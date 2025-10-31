Advertisement
trendingNow12982644
Hindi Newsटेक

बस कुछ हफ्ते रुक जाओ...आ रहे हैं भारत के सबसे तगड़े स्मार्टफोन्स! एक से बढ़कर एक मिलेंगे फीचर्स

Upcoming Smartphones November 2025: नया स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं? तो कुछ हफ्ते और इंतजार करना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है! नवबंर के महीने में भारत में लॉन्च होने जा रहे हैं कुछ ऐसे प्रीमियम स्मार्टफोन्स, जिनमें फीचर्स के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है. 2K या LTPO डिस्प्ले, 7,000mAh से ऊपर बैटरी और फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स नवंबर में आने वाले फोन्स में मिलने वाले हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 31, 2025, 02:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बस कुछ हफ्ते रुक जाओ...आ रहे हैं भारत के सबसे तगड़े स्मार्टफोन्स! एक से बढ़कर एक मिलेंगे फीचर्स

Upcoming Smartphones November 2025: अगर आप भी नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. नवंबर महीने में कई स्मार्टफोन मार्केट में आने वाले हैं भारत में कई बड़े ब्रांड्स अपनी नई फ्लैगशिप और मिड-रेंज डिवाइस नवंबर मे ही लॉन्च करने वाले हैं. यानी अभी खरीदने से पहले थोड़ा रुकना ज्यादा फायदे की बात हो सकता है. जानकारों का मानना है कि इस महीने में कुछ ऐसे फोन आने वाले हैं जिनमें हाई-एंड चिपसेट, 144Hz डिस्प्ले और 7000mAh बैटरी जैसे फीचर्स मिलेंगे. अगर आप  भी सोच रहे हैं कि “चलो अब ले लेते हैं” तो जान लीजिए कि सिर्फ कुछ ही हफ्तों का इंतजार करके आप बेहतर वैरायटी, ऑफर्स और नई टेक्नोलॉजी वाला फोन खरीद सकते हैं. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि इस महीने किन-किन ब्रांड्स के फोन मार्केट में एंट्री कर सकते हैं.

OnePlus 15 Series
OnePlus इसी महीने में अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज OnePlus 15 को लॉन्च कर सकता है. इस फोन की माइक्रोसाइट पहले ही Amazon पर लाइव हो चुकी है जिससे इसके लॉन्च की तैयारी की खबर पक्की हो गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें 6.78 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले, दमदार Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और 7300mAh की पावरफुल बैटरी मिलेगी, जो 120W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी. कैमरे के लिए कंपनी 50MP के ट्रिपल कैमरा सिस्टम की पेशकश करेगी. लीक रिपोर्ट के अनुसार इस महीने की 15 तारीख से पहल फोन भारत में लॉन्च हो जाएगा.

OPPO Find K9 Series 
OPPO भी नवंबर महीने में अपनी नई और दमदार सीरीज Find K9 Series का लॉन्च करने की तैयारी में है. लीक रिपोर्ट के अनुसार इसका लॉन्च 18 नवंबर को होगा. इस डिवाइस में 6.78 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले और पॉवरफुल MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट मिलेगा. कैमरा सेक्शन में कंपनी 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस दे सकती है. साथ ही बैटरी को 80W वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया जा सकता है जो इसे एक हाई-एंड ऑल-राउंडर स्मार्टफोन बनाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

iQOO 15 
टेक कंपनी iQOO अपने नए पावरफुल स्मार्टफोन iQOO 15 को महीने के आखिरी में ग्लोबली लॉन्च कर सकता है. लीक रिपोर्ट के अनुसार यह डिवाइस 7000mAh की बड़ी बैटरी के साथ आएगा जिसे 100W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा. यानी लंबा बैकअप और फास्ट चार्जिंग, दोनों का कॉम्बो मिल सकता है. परफॉर्मेंस के लिए इसमें नए Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया जाएगा. कैमरे के मामले में भी यह फोन खास होगा जिसमें तीन 50MP कैमरे मिल सकते हैं जो इसे फोटोग्राफी और परफॉर्मेंस दोनों के लिए एक प्रीमियम ऑप्शन बनाते हैं.

