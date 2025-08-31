OnePlus 15 में मिलने वाली है 7000mAh बैटरी, लुक में भी होगा शानदार; लॉन्चिंग से पहले ही सामने आ गईं ये डिटेल्स
OnePlus 15 के लिए इसके चाहने वाले अभी से बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन ये बेसब्री तब और बढ़ने लगी है जब फोन के स्पेसिफिकेशन्स भी सामने आने लगे हैं. इसी के साथ अब फोन का लुक भी देखने को मिल गया है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 31, 2025, 12:24 PM IST
OnePlus 15 को लेकर काफी वक्त से चर्चा बनी हुई है. फैंस को इस स्मार्टफोन का बहुत बेसब्री से इंतजार है. वहीं, इसके फीचर्स और लुक के लिए भी लोग काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. इसी बीच अब वनप्लस 15 का पहला लुक भी सामने आ गया है, जिसके मुताबिक कहा रहा है कि इसमें स्कवेयर रियर कैमरा मॉड्यूल मिलने वाला है, जो ट्रिपल सेंसर के साथ आ रहा है. यह फोन 16GB और 1TB तक इंटरनस स्टोरेज के साथ मिल रहा है. कंपनी इसे टाइटेनियम ग्रे, मून रॉक ब्लैक और पर्पल शेड में लॉन्च करने वाली है.

डिसप्ले भी मिलेगा शानदार
OnePlus 15 के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो एक लीक के मुताबिक इसमें 6.78 इंच तक की फ्लैट OLED स्क्रीन दी जा सकती है. यह डिसप्ले 165Hz रिफ्रेश रेट और 1.5K रेजॉल्यूशन को सपोर्ट करेगा, जो वीडियो देखने और गेमिंग के एक्सपीरियंस को स्मूद बनाती है. इसमें Qualcomm का नया Snapdragon 8 Elite 2 चिपसेट मिल सकता है. इसके अलावा स्टोरेज के लिए UFS 4.1 टेक्नोलॉजी दी जा सकती है, जिससे फोन की स्पीड और परफॉर्मेंस काफी बेहतर होती है.

जबरदस्त होगी बैटरी लाइफ और कैमरा
इसकी बैटरी 7000mAh तक हो सकती है. बताया जा रहा है कि फोन में 100W फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगी. लीक के मुताबिक, इस फोन का वजन 215 ग्राम तक हो सकती है. वहीं, इसमें तीन कैमरे 50 मेगापिक्सल के मिल सकते हैं. एक OIS फीचर मेन लेंस, दूसरा अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और तीसरा 3x पेरिस्कोप टेलिफोटो लेंस फोन में देखने के लिए मिल सकता है. हालांकि, फ्रंट कैमरा 32MP का मिलने की उम्मीद है, ताकि सेल्फी के साथ भी किसी तरह का कोई समझौता न करना पड़ा.

डिजाइन में किया बदलाव
इस बार डिजाइन में भी बदलाव देखने को मिलेगा. कंपनी इस बार अपने पुराने सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल से हटकर नया स्क्वायर कैमरा सेटअप दे सकती है. फोन में IP68/IP69 रेटिंग होगी, जिससे यह फोन पानी और धूल से भी सुरक्षित रहेगा. रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी OnePlus 15 को अक्टूबर में होने वाले चीन में एक इवेंट के दौरान लॉन्च किया जा सकता है, जबकि भारत में यह जनवरी, 2026 में लॉन्च हो सकता है.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

OnePlus 15Smartphone

