OnePlus 15 Launch Date Confirmed! 7300mAh बैटरी, 165Hz डिस्प्ले और 120W फास्ट चार्जिंग से मचेगा धमाका

कई हफ्तों की लीक और अफवाहों के बाद आखिरकार OnePlus ने अपने अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन की लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है. कंपनी ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Weibo पर पोस्ट करते हुए बताया कि OnePlus 15 को चीन में 27 अक्टूबर 2025 की शाम 7 बजे (भारतीय समयानुसार 4:30 बजे) लॉन्च किया जाएगा. इसी इवेंट में OnePlus Ace 6 को भी पेश किया जाएगा, जो परफॉर्मेंस-केंद्रित स्मार्टफोन होगा. दोनों डिवाइस पहले से ही कंपनी की वेबसाइट पर प्री-रिजर्वेशन के लिए लिस्ट हो चुके हैं. लॉन्च से पहले ही OnePlus 15 के डिज़ाइन, कैमरा, बैटरी और डिस्प्ले से जुड़ी अहम जानकारियां लीक हो चुकी हैं.

लॉन्च से पहले सामने आया डिस्प्ले टीज़र

OnePlus अपने खास अंदाज़ में अपने नए फ्लैगशिप के फीचर्स को धीरे-धीरे टीज़ कर रहा है. कंपनी ने कन्फर्म किया है कि OnePlus 15 में 6.7-इंच का OLED डिस्प्ले होगा, जो 1.5K रेज़ॉल्यूशन और 165Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा. यह डिस्प्ले BOE की तीसरी जनरेशन की Oriental स्क्रीन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी, जिसमें सिर्फ 1.15mm के अल्ट्रा-थिन बेज़ल्स दिए जाएंगे. कंपनी का दावा है कि यह स्क्रीन OnePlus 13 की तुलना में 10% कम पावर खपत करेगी और इसकी लाइफ 30% ज्यादा होगी. डिस्प्ले HDR सपोर्ट के साथ आएगी जिससे यूज़र्स को मिलेगा बेहतरीन विजुअल एक्सपीरियंस.

लीक हुए OnePlus 15 के स्पेसिफिकेशन्स

Weibo पर आई नई लीक के अनुसार, OnePlus 15 में 6.78-इंच का AMOLED LTPO डिस्प्ले होगा, जो BOE की X3 टेक्नोलॉजी पर आधारित है. यह डिस्प्ले 1Hz से 165Hz तक एडाप्टिव रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगी. साथ ही इसमें Dolby Vision, Pro XDR और 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी जाएगी, जिससे यह प्रीमियम फ्लैगशिप फोन्स को कड़ी टक्कर देगा. फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट, LPDDR5X RAM और UFS 4.1 स्टोरेज मिलेगा. यह फोन 12GB से 16GB RAM और 1TB तक स्टोरेज ऑप्शन में आएगा. साथ ही इसमें नया Wind Chi Game Kernel 2.0 सिस्टम होगा जो गेमिंग परफॉर्मेंस को और भी पावरफुल बनाएगा.

कैमरा और डिज़ाइन डिटेल्स

OnePlus 15 में ट्रिपल 50MP कैमरा सेटअप दिया जाएगा. इसमें Sony LYT-700 प्राइमरी सेंसर के साथ OIS (Optical Image Stabilisation) मिलेगा, जबकि बाकी दो Samsung ISOCELL JN5 सेंसर होंगे — एक अल्ट्रा-वाइड और दूसरा 3.5x ऑप्टिकल ज़ूम टेलीफोटो लेंस के लिए. कंपनी ने “Original Dune” कलर ऑप्शन का टीज़र शेयर किया है, हालांकि और भी कलर वेरिएंट्स लॉन्च पर दिख सकते हैं. फोन में IP68 वॉटर और डस्ट रेसिस्टेंस होगा, जिससे यह प्रीमियम स्मार्टफोन कैटेगरी में मजबूती से टिका रहेगा.

7300mAh की पावरफुल बैटरी

OnePlus 15 का सबसे बड़ा हाइलाइट इसकी 7300mAh बैटरी है, जो अब तक के किसी भी OnePlus फ्लैगशिप से बड़ी है. यह बैटरी 120W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग दोनों को सपोर्ट करेगी. लीक के अनुसार, यह थर्ड-जेनरेशन ग्लेशियर बैटरी होगी, जो हाई एफिशिएंसी और लॉन्ग लाइफ के लिए डिज़ाइन की गई है.

अन्य फीचर्स और उपलब्धता

फोन में डुअल स्पीकर्स, बड़ा वाइब्रेशन मोटर, अल्ट्रासोनिक अंडर-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम, मल्टी-फंक्शन NFC, IR ब्लास्टर और USB 3.1 Gen 1 टाइप-C पोर्ट जैसे कई मॉडर्न फीचर्स मिलेंगे. OnePlus 15 और Ace 6 दोनों की प्री-बुकिंग चीन में Oppo e-Shop और JD Mall पर शुरू हो चुकी है. लॉन्च के तुरंत बाद बिक्री शुरू हो सकती है.

भारत में कब आएगा OnePlus 15?

लीक के मुताबिक, OnePlus 15 भारत में नवंबर 2025 में लॉन्च किया जा सकता है. हालांकि कंपनी ने अभी इसकी भारतीय लॉन्च डेट कन्फर्म नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में इसकी घोषणा की जाएगी.