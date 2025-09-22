iPhone 17 के बाद अब OnePlus मचाएगा धमाल! ला रहा झटपट फुल चार्ज होने वाला Smartphone, Leak हुई डिजाइन

OnePlus 15 Launch: OnePlus 15 का लॉन्च बेहद करीब होने की उम्मीद है. वनप्लस के फैंस इस डिवाइस का इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में वनप्लस 15 की झलक एक नए सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर देखी गई है. जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनी जल्द ही इसे मार्केट में पेश कर सकती है. सर्टिफिकेशन में इस डिवाइस का मॉडल नंबर भी दिखाई दिया है. जिससे क्लियर हो जाता है कि यह फोन साउथ ईस्ट एशिया में लॉन्च होने वाला है. साथ ही बाद में बाकी मार्केट्स में भी रिलीज किया जाएगा.

OnePlus 15 जल्द होगा लॉन्च

कंपनी OnePlus 15 को जल्द ही ग्लोबल मार्केट में पेश कर सकती है. अगर वनप्लस के लॉन्च पैटर्न की बात करें तो फ्लैगशिप Oneplus 13 को चीनी मार्केट में अक्टूबर 2024 में उतारा गया था. जिसके बाद यह मॉडल जनवरी 2025 में ग्लोबल मार्केट में पेश किया गया था. अगर कंपनी यह पैटर्न अपनाती है तो OnePlus 15 चीनी मार्केट में इस साल के अंत तक एंट्री कर सकता है. साथ ही इसका ग्लोबल लेवल लॉन्च जनवरी 2026 तक तक हो सकता है.

मिलेगा 120W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट

OnePlus 15 से जुड़ी पिछली डिटेल्स की बात करें तो फोन SIRIM सिस्टम में भी देखने को मिला है. जिससे जानकारी मिलती है कि इस डिवाइस में 120W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जा सकता है. मतलब करीब आधे घंटे में फोन को फुल चार्ज कर सकेंगे. Oneplus की हमेशा से कोशिश रही है कि अपने यूजर्स को तेज चार्जिंग स्पीड दे.

OnePlus 15 की दमदार परफॉर्मेंस

साथ ही OnePlus 15 की परफॉर्मेंस को लेकर काफी चर्चाएं हो रही है. हाल ही में गीकबेंच पर चीनी स्मार्टफोन PLK110 कोड के साथ सामने आया है. इस फोन में क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite चिपसेट होने की संभावना बताई गई है. वनप्लस 15 एंड्रॉयड 16 पर काम करेगा जिसमें 16GB रैम का सपोर्ट मिल सकता है. डिवाइस ने सिंगर कोर टेस्ट में 3709 अंक और मल्टी कोर टेस्ट में 11000 अंक हासिल किए है.

OnePlus 15 के डिजाइन अपडेट

डिजाइन की डिटेल्स बताएं तो OnePlus 15 में नया कैमरा सेटअप हो सकता है. डिवाइस के बेजल्स पहले से स्लिम और बॉडी का साइज और भी छोटा होने की उम्मीद है. साथ ही फोन का मिड फ्रेम दमदार बताया गया है,जो टाइटेनियम से अधिक ड्यूरेबल हो सकता है. जानकारी के मुताबिक कंपनी जल्द ही इस फोन से जुड़ी रिलीज की डिटेल्स पेश कर सकती है.