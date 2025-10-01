लॉन्च से पहले Leak हुआ OnePlus 15 का अनबॉक्सिंग वीडियो! कंपनी ने खुद दिखाया 'अंदर का माल'

Oneplus 15 Unboxing Video: OnePlus 15 फिर से चर्चा का विषय बन गया है. हाल ही में Qualcomm के Snapdragon Summit में पेश करने के बाद अब इस स्मार्टफोन का ऑफिशियल अनबॉक्सिंग वीडियो सामने आया गया है. वनप्लस के चीन अध्यक्ष Louis Lee ने Weibo साइट पर इसकी वीडियो शेयर की है. इसमें डिवाइस का डिजाइन और बॉक्स कंटेंट दोनों नजर आ रहे हैं. OnePlus 15 में लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस होगा. आइए जानते हैं Oneplus 15 के फीचर्स और लॉन्च डिटेल.

वनप्लस 15 का Sand Storm कलर

OnePlus 15 के ऑफिशियल अनबॉक्सिंग वीडियो में इसका नया Sand Storm कलर देखा गया है. बॉक्स में सफेद कलर का चार्जर, SIM इजेक्टर टूल, लाल रंग का USB-C टाइप केबल और फोन के रंग जैसा ही केस दिया गया है. वीडियो में फोन का डिजाइन भी क्लियर नजर आता है. इस डिवाइस में OnePlus 13s जैसा ही चौकोर कैमरा मॉड्यूल और एक नई Plus Key दी गई है.

फोन के राइट साइड में वॉल्यूम और पावर बटन मिलता है. हाल ही में YouTube पर वनप्लस 15 की एक रिव्यू वीडियो आई थी. जिसमें इस फोन के GeekBench और 3DMark स्कोर की जानाकारी भी दी गई है. साथ ही X यूजर Surajit ने भी इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग वीडियो को पोस्ट किया है.

Someone just posted the first unboxing video of the OnePlus 15 on Weibo#Oneplus15 pic.twitter.com/dAWIatQq0o — Surajit (@surajit_ghosh2) September 29, 2025

कब लॉन्च होगा Oneplus 15

OnePlus 15 फोन का लॉन्च 27 अक्टूबर 2025 को चीन में हो सकता है. वहीं, भारत में यह स्मार्टफोन जनवरी 2026 की शुरुआत में पेश हो सकता है. डिवाइस में 165Hz रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले हो सकता है. इस बार OnePlus के इस फोन में Hasselblad का सेंसर नहीं दिया जाएगा. कंपनी ने Hasselblad के साथ अपनी पार्टनरशिप को खत्म कर दिया है. अब इसमें नई DetailMax इमेज इंजन तकनीक का यूज होगा.

तेज प्रोसेसर से मिलेगी सुपरफास्ट स्पीड

OnePlus का नया फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस होगा. स्मार्टफोन में 165Hz का डिस्प्ले भी शामिल होगा. इससे गेमिंग का एक्सपीरियंस भी बेहतर और मजेदार हो सकता है. चीन में वनप्लस 15 ColorOS पर रन करेगा. जबकि इसका ग्लोबल वर्जन Android 16 पर बेस्ड OxygenOS 16 मिलने की उम्मीद है.

लीक्स रिपोर्ट्स के मुताबिक, Oneplus 15 में 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया जाएगा. साथ ही LPDDR5x RAM और UFS 4.1 स्टोरेज का सपोर्ट मिल सकता है. फोन की बॉडी में एयरोस्पेस-ग्रेड सिरेमिक कोटिंग दी जाएगी. इस कॉटिंग को Micro-Arc Oxidation (MAO) टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है. इससे फोन ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बन पाएगा.