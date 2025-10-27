OnePlus 15 Launching Today: कब, कहां और कैसे देखें Live Event? जानिए क्या-क्या मिलेंगे फीचर्स

OnePlus 15 साल 2025 का सबसे चर्चित स्मार्टफोन माना जा रहा है. दुनियाभर में OnePlus फैंस इस नए फ्लैगशिप फोन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आखिरकार आज यानी 27 अक्टूबर को चीन में OnePlus 15 लॉन्च होने जा रहा है. इस बार कंपनी ने OnePlus 14 को स्किप करके सीधे OnePlus 15 लॉन्च करने का फैसला लिया है. दरअसल, चीन में ‘4’ को अशुभ अंक माना जाता है, इसलिए कई कंपनियां इसे छोड़ देती हैं. OnePlus ने भी पहले 2017 में OnePlus 4 को स्किप करके OnePlus 5 लॉन्च किया था.

भारत में OnePlus 15 लॉन्च इवेंट कैसे देखें लाइव

OnePlus 15 का लॉन्च इवेंट चीन में शाम 7 बजे CST (भारत में 4:30 बजे IST) शुरू होगा. जो लोग लाइव इवेंट देखना चाहते हैं, वे इसे OnePlus की आधिकारिक वेबसाइट, Weibo अकाउंट, या संभवतः YouTube लाइवस्ट्रीम के जरिए देख सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, OnePlus 15 की शुरुआती कीमत 4,299 युआन (लगभग ₹53,100) हो सकती है, जो 16GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए होगी.

साथ लॉन्च होगा OnePlus Ace 6 भी

OnePlus 15 के साथ कंपनी OnePlus Ace 6 स्मार्टफोन भी लॉन्च करने वाली है. संभावना है कि यह फोन भारत में OnePlus 15R नाम से पेश किया जाए. हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. OnePlus 15 कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण फ्लैगशिप डिवाइस है क्योंकि इसमें पहली बार नया इन-हाउस DetailMax Imaging Engine दिया गया है, जिसे चीन में Lumo नाम से जाना जाएगा. इसके अलावा, यह पहला OnePlus फ्लैगशिप होगा जिसमें Hasselblad ब्रांडिंग नहीं होगी, जो पहले के कैमरा मॉडल्स में दिखाई देती थी.

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में बड़ा बदलाव

OnePlus 15 का डिजाइन OnePlus 13 से काफी अलग है. फोन में एक नया स्क्वायर-शेप कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जो इसे प्रीमियम लुक देता है. कंपनी के अनुसार, इसका फ्रेम माइक्रोस्पेस-ग्रेड नैनो-सिरेमिक मेटल से बनाया गया है, जिससे यह और मजबूत और आकर्षक बनता है. फोन को IP68 रेटिंग भी दी गई है, यानी यह धूल और पानी से सुरक्षित रहेगा.

Performance और Display में टॉप-लेवल अपग्रेड

OnePlus 15 को पावर देगा Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट, जो परफॉर्मेंस के मामले में बेहद दमदार है. कंपनी ने पुष्टि की है कि फोन में 6.78-इंच की 1.5K AMOLED डिस्प्ले दी जाएगी, जो 165Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगी. बैटरी की बात करें तो इसमें 7300mAh की बड़ी बैटरी मिलने की उम्मीद है, जो लंबी बैकअप के साथ फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगी.

भारत में लॉन्च और अनुमानित कीमत

OnePlus 15 का ग्लोबल लॉन्च 13 नवंबर को होगा और इसी दौरान भारत में भी इसे पेश किया जाएगा. हालांकि कंपनी ने अभी तक भारतीय कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि यह फोन लगभग ₹70,000 के आसपास लॉन्च होगा — यानी OnePlus 13 के बराबर कीमत पर.