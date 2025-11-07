13 नवंबर को होगा OnePlus 15 का ब्लास्ट! 7300mAh बैटरी और 165Hz डिस्प्ले के साथ ये फोन करेगा सबको पीछे

OnePlus ने आधिकारिक तौर पर यह कन्फर्म कर दिया है कि उसका अगला फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 13 नवंबर की शाम 7 बजे ग्लोबली लॉन्च होगा. कंपनी ने लॉन्च से पहले ही इसके कई बड़े फीचर्स का खुलासा कर दिया है, जिससे साफ हो गया है कि यह अब तक का सबसे ताकतवर और टिकाऊ OnePlus फोन होने वाला है. इस फोन में जबरदस्त स्पीड, शानदार डिस्प्ले और लंबी बैटरी लाइफ देने के लिए कंपनी ने एक ट्रिपल-चिप आर्किटेक्चर, 1.5K 165Hz LTPO डिस्प्ले, और 7300mAh की विशाल बैटरी दी है.

गेमर्स के लिए बनेगा OnePlus 15 — अब तक का सबसे स्मूद अनुभव

OnePlus 15 में एक इंडस्ट्री-फर्स्ट 1.5K 165Hz LTPO डिस्प्ले दी गई है, जो बेहद स्मूद विज़ुअल्स और सटीक कलर एक्यूरेसी प्रदान करती है. 6.78 इंच का यह स्क्रीन Call of Duty: Mobile और Brawl Stars जैसे गेम्स में 165fps गेमिंग को सपोर्ट करता है. इसके अलावा 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस और TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 5.0 सर्टिफिकेशन इसे दिन और रात दोनों में देखने के लिए आरामदायक बनाते हैं.

ट्रिपल-चिप सिस्टम से परफॉर्मेंस में होगा धमाका

फोन में लगा है Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर, जिसे एक टच रिस्पॉन्स चिप और स्टैंडअलोन Wi-Fi चिप के साथ जोड़ा गया है. यह ट्रिपल-चिप सेटअप मल्टीटास्किंग, कनेक्टिविटी और गेमिंग रिस्पॉन्स को बेहद स्मूद बनाता है. कंपनी का दावा है कि यह फोन 120fps गेमप्ले बिना किसी फ्रेम ड्रॉप के लगातार चलाने में सक्षम है.

360° Cryo-Velocity Cooling System से ओवरहीटिंग खत्म

लंबे गेमिंग सेशन के दौरान फोन को ठंडा रखने के लिए OnePlus ने इसमें Cryo-Velocity Cooling System दिया है. इसमें एक बड़ी वेपोर चैंबर और एयरोस्पेस-ग्रेड एयरो जेल इंसुलेशन शामिल है, जो हीट को तुरंत डिसिपेट कर देता है. इससे फोन हैवी लोड में भी ठंडा रहता है और परफॉर्मेंस कभी ड्रॉप नहीं होती.

7300mAh बैटरी और SuperVOOC चार्जिंग – दमदार पावर के साथ स्मार्ट फीचर्स

OnePlus 15 में 7,300mAh Silicon NanoStack बैटरी दी गई है, जो अब तक किसी OnePlus फोन में सबसे बड़ी है. यह 120W SuperVOOC वायर्ड चार्जिंग और 50W AirVOOC वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है. साथ ही, इसमें नया Bypass Charging Mode दिया गया है, जिससे गेमिंग के दौरान हीट कम होती है और बैटरी लाइफ लंबी रहती है. कंपनी का कहना है कि यह बैटरी चार साल तक 80% से ज़्यादा हेल्थ बनाए रखेगी और -20°C तक के तापमान में भी परफॉर्म करेगी.

IP69 रेटिंग – पानी और धूल से पूरी सुरक्षा

OnePlus 15 को कंपनी ने अब तक का सबसे ड्यूरेबल फोन बताया है. इसमें IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग्स दी गई हैं, जो इसे धूल, पानी और हाई-प्रेशर जेट्स से सुरक्षित बनाती हैं. यानी यह फोन सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि बेहद मजबूत भी है.

भारत में कीमत और लॉन्च डेट

OnePlus 15 की कीमत भारत में करीब ₹65,000 से ₹70,000 के बीच हो सकती है. हालांकि, कंपनी ने पुष्टि की है कि सटीक प्राइस और ऑफिशियल डिटेल्स 13 नवंबर के इवेंट में ही बताई जाएंगी.