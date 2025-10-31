बस कुछ हफ्ते रुक जाओ...आ रहे हैं भारत के सबसे तगड़े स्मार्टफोन्स! एक से बढ़कर एक मिलेंगे फीचर्स

Upcoming Smartphones November 2025: अगर आप भी नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. नवंबर महीने में कई स्मार्टफोन मार्केट में आने वाले हैं भारत में कई बड़े ब्रांड्स अपनी नई फ्लैगशिप और मिड-रेंज डिवाइस नवंबर मे ही लॉन्च करने वाले हैं. यानी अभी खरीदने से पहले थोड़ा रुकना ज्यादा फायदे की बात हो सकता है. जानकारों का मानना है कि इस महीने में कुछ ऐसे फोन आने वाले हैं जिनमें हाई-एंड चिपसेट, 144Hz डिस्प्ले और 7000mAh बैटरी जैसे फीचर्स मिलेंगे. अगर आप भी सोच रहे हैं कि “चलो अब ले लेते हैं” तो जान लीजिए कि सिर्फ कुछ ही हफ्तों का इंतजार करके आप बेहतर वैरायटी, ऑफर्स और नई टेक्नोलॉजी वाला फोन खरीद सकते हैं. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि इस महीने किन-किन ब्रांड्स के फोन मार्केट में एंट्री कर सकते हैं.

OnePlus 15 Series

OnePlus इसी महीने में अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज OnePlus 15 को लॉन्च कर सकता है. इस फोन की माइक्रोसाइट पहले ही Amazon पर लाइव हो चुकी है जिससे इसके लॉन्च की तैयारी की खबर पक्की हो गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें 6.78 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले, दमदार Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और 7300mAh की पावरफुल बैटरी मिलेगी, जो 120W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी. कैमरे के लिए कंपनी 50MP के ट्रिपल कैमरा सिस्टम की पेशकश करेगी. लीक रिपोर्ट के अनुसार इस महीने की 15 तारीख से पहल फोन भारत में लॉन्च हो जाएगा.

OPPO Find K9 Series

OPPO भी नवंबर महीने में अपनी नई और दमदार सीरीज Find K9 Series का लॉन्च करने की तैयारी में है. लीक रिपोर्ट के अनुसार इसका लॉन्च 18 नवंबर को होगा. इस डिवाइस में 6.78 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले और पॉवरफुल MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट मिलेगा. कैमरा सेक्शन में कंपनी 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस दे सकती है. साथ ही बैटरी को 80W वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया जा सकता है जो इसे एक हाई-एंड ऑल-राउंडर स्मार्टफोन बनाता है.

iQOO 15

टेक कंपनी iQOO अपने नए पावरफुल स्मार्टफोन iQOO 15 को महीने के आखिरी में ग्लोबली लॉन्च कर सकता है. लीक रिपोर्ट के अनुसार यह डिवाइस 7000mAh की बड़ी बैटरी के साथ आएगा जिसे 100W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा. यानी लंबा बैकअप और फास्ट चार्जिंग, दोनों का कॉम्बो मिल सकता है. परफॉर्मेंस के लिए इसमें नए Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया जाएगा. कैमरे के मामले में भी यह फोन खास होगा जिसमें तीन 50MP कैमरे मिल सकते हैं जो इसे फोटोग्राफी और परफॉर्मेंस दोनों के लिए एक प्रीमियम ऑप्शन बनाते हैं.

Realme GT 8 Pro

नवंबर महीने में Realme भी अपने अगले फ्लैगशिप GT 8 Pro को लॉन्च कर सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फोन Snapdragon 8 Elite चिपसेट से लैस होगा और इसमें 2K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलेगा जो 144Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करने वाला होगा. यह फोन उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जो गेमिंग, मल्टीटास्किंग और हाई-परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस एक साथ तीनों चाहते हैं.

इन सब के साथ ही नवंबर महीने में Nothing Phone 3a Lite भी लॉन्चहो सकता है. वहीं Lava का भी नया फोन मार्केट में एंट्री कर सकता है.

