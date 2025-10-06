थोड़ा और रगड़िए अपना पुराना फोन! अक्टूबर 2025 में लॉन्च हो रहे ये 4 Smartphones, फटाफट देखें List

अक्टूबर 2025 स्मार्टफोन प्रेमियों के लिए एक बेहद खास महीना बनने जा रहा है. इस महीने कई बड़ी कंपनियाँ अपने लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स लॉन्च करने वाली हैं. OnePlus, Vivo, iQOO और Oppo जैसे ब्रांड्स अपनी नई जनरेशन के प्रोसेसर, बेहतरीन कैमरा सिस्टम और बड़ी बैटरी के साथ दमदार फोन्स ला रहे हैं. ये सभी नए लॉन्च भारतीय फेस्टिव सीज़न को ध्यान में रखते हुए हो रहे हैं और 2026 की शुरुआत से पहले प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट को नया आकार देंगे.

OnePlus 15 – दमदार परफॉर्मेंस और जबरदस्त चार्जिंग

इस महीने का सबसे बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन है OnePlus 15. यह फोन सबसे पहले चीन में लॉन्च हो सकता है और इसमें Qualcomm का लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिलेगा. इसमें 12GB RAM और 256GB स्टोरेज का कॉम्बिनेशन होगा. फोन में 6.78-इंच का LTPO OLED डिस्प्ले होगा जो 165Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा. इसके रियर कैमरा सेटअप में तीन 50MP के कैमरे हो सकते हैं और बैटरी होगी एक दमदार 7000mAh, जो 120W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी.

Vivo X300 Pro – कैमरा का किंग वापस आ गया

Vivo X300 Pro 13 अक्टूबर को भारत में लॉन्च होगा, यह कंपनी ने आधिकारिक रूप से कन्फर्म किया है. यह स्मार्टफोन खासतौर पर फोटोग्राफी के दीवानों के लिए है. इसमें MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर, 12GB RAM और 256GB स्टोरेज होने की उम्मीद है. फोन की सबसे बड़ी खासियत है इसका 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा, जिससे ज़ूम और डिटेलिंग शानदार मिलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

iQOO 15 – गेमर्स के लिए एक पावरहाउस

जो लोग गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए iQOO 15 एक धमाकेदार फ्लैगशिप हो सकता है. इसमें 6.8-इंच का 2K LTPO AMOLED डिस्प्ले होगा, जो 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा. फोन में वही Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और 12GB RAM होगी. साथ ही इसमें भी 7000mAh बैटरी दी जाएगी. इसका डिज़ाइन गेमर्स को ध्यान में रखते हुए RGB लाइटिंग के साथ आ सकता है.

Oppo Find X9 Ultra – कैमरा और डिजाइन में अलग पहचान

Oppo Find X9 Ultra 16 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है. इसमें भी Dimensity 9500 प्रोसेसर, 12GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलने की संभावना है. कैमरा की बात करें तो इसमें 200MP टेलीफोटो लेंस सहित ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा. यह फोन Android 16 पर चलेगा और इसमें ColorOS 16 यूज़र इंटरफेस मिलेगा.

अक्टूबर बना स्मार्टफोन लॉन्च का महीना

अक्टूबर 2025 में हर ब्रांड अपनी ताकत के हिसाब से मार्केट में उतर रहा है – OnePlus शानदार डिस्प्ले और चार्जिंग पर फोकस कर रहा है, Vivo और Oppo बेहतरीन कैमरा एक्सपीरियंस देने में लगे हैं, और iQOO गेमिंग के दीवानों को ध्यान में रखकर फोन डिजाइन कर रहा है. ये सभी लॉन्च ना सिर्फ त्योहारी सीज़न में ग्राहकों को लुभाएंगे, बल्कि आने वाले साल के स्मार्टफोन ट्रेंड्स को भी सेट करेंगे.