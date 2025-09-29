Advertisement
OnePlus 15 की पहली तस्वीर आई सामने! डिजाइन देखकर दीवाने हो जाएंगे आप, बदल डाला पीछे से

OnePlus 15 के ऑफिशियल इमेजेज भी जारी किए गए हैं, जिनसे फोन का फ्रंट और रियर डिजाइन साफ दिख रहा है. इसके अलावा, टिपस्टर Digital Chat Station ने लाइव शॉट्स शेयर किए हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 29, 2025, 10:39 AM IST
OnePlus अपने नए फ्लैगशिप OnePlus 15 के लॉन्च की तैयारी में है. कंपनी ने अक्टूबर में चीन में लॉन्च से पहले प्री-ऑर्डर शुरू कर दिए हैं. इसके साथ ही OnePlus 15 के ऑफिशियल इमेजेज भी जारी किए गए हैं, जिनसे फोन का फ्रंट और रियर डिजाइन साफ दिख रहा है. इसके अलावा, टिपस्टर Digital Chat Station ने लाइव शॉट्स शेयर किए हैं.

OnePlus 15 का डिजाइन कैसा है?
OnePlus 15 का कैमरा मॉड्यूल अपने प्रीडेससर से काफी अलग दिखता है. यह डिजाइन कुछ हद तक OnePlus 13T / 13s जैसा लग रहा है. फोन के फ्रंट में अल्ट्रा-थिन बेजल्स हैं, जो स्क्रीन को बड़ा और एज़लेस बनाते हैं.
• बाएं साइड में Plus Key
• दाएं साइड में Volume Rocker और Power Button

रिपोर्ट्स में कहा गया है कि OnePlus 15 Mist Purple और Absolute Black जैसे दो और कलर वेरिएंट में आएगा.

वेरिएंट और स्टोरेज विकल्प
टिपस्टर Digital Chat Station के अनुसार, OnePlus 15 कई वेरिएंट्स में लॉन्च होगा:
• 12GB + 256GB
• 12GB + 512GB
• 16GB + 256GB
• 16GB + 512GB
• 16GB + 1TB

डिस्प्ले और चिपसेट
फोन में 165Hz OLED पैनल होगा और बेजल्स सिर्फ 1.15mm के ultra-thin होंगे.
• चिपसेट: Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC
• बैटरी: 7,000mAh, सपोर्ट करेगी 100W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग

कैमरा सेटअप
OnePlus 15 का रियर कैमरा सेटअप भी दमदार होगा:
• 50MP मेन कैमरा with OIS
• 50MP Samsung JN5 पेरिस्कोप कैमरा
• अल्ट्रा-वाइड लेंस

सॉफ्टवेयर की बात करें तो चीन वर्ज़न ColorOS 16 पर आधारित Android 16 चलेगा, जबकि ग्लोबल वर्ज़न OxygenOS 16 एक्सपीरियंस देगा.

लॉन्च डेट और ग्लोबल मार्केट
कंपनी के नए टीज़र के अनुसार, OnePlus 15 ग्लोबल मार्केट में नवंबर या दिसंबर 2025 तक आ सकता है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

OnePlus 15

