विटर) पर यह रेंडर शेयर किया है, जिसमें फोन का नया कैमरा सेटअप और कलर ऑप्शंस दिखाए गए हैं.

नया कैमरा डिजाइन

लीक में जो सबसे बड़ा बदलाव सामने आया है, वह है कैमरा मॉड्यूल. अब तक OnePlus ने अपने फ्लैगशिप फोन्स में गोल कैमरा डिजाइन दिया था, लेकिन OnePlus 15 में यह बदल सकता है. इसमें स्क्वायर-शेप कैमरा आइलैंड दिख रहा है, जिसके किनारे गोल हैं. इस मॉड्यूल में तीन कैमरे दिए जाने की उम्मीद है. इसका मतलब है कि कंपनी अब सर्कुलर कैमरा डिजाइन को छोड़कर ज्यादा मॉडर्न और शार्प लुक पर फोकस कर रही है.

OnePlus 15 storage & color options, as per DCS - 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+256GB, 16GB+512GB, and 16GB+1TB - Black, Purple, and Titanium color options pic.twitter.com/Do9n9Uhaw9 — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) August 29, 2025

नए कलर ऑप्शंस

OnePlus 15 के लिए लीक में तीन कलर बताए गए हैं – ब्लैक, पर्पल और टाइटेनियम. खासकर टाइटेनियम फिनिश फोन को प्रीमियम लुक देगा, जिससे यह मार्केट में अलग पहचान बना सकता है.

परफॉर्मेंस और स्टोरेज वेरिएंट

रिपोर्ट्स के मुताबिक OnePlus 15 कई कॉन्फिग्रेशन में लॉन्च होगा. इसमें

• 12GB RAM + 256GB/512GB स्टोरेज

• 16GB RAM + 256GB/512GB स्टोरेज

• 16GB RAM + 1TB स्टोरेज (हाई-एंड मॉडल)

ये ऑप्शंस हाई-परफॉर्मेंस यूजर्स और गेमिंग लवर्स के लिए काफी आकर्षक हो सकते हैं.

लेटेस्ट प्रोसेसर

लीक्ड बेंचमार्क रिपोर्ट्स में OnePlus 15 को Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) प्रोसेसर से जोड़ा गया है. यह चिपसेट इस साल के सबसे पावरफुल मोबाइल प्रोसेसर्स में से एक होगा. अगर यह सच हुआ, तो OnePlus 15 सीधे सैमसंग, शाओमी और आईफोन जैसे फ्लैगशिप्स को टक्कर देगा.

डिस्प्ले और बैटरी

खबरों के मुताबिक OnePlus 15 में 6.78 इंच का फ्लैट LTPO डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो 1.5K रिजॉल्यूशन और 165Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा. बैटरी भी पावरफुल बताई जा रही है, जिसकी क्षमता 7000mAh से ज्यादा हो सकती है. साथ ही इसमें 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग मिलने की उम्मीद है.

क्या OnePlus 14 स्किप होगा?

सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि क्या कंपनी OnePlus 14 को पूरी तरह स्किप कर देगी? क्योंकि OnePlus 13 पिछले साल (2024) में Snapdragon 8 Elite चिप, 24GB RAM, 1TB स्टोरेज और 6000mAh बैटरी के साथ आया था. अब संभावना है कि कंपनी सीधा OnePlus 15 पेश कर दे. हालांकि, आधिकारिक कंफर्मेशन अभी तक नहीं है.

FAQs

Q1. OnePlus 15 का नया कैमरा डिजाइन कैसा होगा?

इसमें गोल मॉड्यूल की जगह स्क्वायर-शेप कैमरा आइलैंड होगा, जिसमें तीन कैमरे होंगे.

Q2. OnePlus 15 के कलर ऑप्शन क्या होंगे?

यह ब्लैक, पर्पल और टाइटेनियम कलर में आ सकता है.

Q3. OnePlus 15 का प्रोसेसर कौन सा होगा?

इसमें Snapdragon 8 Elite 2 (Gen 5) चिपसेट मिलने की उम्मीद है.

Q4. क्या OnePlus 14 लॉन्च होगा?

अभी यह साफ नहीं है. रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी सीधे OnePlus 15 लॉन्च कर सकती है.