ये भी पढे़ंः OTP मैसेज से भर गया इनबॉक्स? 24 घंटे में अपने-आप डिलीट हो जाएंगे Message, जानें कैसे

Realme GT 8 Pro 
नवंबर महीने में Realme भी अपने अगले फ्लैगशिप GT 8 Pro को लॉन्च कर सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फोन Snapdragon 8 Elite चिपसेट से लैस होगा और इसमें 2K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलेगा जो 144Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करने वाला होगा. यह फोन उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जो गेमिंग, मल्टीटास्किंग और हाई-परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस एक साथ तीनों चाहते हैं.
इन सब के साथ ही नवंबर महीने में Nothing Phone 3a Lite भी लॉन्चहो सकता है. वहीं Lava का भी नया फोन मार्केट में एंट्री कर सकता है.

ये भी पढे़ंः कुछ बड़ा होने वाला है! दूसरी बार भारत आ रहे Microsoft के CEO सत्या नडेला, AI....

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Upcoming Smartphones November 2025OnePlus 15 India LaunchRealme GT 8 Pro

Trending news

अल्लाह के नाम पर अजहरुद्दीन ने कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ, क्यों मिला ये पद?
Mohammad Azharuddin
अल्लाह के नाम पर अजहरुद्दीन ने कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ, क्यों मिला ये पद?
भारत की अखंडता को चुनौती दे रहे थे खालिस्तान समर्थक, पंजाब में पुलिस का बड़ा एक्शन
Punjab
भारत की अखंडता को चुनौती दे रहे थे खालिस्तान समर्थक, पंजाब में पुलिस का बड़ा एक्शन
'RSS पर फिर लगना चाहिए बैन, सारी समस्याओं की जड़ यही' पटेल को यादकर बोले खरगे
rss
'RSS पर फिर लगना चाहिए बैन, सारी समस्याओं की जड़ यही' पटेल को यादकर बोले खरगे
'ऑपरेशन महादेव' के जांबाजों के साहस को सरकार का सलाम, दिया 'गृहमंत्री दक्षता पदक'
Pahalgam terror attack
'ऑपरेशन महादेव' के जांबाजों के साहस को सरकार का सलाम, दिया 'गृहमंत्री दक्षता पदक'
कुत्ता पालने वालों के लिए बड़ी खबर: इन 6 नस्लों कर दिया गया बैन, देख लीजिए लिस्ट
best dog breeds
कुत्ता पालने वालों के लिए बड़ी खबर: इन 6 नस्लों कर दिया गया बैन, देख लीजिए लिस्ट
कोर्ट के आदेश की कोई इज्जत नहीं... आवारा कुत्तों के मामले पर SC ने फिर लगाई फटकार
Supreme Court
कोर्ट के आदेश की कोई इज्जत नहीं... आवारा कुत्तों के मामले पर SC ने फिर लगाई फटकार
'दंगे के समय उमर खालिद दिल्ली में ही नहीं थे...मैं अकेली महिला' SC में जोरदार बहस
2020 Delhi Riot
'दंगे के समय उमर खालिद दिल्ली में ही नहीं थे...मैं अकेली महिला' SC में जोरदार बहस
पटेल की नीतियों पर नहीं चले नेहरू तो देश ने देखी हिंसा और खूनखराबा- पीएम मोदी
PM Modi
पटेल की नीतियों पर नहीं चले नेहरू तो देश ने देखी हिंसा और खूनखराबा- पीएम मोदी
NaMo टूरिस्ट सेंटर बने तो तोड़ डालेंगे... अचानक क्यों इतना गुस्सा गए राज ठाकरे?
Maharastra News
NaMo टूरिस्ट सेंटर बने तो तोड़ डालेंगे... अचानक क्यों इतना गुस्सा गए राज ठाकरे?
₹75 करोड़ में श्री काली माता मंदिर होगा नवीनीकरण, CM मान-केजरीवाल ने किया शुभारंभ
#ArvindKejriwal
₹75 करोड़ में श्री काली माता मंदिर होगा नवीनीकरण, CM मान-केजरीवाल ने किया शुभारंभ