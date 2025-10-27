Advertisement
trendingNow12977023
Hindi Newsटेक

OnePlus 15 Launching Today: कब, कहां और कैसे देखें Live Event? जानिए क्या-क्या मिलेंगे फीचर्स

आज यानी 27 अक्टूबर को चीन में OnePlus 15 लॉन्च होने जा रहा है. इस बार कंपनी ने OnePlus 14 को स्किप करके सीधे OnePlus 15 लॉन्च करने का फैसला लिया है. दरअसल, चीन में ‘4’ को अशुभ अंक माना जाता है, इसलिए कई कंपनियां इसे छोड़ देती हैं. OnePlus ने भी पहले 2017 में OnePlus 4 को स्किप करके OnePlus 5 लॉन्च किया था.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 27, 2025, 12:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

OnePlus 15 Launching Today: कब, कहां और कैसे देखें Live Event? जानिए क्या-क्या मिलेंगे फीचर्स

OnePlus 15 साल 2025 का सबसे चर्चित स्मार्टफोन माना जा रहा है. दुनियाभर में OnePlus फैंस इस नए फ्लैगशिप फोन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आखिरकार आज यानी 27 अक्टूबर को चीन में OnePlus 15 लॉन्च होने जा रहा है. इस बार कंपनी ने OnePlus 14 को स्किप करके सीधे OnePlus 15 लॉन्च करने का फैसला लिया है. दरअसल, चीन में ‘4’ को अशुभ अंक माना जाता है, इसलिए कई कंपनियां इसे छोड़ देती हैं. OnePlus ने भी पहले 2017 में OnePlus 4 को स्किप करके OnePlus 5 लॉन्च किया था.

भारत में OnePlus 15 लॉन्च इवेंट कैसे देखें लाइव
OnePlus 15 का लॉन्च इवेंट चीन में शाम 7 बजे CST (भारत में 4:30 बजे IST) शुरू होगा. जो लोग लाइव इवेंट देखना चाहते हैं, वे इसे OnePlus की आधिकारिक वेबसाइट, Weibo अकाउंट, या संभवतः YouTube लाइवस्ट्रीम के जरिए देख सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, OnePlus 15 की शुरुआती कीमत 4,299 युआन (लगभग ₹53,100) हो सकती है, जो 16GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए होगी.

साथ लॉन्च होगा OnePlus Ace 6 भी
OnePlus 15 के साथ कंपनी OnePlus Ace 6 स्मार्टफोन भी लॉन्च करने वाली है. संभावना है कि यह फोन भारत में OnePlus 15R नाम से पेश किया जाए. हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. OnePlus 15 कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण फ्लैगशिप डिवाइस है क्योंकि इसमें पहली बार नया इन-हाउस DetailMax Imaging Engine दिया गया है, जिसे चीन में Lumo नाम से जाना जाएगा. इसके अलावा, यह पहला OnePlus फ्लैगशिप होगा जिसमें Hasselblad ब्रांडिंग नहीं होगी, जो पहले के कैमरा मॉडल्स में दिखाई देती थी.

Add Zee News as a Preferred Source

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में बड़ा बदलाव
OnePlus 15 का डिजाइन OnePlus 13 से काफी अलग है. फोन में एक नया स्क्वायर-शेप कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जो इसे प्रीमियम लुक देता है. कंपनी के अनुसार, इसका फ्रेम माइक्रोस्पेस-ग्रेड नैनो-सिरेमिक मेटल से बनाया गया है, जिससे यह और मजबूत और आकर्षक बनता है. फोन को IP68 रेटिंग भी दी गई है, यानी यह धूल और पानी से सुरक्षित रहेगा.

Performance और Display में टॉप-लेवल अपग्रेड
OnePlus 15 को पावर देगा Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट, जो परफॉर्मेंस के मामले में बेहद दमदार है. कंपनी ने पुष्टि की है कि फोन में 6.78-इंच की 1.5K AMOLED डिस्प्ले दी जाएगी, जो 165Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगी. बैटरी की बात करें तो इसमें 7300mAh की बड़ी बैटरी मिलने की उम्मीद है, जो लंबी बैकअप के साथ फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगी.

भारत में लॉन्च और अनुमानित कीमत
OnePlus 15 का ग्लोबल लॉन्च 13 नवंबर को होगा और इसी दौरान भारत में भी इसे पेश किया जाएगा. हालांकि कंपनी ने अभी तक भारतीय कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि यह फोन लगभग ₹70,000 के आसपास लॉन्च होगा — यानी OnePlus 13 के बराबर कीमत पर.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

OnePlus 15OnePlus 15 livestreamOnePlus 15 price

Trending news

'सिब्बल ने दिवाली से पहले कहा था...नो सर' दिल्ली दंगा केस में क्यों गुस्साए जज साहब
Supreme Court News
'सिब्बल ने दिवाली से पहले कहा था...नो सर' दिल्ली दंगा केस में क्यों गुस्साए जज साहब
Digital Arrest: SC ने मांगीं पूरे देश की FIR डिटेल्स, सरकार के क्यों फूले हाथ-पांव?
digital arrest
Digital Arrest: SC ने मांगीं पूरे देश की FIR डिटेल्स, सरकार के क्यों फूले हाथ-पांव?
दुश्मन से बढ़कर निकला दोस्त; उधारी न चुकाने पर कर दिया हमला,इतने रुपये के लिए ली जान
Karnataka News
दुश्मन से बढ़कर निकला दोस्त; उधारी न चुकाने पर कर दिया हमला,इतने रुपये के लिए ली जान
आवारा कुत्तों पर SC सख्त! पूछा- क्या अधिकारी अखबार नहीं पढ़ते? सभी राज्य कर लिए तलब
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर SC सख्त! पूछा- क्या अधिकारी अखबार नहीं पढ़ते? सभी राज्य कर लिए तलब
महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ पर भड़के आदित्य, मंत्री के बयान को बताया 'घटिया सोच'
Kailash Vijayvargiya
महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ पर भड़के आदित्य, मंत्री के बयान को बताया 'घटिया सोच'
साइक्लोन मौंथा मचाएगा तबाही! इस राज्य में हैं तो फटाफट काम निपटा लीजिए, अलर्ट जारी
Weather
साइक्लोन मौंथा मचाएगा तबाही! इस राज्य में हैं तो फटाफट काम निपटा लीजिए, अलर्ट जारी
करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे एक्टर विजय, महाबलीपुरम में होगी बैठक
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे एक्टर विजय, महाबलीपुरम में होगी बैठक
मंच पर दिव्यांग का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ ने जो किया, दिल को छू लेगा
Indian Army news
मंच पर दिव्यांग का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ ने जो किया, दिल को छू लेगा
योगी दिल्ली में PM और शाह से क्‍यों मिले? डिप्‍टी सीएम संग मनमुटाव की थी चर्चाएं
cm yogi adityanath news
योगी दिल्ली में PM और शाह से क्‍यों मिले? डिप्‍टी सीएम संग मनमुटाव की थी चर्चाएं
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स
India-China relations
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स